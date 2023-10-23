Не дробление, а законная оптимизация: на что смотрит ФНС

Не существует такого перечня, где были бы однозначно перечислены случаи незаконной налоговой оптимизации. Но развивая бизнес и выискивая пути экономии бюджета, обращайте внимание на признаки, которые по мнению проверяющих, говорят о сознательном уходе от налогов.

Каждую конкретную ситуацию инспекторы оценивают индивидуально, а признаки рассматривают в совокупности. Один из документов, на который опираются контролеры: письмо от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ с обзором судебной практики. В нем можно найти 17 признаков того, что налогоплательщик использует налоговые схемы. Вот некоторые из них:

Отсутствие деловой цели

Представители ФНС смогут доказать, что вы разделили бизнес и получаете необоснованную налоговую выгоду, если компания не имеет деловой цели, о чем может свидетельствовать:

Наличие нескольких организаций, из которых активно работает только одна; Показатели организаций на спецрежимах почти всегда вплотную приближаются к пороговым значениям; Налоговые обязательства всех участников группы после создания новых субъектов снизились.

Общие контрагенты

На дробление бизнеса может указать тот факт, что все компании, которые подозреваются в незаконной налоговой оптимизации работают с одними и теми же контрагентами или же вообще, заключают контракты между собой.

К тому же, сами контрагенты могут считать вас единой командой и при встречной проверке сообщить этот факт инспекторам.

Отсутствие самостоятельности

Если вы разделили бизнес путем организации нескольких ИП или ООО на спецрежимах, то вам могут указать на их несамостоятельность. особенно, если очевидна взаимозависимость вновь созданных субъектов.

Например,

участники схемы занимаются одним и тем же видом экономической деятельности;

работники перераспределяется между участниками схемы формально, без изменения должностных обязанностей;

несколько компаний работают под одной вывеской и в одном кабинете;

управлением деятельностью участников схемы занимаются одни и те же лица и т. д.

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Топ критериев кому готовиться к проверке. Предпроверочный анализ.

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