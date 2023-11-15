Импорт товаров: проводки для бухгалтера

Разберем, как отражать в бухучете операции по ввозу товаров в РФ.

Бухгалтеры учитывают импортные товары по фактической стоимости. В нее входит: стоимость по контракту, расходы на доставку товара и прочие дополнительные расходы, таможенная пошлина, сборы, акциз.

Дт 41 Кт 60 — отражена в учете стоимость товаров на момент перехода права собственности;

Дт 44 Кт 60 — отражены дополнительные расходы;

Дт 44 Кт 76 — начислены таможенная пошлина и сбор;

Дт 41 Кт 44 — в стоимость товаров включены расходы;

Дт 41 Кт 19 — в стоимость включен акциз.

НДС, пошлину и сбор в таможенную службу платят авансом. ФТС сама спишет нужную сумму. Остаток компания может вернуть обратно на расчетный счет или оставить до следующей внешне-торговой операции.

Расчеты с таможеной службой в учете проводят так:

Дт 76 Кт 51 — перечислен платеж в таможенную службу;

Дт 19 Кт 68 — начислен НДС для уплаты на таможне;

Дт 68 Кт 76 — таможенной службой списан НДС;

Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету (для организаций на общем режиме налогообложения).

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