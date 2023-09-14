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Воинский учет

Штрафы за неоказание содействия военкоматам с 1 октября 2023 года будут до 500 000 рублей

С 1 октября 2023 г. вырастут штрафы за неоказание содействия военкоматам. И если раньше ответственность была минимальной, то с 1 октября штрафов для компании может составить 500 тыс. руб.
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1 октября появится новый вид правонарушения — неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации (ст. 19.38 КоАП).

Если работодатель не обеспечит своевременную явку работника, подлежащего призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты на службу, директор будет оштрафован на сумму до 80 тыс. рублей, а компания — до 500 тыс. рублей.

Напомним, что в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы за заключение трудового договора с военнообязанным или призывником, не представившим документы воинского учета. А если примите на работу сотрудников без военных документов, сразу сообщите о них в военкомат. Иначе вас ждет штраф:

  • для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

  • для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей;

  • для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Комментарии

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  • Логотип Reaver
    Reaver 10 минут назад

    Может директор ему еще экипировку купить должен и на передовую отвезти?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 10 минут назад

      Главный бухгалтер

      воевать - тоже директор?

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