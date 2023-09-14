Штрафы за неоказание содействия военкоматам с 1 октября 2023 года будут до 500 000 рублей

1 октября появится новый вид правонарушения — неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации (ст. 19.38 КоАП).
Если работодатель не обеспечит своевременную явку работника, подлежащего призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты на службу, директор будет оштрафован на сумму до 80 тыс. рублей, а компания — до 500 тыс. рублей.
Напомним, что в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы за заключение трудового договора с военнообязанным или призывником, не представившим документы воинского учета. А если примите на работу сотрудников без военных документов, сразу сообщите о них в военкомат. Иначе вас ждет штраф:
для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей;
для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Комментарии2
Может директор ему еще экипировку купить должен и на передовую отвезти?
Главный бухгалтер
воевать - тоже директор?