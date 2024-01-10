Добавьте в заметки! 5 лайфхаков по работе в Excel для бухгалтера

Как спрятать информацию, сохранить полезную функцию и избавиться от нулей в начале строк — разбираемся в статье.

Мастерски вести таблицы и работать в два раза быстрее — реально. Надо только знать некоторые функции и горячие клавиши.

Применяйте функции для легких расчетов

Несколько функций, которые упростят вам расчеты, будь то многомиллионные расчеты доходов и расходов или зарплата за месяц.

автовычисление;

подсчет календарных дней;

функция «ЕСЛИ» и «СУММ»;

«умная таблица»;

проверка ошибок в 2 клика.

Используйте горячие клавиши

Мы приводим небольшой список того, что необходимо для быстрой работы. Полезных горячих клавиш в разы больше. Чем полезны эти сочетания:

Ctrl + Shift + 4 — определяет денежный формат ячейки;

Ctrl + Shift + 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;

Shift + F9 — пересчитывает формулы на всем листе

Ctrl + ; — вводит текущую дату;

Alt + = — запускает функцию «Автосумма».

Избавьтесь от пустых ячеек

Во вкладке «Данные — Фильтр» нажмите на стрелку, направленную вниз. Откроется меню, где можно удалить пустые поля.

Уберите лишние нули

Если нужно ввести цифры, которые начинаются с нулей, то перед числом поставьте «’». Например, нужно ввести 00021, без апострофа программа откинет нули и напишет просто 21.

Спрячьте ненужное

В Excel можно скрывать информацию. Для этого выделите ячейки, которые нужно спрятать, нажмите «Формат — Скрыть или отобразить».