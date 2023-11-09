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Почему такие большие штрафы за воинский учет / БухСтрим

Штрафы за воинский учет, что проверяют, как подготовиться и другие вопросы от бухгалтеров и кадровиков в новом выпуске БухСтрим.
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Кто должен вести воинский учет?

Вести воинский учет и подавать сведения о сотрудниках обязаны не все работодатели. К индивидуальным предпринимателям это требование не относится.

Дело в том, что закон возлагает обязанность по организации и ведению воинского учета граждан на органы государственной власти, организации и их должностных лиц (п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

Ни нормы упомянутого закона, ни нормы других нормативных правовых актов, которые регулируют организацию и ведение воинского учета у работодателя, не содержат положений, которые обязывали бы вести воинский учет работодателей-ИП. Эту позицию подтвердил Высший Арбитражный Суд РФ в постановлении от 28.04.2009 № 13798/08.

Кроме того, в КоАП для ИП нет соответствующего наказания.

А вот организации любых размеров и форм собственности обязаны вести воинский учет, если у них работают граждане, подлежащие воинскому учету.

Кто эти граждане, я объясню далее.

Итак, предприниматели могут пока выдыхать, однако, если их сотрудник получит повестку, нужно выполнить следующее:

  1. Снять с повестки копию.

  2. На время сборов сохранить рабочее место и средний заработок, для этого оформляется соответствующий приказ. Если сотрудника призвали на военную службу, то нужно оформить приостановление трудового договора.

  3. Получить справку из военкомата после окончания сборов.

  4. Расходы работодателя в виде среднего заработка за период сборов компенсирует Министерство обороны через военный комиссариат. Для этого необходимо направить в военкомат заявление о компенсации расходов с приложением расчетной ведомости. Если сотрудник собирается на военную службу, то необходимо в последний рабочий день выполнить окончательный расчет за отработанное время, в том числе премии, компенсации и надбавки, положенные по трудовому договору.

  5. Компенсация в форме среднего заработка относится к расходам на оплату труда, а возмещение от военкомата - внереализационный доход. Учитывайте это при расчете налога на прибыль и УСН.

А что с повестками

Продолжим тему повесток, с 1 октября 2023 выпишут штраф на организацию до 500 000 рублей, если вы вовремя не передали сотруднику повестку.

Работодатели обязаны вручать работникам повестки лично не позднее, чем за 3 дня до назначенного срока явки в военный комиссариат, указанного в повестке.

Если работник откажется от получения повестки, повестка будет считаться врученной в день отказа. При этом работодатель обязан проинформировать военкомат об отказе.

Для этого на повестке необходимо  проставить отметку, содержащую дату отказа, должность, подпись и ФИО лица, вручавшего повестку, а также подписи и ФИО присутствовавших при этом свидетелей. Далее повестку с отказом от ее получения необходимо направить в военкомат не позднее дня, назначенного для явки в военный комиссариат.

Как только в кодексе административных нарушений начинают увеличиваться цифры в штрафных санкциях – ждите волну плановых и внеплановых проверок.

Кто, что и когда проверяет?

С плановой проверкой один раз в три года могут прийти из районного военкомата или органа местного самоуправления, на территории которого находится организация. На сайте прокуратуры план проверок не публикуется. У вас будет только 3 дня на экстренное восстановление воинского учета после того, как руководитель получит письменный приказ или распоряжение о проведении проверки.

Внеплановую проверку может вызвать прокуратура, но только в исключительных случаях. Не хочу вас лишний раз пугать, сами понимаете, в какое время мы сейчас живем, и какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть.

Подготовиться к проверке поможет ещё не утратившая силу «методичка». «Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях» (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).

Углубиться и более подробно познакомиться с правилами и тонкостями воинского учета вы можете на нашем новом курсе Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С.

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На что обратить внимание

  1. Банальное отсутствие приказа об организации воинского учета приравнивается к отсутствию ведения учета в целом. Поэтому готовим приказ и отправляем его на согласование в местный военкомат или выполняющий его функции орган местного самоуправления.

  2. Грубой ошибкой считается отсутствие документов воинского учета. Что-то не взяли, что-то не запросили, что-то потеряли… поэтому вот сейчас ещё раз пройдитесь по списку сотрудников, узнайте у кого есть:

  • удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – это предоставляют призывники. Призывниками у нас являются мужчины от 18 до 27 лет, а с 1 января 2024 ещё и до 30 лет.

  • военный билет, временное удостоверение, выданное взамен военного билета – спросите у военнообязанных, это могут быть мужчины в запасе или прошедшие альтернативную гражданскую службу. Обратите внимание, с 01.01.2024 предельный возраст пребывания в запасе подняли.

  • у женщин узнать, есть ли у них военно-учетная специальность, или сокращенно ВУС. Например, у вас они могут работать продавцами и кассирами, а сами по образованию радистки, телефонистки, специалистки по картографии или медики.

Если выявите сотрудников, у которых нет, но должны быть военные документы, сообщите о них военкомат, иначе штраф на юр лиц до 100 000 рублей.

Бронь — не отсрочка

Есть мнение, что если у работника «бронь» - значит у него отсрочка от призыва, и вести военный учет по таким сотрудникам не надо. Бронь - это не отсрочка. Бронировать военнообязанных граждан могут только предприятия оборонно-промышленного комплекса, государственные органы и органы местного самоуправления, органы внутренних дел и прочие подобные организации.

Если ваша организация к подобным не относится, то вы должны вести общий воинский учет. На специальный воинский учет ставят военнообязанных, на которых распространяется бронь на период мобилизации или военного времени.

Ещё одно частое заблуждение: если организацию не ставить на учет в военкомат, то проверять и наказывать никто не придет.

Если у вас есть лишние 100 000 или 400 000 рублей, то можете проверить и не отправить сведения в военкомат.

Не советую искушать судьбу, заполняем карточку организации по форме 18 и отправляем в военкомат.

Начиная с 14 апреля 2023 года, необходимо направлять отчет в военкомат в течение 5 дней со дня приема или увольнения военнообязанного сотрудника. Новая форма отчета приведена в приложении № 2 к постановлению Правительства от 27.11.2006 № 719.

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Комментарии

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