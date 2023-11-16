Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка

Реквизиты первички: какие должны быть
Перечень обязательных реквизитов первичного документа есть в законе о бухучете (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Это такие реквизиты:
наименование документа;
дата составления;
наименование компании;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и денежного измерения;
наименование должности ответственного лица;
ФИО и подпись ответственного лица.
При этом в законе не установлены конкретные виды документов, которые надо применять в качестве первички.
Формы первичных документов определяет руководитель компании по представлению главного бухгалтера.
Учитываем ФСБУ 27/2021
Все коммерческие организации обязаны следовать нормам федерального стандарта по документообороту — ФСБУ 27/2021.
Стандарт определяет требования, которые должны выполняться при оформлении документации, например:
бухгалтерские документы должны заполняться на русском языке или иметь построчный перевод. (кроме документов, составленных по законодательству или правилам государства, в котором ведется деятельность).
один первичный учетный документ можно составлять на несколько связанных фактов хозяйственной жизни.
Например: работник включает в один авансовый отчет все расходы по командировке: проживание в гостинице, стоимость билетов на самолет (поезд, автобус) и т. д.
длительные однотипные и повторяющиеся операции, можно оформлять первичной документацией, составляемой с определенной периодичностью.
Например: если организация отгружает продукцию покупателю каждый день — делать 1 документ в месяц на все отгрузки.
А еще ФСБУ 27/2021 делит документы на первичные и оправдательные.
И те, и другие подтверждают факт хозяйственной деятельности. Разница в том, что первичный документ можно сразу принять к учету, а оправдательный — только на основании первичного.
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