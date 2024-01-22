Как организовать воинский учет в компании: 3 шага

Разбираемся, как поэтапно внедрить воинский учет в фирму: с чего начать и как избежать штрафов.

Организации, которая никогда не вела воинский учет, нужно обратиться в военкомат — по месту регистрации фирмы.

На учет встает только головной офис, филиалы в отдельных городах не обязаны этого делать.

Шаг № 1: определить количество военнообязанных сотрудников

Воинскому учету подлежат все мужчины, граждане РФ, которые постоянно проживают в РФ, не освобождены от службы и не проходят ее в данный момент. Также учету подлежат женщины с военно-учетной специальностью.

Ставить на учет нужно:

Призывников, не зачисленных в запас, в возрасте от 18 до 30 лет.

Тех, кто отслужил и уволился в запас.

Мужчин, которые не прошли службу без законных оснований для отсрочки или потому, что были освобождены от призыва.

Тех, кто окончил военные кафедры и военные вузы.

Тех, кто прошел альтернативную гражданскую службу.

Освобождены от воинского учета:

Граждане, которых комиссия признала негодным к службе по состоянию здоровья.

Граждане, которые на постоянной основе проживают за рубежом.

Офицеры ФСБ и Службы внешней разведки;

Женщины без военно-учетной специальности.

Шаг № 2: запросить у военнообязанных пакет документов

Военнообязанные сотрудники должны предоставить документы воинского учета с отметкой в паспорте на странице №13: «‎Обязан(а) исполнять воинскую обязанность».

Также в перечне могут быть:

военный билет.

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу — для призывников.

временное удостоверение или справка, выданные взамен военного билета.

Документы воинского учета являются обязательными для составления трудового договора (ст. 65 ТК).

В случае если у сотрудника нет этих документов, необходимо выдать ему направление для постановки на воинский учет.

Если вы обнаружите в документах воинского учета исправления, неточности и т. д., то сообщите об этом в военкомат в течение 5 дней со дня их выявления.

Шаг № 3: заполнить карточку организации о постановке на учет

Председателю районного военного комиссариата необходимо предоставить карточку по форме № 18.

Важно учитывать, что в разных регионах требования о передаче информации могут отличаться: в некоторых регионах информацию надо передать только в районную комиссию, в других — еще и в военный комиссариат.

Поэтому лучше всего составить карточку сразу в 3 экземплярах: для районной комиссии по бронированию, для военкомата и для самой фирмы.

После постановки на учет компания получает регистрационный номер, который указывают в карточке по форме 18 — в правом верхнем углу. Если в номере указывают индекс Б, то организация должна вести еще и специальный воинский учет, условия которого разъясняют непосредственно в военкомате.

Как вести воинский учет в организации

После постановки компании на учет она должна регулярно предоставлять информацию о военнообязанных сотрудниках.

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