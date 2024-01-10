Добавьте в заметки! 5 лайфхаков по работе в Excel для бухгалтера

Мастерски вести таблицы и работать в два раза быстрее — реально. Надо только знать некоторые функции и горячие клавиши.
Применяйте функции для легких расчетов
Несколько функций, которые упростят вам расчеты, будь то многомиллионные расчеты доходов и расходов или зарплата за месяц.
автовычисление;
подсчет календарных дней;
функция «ЕСЛИ» и «СУММ»;
«умная таблица»;
проверка ошибок в 2 клика.
Используйте горячие клавиши
Мы приводим небольшой список того, что необходимо для быстрой работы. Полезных горячих клавиш в разы больше. Чем полезны эти сочетания:
Ctrl + Shift + 4 — определяет денежный формат ячейки;
Ctrl + Shift + 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;
Shift + F9 — пересчитывает формулы на всем листе
Ctrl + ; — вводит текущую дату;
Alt + = — запускает функцию «Автосумма».
Избавьтесь от пустых ячеек
Во вкладке «Данные — Фильтр» нажмите на стрелку, направленную вниз. Откроется меню, где можно удалить пустые поля.
Уберите лишние нули
Если нужно ввести цифры, которые начинаются с нулей, то перед числом поставьте «’». Например, нужно ввести 00021, без апострофа программа откинет нули и напишет просто 21.
Спрячьте ненужное
В Excel можно скрывать информацию. Для этого выделите ячейки, которые нужно спрятать, нажмите «Формат — Скрыть или отобразить».
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