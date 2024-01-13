Как рассчитать размер больничного в 2024 году

В новом году вырастет МРОТ, и максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности тоже потянутся вверх. Разбираемся, как теперь посчитать больничный.

На размер пособия по временной нетрудоспособности в новом году будут влиять страховой стаж и заработок в 2022 и 2023 годах.

Согласно ст. 7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ при учете страхового стажа нужно принять во внимание:

100% среднего заработка за дни болезни получают работники со стажем от восьми лет;

80% — со стажем от пяти до восьми лет;

60% — со стажем от полугода до пяти лет;

если стаж не превышает полугода, то для расчета больничного берут МРОТ.

Страховой стаж для больничного исчисляют в календарных годах, месяцах и днях на день, предшествующий наступлению нетрудоспособности. Каждые 30 дней складываются в календарный месяц, а каждые 12 месяцев — в год.

При расчете страхового стажа для больничного учитывают все периоды работы сотрудника, когда он подлежал обязательному социальному страхованию:

работа по найму;

оказание услуг или выполнение работ по договору ГПХ;

служба в силовых ведомствах;

предпринимательская деятельность.

Учитывать работу за рубежом при расчете страхового стажа нужно только в том случае, если между Россией и страной трудовой деятельности заключен договор о взаимном признании стажа.

Какие документы необходимы для подтверждения страхового стажа

Страховой стаж подтверждается сведениями персонифицированного учета, которые собираются Социальным фондом на основании представленных работодателями отчетов.

Если этих сведений недостаточно, или они некорректны, то для подтверждения стажа принимают:

трудовые книжки;

трудовые договоры;

договоры ГПХ;

справки с места работы;

выписки из приказов;

лицевые счета;

ведомости на выдачу заработной платы.

Больничный рассчитывается по МРОТ в 3 случаях:

Заработок в расчетном периоде отсутствовал или он меньше МРОТ.

Рассчитанное за месяц пособие, получается меньше МРОТ.

Страховой стаж работника менее 6 месяцев.

С 1 января 2024 года размер МРОТ составляет 19 242 рублей (закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ) от этого значения необходимо отталкиваться при расчете больничного листа в случаях, которые предусматривают оплату по минималке.

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году определяется так:

Шаг 1. Находим минимальный среднедневной заработок:

СДЗmin = 19 242 руб. * 24 мес. / 730 дней.

Шаг 2. Определяем размер дневного пособия с учетом стажа:

ДПmin = СДЗmin * ПС,

где ПС — процент в зависимости от стажа в соответствии со ст. 7 закона 255-ФЗ.

Шаг 3. Рассчитываем пособие:

П = ДПmin * КД,

где КД — количество дней нетрудоспособности.

Для оплаты больничного в 2024 году величины МРОТ 2022 и 2023 года значения не имеют.

Максимальные выплаты по больничным листам в 2024 году

Размер больничного в 2024 году зависит от доходов застрахованного лица в 2022 и 2023 годах с учетом установленных лимитов для начисления страховых взносов:

2022 год — 1 032 000 руб.;

2023 год — 1 917 000 руб.

Таким образом максимальная сумма пособия за один день в 2024 году составит:

(1 032 000 руб. + 1 917 000 руб.) / 730 дней = 4 039,73 руб.

Как не ошибиться в расчетах

Научитесь работать со всеми текущими нововведениями законодательства на курсе«Бухгалтер-2024 – Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету».

Вы узнаете, какие поправки внесены в НК РФ, новый порядок уплаты НДФЛ, ознакомитесь с новыми правилами бухгалтерских стандартов и научитесь применять ФСБУ при составлении учетной политики.

В курсе собран максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Мы отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

Сейчас курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб!

Купить курс

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.