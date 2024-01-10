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Учетная политика

Какой будет учетная политика в 2024 году: основные изменения

Какие корректировки нужно внести в учетную политику при переходе на новые ФСБУ.
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Какой будет учетная политика в 2024 году: основные изменения

Учетная политика организации определяет принципы, правила и процедуры, используемые компанией для ведения бухгалтерского и налогового учета — что нужно учитывать при ведении учета в 2024 году.

Введение нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Организации, которые отразили в текущей политике методы учета НМА, должны начать использовать новый стандарт с отчетности за 2024. Главные положения, которые нужно закрепить:

  • порядок перехода на новый стандарт;

  • классификацию видов и групп НМА;

  • лимит стоимости нематериального актива, начиная с которого на него будет распространяться стандарт;

  • порядок контроля «малоценных» НМА;

  • способ и частота начисления амортизации;

  • способ оценки НМА после признания;

  • способ списания суммы накопленной дооценки.

Те организации, которые ведут бухгалтерский учет в упрощенном виде, в политике устанавливают, как будут учитывать НМА — признавать отдельным объектом или списывать в расходы. У них есть право не проверять НМА на обесценение и не учитывать изменение их балансовой стоимости в результате обесценения в порядке, который предусматривает МСФО (IAS) 36. 

Изменения стандарта по учету капитальных вложений – ФСБУ 26/2020

Обновленный ФСБУ тоже нужно применять с отчетности за 2024 год. В учетной политике необходимо указать:

в учете НМА:

  • порядок перехода на ФСБУ;

  • счет для учета материальных ценностей, приобретенных для применения в процессе создания (улучшения, восстановления) НМА;

  • способ распределения фактических затрат при капвложениях в несколько объектов НМА;

в учете ОС:

  • способ распределения фактических затрат при капвложениях в несколько объектов ОС.

Если компания ведет упрощенный бухучет, то может выбрать, как применять стандарт — полностью или частично.

Важно: ФСБУ 26/2020 не применяют при выполнении работ и оказании услуг по созданию, восстановлению и ремонту средств производства для других лиц, а также при покупке и создании активов, которые идут на продажу.

Применение нового ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация»

Этот стандарт нужно будет начать применять с 1 апреля 2025 года, хотя перейти на новую систему можно и раньше. В этом случае организация должна закрепить новые формы документов, которые использует при инвентаризации, и добавить их в приложение к политике.

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