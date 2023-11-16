Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка

Каждый факт хозяйственной жизни оформляют первичным учетным документом. Причем неважно, что это за документ. Главное – чтобы в нем были все обязательные реквизиты.

Реквизиты первички: какие должны быть

Перечень обязательных реквизитов первичного документа есть в законе о бухучете (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Это такие реквизиты:

наименование документа;

дата составления;

наименование компании;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и денежного измерения;

наименование должности ответственного лица;

ФИО и подпись ответственного лица.

При этом в законе не установлены конкретные виды документов, которые надо применять в качестве первички.

Формы первичных документов определяет руководитель компании по представлению главного бухгалтера.

Учитываем ФСБУ 27/2021

Все коммерческие организации обязаны следовать нормам федерального стандарта по документообороту — ФСБУ 27/2021.

Стандарт определяет требования, которые должны выполняться при оформлении документации, например:

бухгалтерские документы должны заполняться на русском языке или иметь построчный перевод. ( кроме документов, составленных по законодательству или правилам государства, в котором ведется деятельность).

один первичный учетный документ можно составлять на несколько связанных фактов хозяйственной жизни.

Например: работник включает в один авансовый отчет все расходы по командировке: проживание в гостинице, стоимость билетов на самолет (поезд, автобус) и т. д.

длительные однотипные и повторяющиеся операции, можно оформлять первичной документацией, составляемой с определенной периодичностью.

Например: если организация отгружает продукцию покупателю каждый день — делать 1 документ в месяц на все отгрузки.

А еще ФСБУ 27/2021 делит документы на первичные и оправдательные.

И те, и другие подтверждают факт хозяйственной деятельности. Разница в том, что первичный документ можно сразу принять к учету, а оправдательный — только на основании первичного.

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