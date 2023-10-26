Счета и проводки: что нужно знать новичку, который хочет стать бухгалтером

Тех, кто никогда не вел бухгалтерский учет, его понятия пугают. Дебет, кредит, проводки... Но не все так страшно. Помогаем разобраться новочку.

Что такое план счетов

Это большой список из 99 счетов. Его можно посмотреть в этой табличке. Весь бухгалтерский учет строится на плане счетов. Каждый счет предназначен для операций одного типа.

Например: на счете 51 «Расчетный счет» бухгалтеры отражают все поступления и выбытия безналичных денег компании. На счете 50 «Касса» — все операции с наличкой. А на счете 41 «Товары» — учитывают те товары, которые продает предприятие, к примеру, мебель, продукты питания, одежду и т.д.

Дебет и кредит

Каждый бухгалтерский счет делится на 2 половинки: дебет — приход и кредит — расход. Между приходом и расходом на счете образуется разница. Она называется сальдо.

Бухгалтерские счета бывают трех видов:

активные – на них учитывают активы компании: деньги, сырье, материалы, оборудование и прочее имущество. Поступление активов компании показывают по дебету, а выбытие — по кредиту.

пассивные – на них отражают информацию о прибыли, видах капитала, обязательствах компании — источников средств. На этих счетах все наоборот: в дебет записывают уменьшение ресурсов предприятия, а в кредит — увеличение.

активно-пассивные – на них ведут совокупный учет имущества и источников его формирования. К таким счетам относятся: счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Они показывают, что, например, поставщик должен вашей компании сырье, а ваша компания должна своему покупателю готовый товар.

Что такое проводка

Деятельность каждой организации состоит из хозяйственных операций: оплатили сырье поставщику, выдали зарплату персоналу, заплатили налоги, получили деньги от покупателя за продукцию и т.д.

Каждая хозяйственная операция в бухгалтерском учете отражается с помощью проводок. Проводка — это запись с использованием двух бухгалтерских счетов.

Например: бухгалтер сняла 5 000 рублей с расчетного счета и внесла их в кассу предприятия. Счет 50 «Касса» — активный, поэтому поступление денег отражается по дебету. Дт 50 Кт 51 — 5 000 рублей.

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