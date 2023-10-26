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План счетов

Счета и проводки: что нужно знать новичку, который хочет стать бухгалтером

Тех, кто никогда не вел бухгалтерский учет, его понятия пугают. Дебет, кредит, проводки... Но не все так страшно. Помогаем разобраться новочку.
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Счета и проводки: что нужно знать новичку, который хочет стать бухгалтером
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое план счетов

Это большой список из 99 счетов. Его можно посмотреть в этой табличке. Весь бухгалтерский учет строится на плане счетов. Каждый счет предназначен для операций одного типа.

Например: на счете 51 «Расчетный счет» бухгалтеры отражают все поступления и выбытия безналичных денег компании. На счете 50 «Касса» — все операции с наличкой. А на счете 41 «Товары» — учитывают те товары, которые продает предприятие, к примеру, мебель, продукты питания, одежду и т.д.

Дебет и кредит

Каждый бухгалтерский счет делится на 2 половинки: дебет — приход и кредит — расход. Между приходом и расходом на счете образуется разница. Она называется сальдо.

Бухгалтерские счета бывают трех видов:

  • активные – на них учитывают активы компании: деньги, сырье, материалы, оборудование и прочее имущество. Поступление активов компании показывают по дебету, а выбытие — по кредиту.

  • пассивные – на них отражают информацию о прибыли, видах капитала, обязательствах компании — источников средств. На этих счетах все наоборот: в дебет записывают уменьшение ресурсов предприятия, а в кредит — увеличение.

  • активно-пассивные – на них ведут совокупный учет имущества и источников его формирования. К таким счетам относятся: счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Они показывают, что, например, поставщик должен вашей компании сырье, а ваша компания должна своему покупателю готовый товар.

Что такое проводка

Деятельность каждой организации состоит из хозяйственных операций: оплатили сырье поставщику, выдали зарплату персоналу, заплатили налоги, получили деньги от покупателя за продукцию и т.д.

Каждая хозяйственная операция в бухгалтерском учете отражается с помощью проводок. Проводка — это запись с использованием двух бухгалтерских счетов.

Например: бухгалтер сняла 5 000 рублей с расчетного счета и внесла их в кассу предприятия. Счет 50 «Касса» — активный, поэтому поступление денег отражается по дебету.

Дт 50 Кт 51 — 5 000 рублей.

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