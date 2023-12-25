Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру

Собственный капитал — важный показатель эффективности бизнеса. Если он растет — все в ажуре, если падает — возможно, пришла пора закрывать лавочку. Давайте разбираться.

Что такое собственный капитал

У каждого коммерческого предприятия есть владелец (или несколько). Чтобы запустить бизнес владелец вложил в него ресурсы:

купил обрудование и оснастил производство;

снял торговое помещение и закупил товар;

купил грузовики для развозки и снял склад для хранения и т.д.

Эти ресурсы называют активами. Бизнес запущен, активы работают и приносят прибыль.

Состав активов без запинки назовет каждый бухгалтер: основные средства (здания, оборудование, транспорт), запасы, деньги на счете и в кассе, дебиторская задолженность.

Но не всегда владелец бизнеса вкладывает только свое. Например, станок или торговый павильон может быть куплен в кредит, а грузовик взят в лизинг. Пока это имущество полностью бизнесу не принадлежит, за него нужно ежемесячно вносить платежи. Это обязательство, которое бизнесмену предстоит исполнить. Расплачиваясь за актив, он постепенно присваивает его себе.

Теперь, когда мы разобрали теорию, выведем определение:

Собственный капитал — это разница между активами бизнеса и его обязательствами.

Зачем нужно знать размер собственного капитала и причем тут рентабельность

Размер собственного капитала на текущий момент ни о чем не говорит. Как и любой показатель его изучают в динамике. И оценивают, что происходит с бизнесом.

Если показатель растет — все отлично, бизнес приносит все больше прибыли. Топчется на месте — пора анализировать ситуацию и менять стратегию. Падает — все плохо, бизнес в минусе.

Очень важно отслеживать, чтобы собственный капитал был больше заемного. Если что-то пойдет не так, владелец может рассчитаться по долгам и заняться чем-то другим.

А как понять, насколько эффективно работает собственный капитал? Вот тут поможет показатель рентабельности.

Рентабельность собственного капитала = (Чистая прибыль / Собственный капитал) * 100%

Рентабельность покажет, сколько прибыли приносит владельцу каждый вложенный им «собственный рубль».

Например: У небольшого заводика есть собственный цех и оборудование, вместе на 30 млн рублей. 4 млн рублей ему должны покупатели продукции. Есть кредит на 5 млн рублей. А еще завод должен поставщику за сырье 3 млн. За год завод получил 9 млн чистой прибыли.

Собственный капитал = 34 млн рублей — 8 млн рублей = 26 млн рублей.

Рентабельность СК = (9 млн рублей / 26 млн рублей ) * 100% = 35%.

Это значит, что за год завод принес владельцу 35 копеек сверху на каждый рубль.У предприятия дела обстоят хорошо, вложенные ресурсы приносят прибыль владельцу.

Но всегда важно оценивать ситуацию с разных сторон. Например, сколько бы мог получить владелец, если бы сдал свое имущество в аренду? Возможно, прибыли получилось бы столько же, только не пришлось бы заботиться о работниках, переживать за срыв поставок, качество продукции и т. д.

Рентабельность тоже важно оценивать в динамике. Чтобы вовремя понять, как складывается ситуация и принять верное управленческое решение.

Например, рентабельность 35% была в первый год работы, а во второй уже 50%. Бизнес идет по нарастающей, можно задуматься о расширении производства.

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