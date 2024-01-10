Какой будет учетная политика в 2024 году: основные изменения

Учетная политика организации определяет принципы, правила и процедуры, используемые компанией для ведения бухгалтерского и налогового учета — что нужно учитывать при ведении учета в 2024 году.
Введение нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Организации, которые отразили в текущей политике методы учета НМА, должны начать использовать новый стандарт с отчетности за 2024. Главные положения, которые нужно закрепить:
порядок перехода на новый стандарт;
классификацию видов и групп НМА;
лимит стоимости нематериального актива, начиная с которого на него будет распространяться стандарт;
порядок контроля «малоценных» НМА;
способ и частота начисления амортизации;
способ оценки НМА после признания;
способ списания суммы накопленной дооценки.
Те организации, которые ведут бухгалтерский учет в упрощенном виде, в политике устанавливают, как будут учитывать НМА — признавать отдельным объектом или списывать в расходы. У них есть право не проверять НМА на обесценение и не учитывать изменение их балансовой стоимости в результате обесценения в порядке, который предусматривает МСФО (IAS) 36.
Изменения стандарта по учету капитальных вложений – ФСБУ 26/2020
Обновленный ФСБУ тоже нужно применять с отчетности за 2024 год. В учетной политике необходимо указать:
в учете НМА:
порядок перехода на ФСБУ;
счет для учета материальных ценностей, приобретенных для применения в процессе создания (улучшения, восстановления) НМА;
способ распределения фактических затрат при капвложениях в несколько объектов НМА;
в учете ОС:
способ распределения фактических затрат при капвложениях в несколько объектов ОС.
Если компания ведет упрощенный бухучет, то может выбрать, как применять стандарт — полностью или частично.
Важно: ФСБУ 26/2020 не применяют при выполнении работ и оказании услуг по созданию, восстановлению и ремонту средств производства для других лиц, а также при покупке и создании активов, которые идут на продажу.
Применение нового ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация»
Этот стандарт нужно будет начать применять с 1 апреля 2025 года, хотя перейти на новую систему можно и раньше. В этом случае организация должна закрепить новые формы документов, которые использует при инвентаризации, и добавить их в приложение к политике.
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