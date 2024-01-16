🚀Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024

Топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева научит вас работать по новым правилам в 2024 году.

В 2024 году вступило в силу более 20 изменений в сфере зарплат, зарплатных налогов и взносов. Чтобы вы продолжали спокойно работать в новых условиях, без страха получить штраф или вызывать претензии налоговиков, мы создали курс — «Зарплата и зарплатные налоги-2024».

О чем курс

Вы узнаете, как работать с новым МРОТ, разберетесь в новациях в НДФЛ, страховых взносах, новом в расчете зарплаты, больничных, отпускных и пособий.

Автор программы — Елена Воробьева

кандидат экономических наук,

ведущий спикер России по теме расчетов с работниками,

автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях.

Чему научитесь

Узнаете:

Какие приняты новые нормативные акты, связанные с зарплатой и зарплатными налогами 2024 , какие новации произошли с НДФЛ, страховыми взносами, расчетом зарплаты, больничных, отпускных, пособий.

Какие изменения произошли в отчетности – уточнения Расчета по страховым взносам, отказ от 4-ФСС, единая форма сведений ЕФС-1.

Научитесь:

Считать страховые взносы и вести отчетность по взносам в 2024 году;

Работать с новым МРОТ в 2024 году.

Заполнять новую форму 6-НДФЛ в 2024 году.

Что получите

После прохождения курса вы получите сертификат, который подтвердит ваши знания и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.

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