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Бухгалтерский учет

Какие проводки по счету 51 пригодятся бухгалтеру: полный список

Операции по счету 51 отражают движение денег на счете компании. С проводками по этому счету бухгалтерского учета любой бухгалтер сталкивается буквально каждый день. Расскажем о том, как составить корректные проводки.
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Какие проводки по счету 51 пригодятся бухгалтеру: полный список
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расчетный счет необходим каждой организации для того, чтобы вести безналичные расчеты. Учет ведется в разрезе всех счетов открытых организацией.

Что отражается на счете 51

  • поступления денег от покупателей и заказчиков;

  • перечисления поставщикам или иным контрагентам;

  • перечисление платежей в бюджет — налогов, взносов, пеней, штрафов, пошлин и т. п.;

  • возвраты переплат, неиспользованных авансов от контрагентов;

  • перечисления работникам и т. д.

Источники поступления денег:

  • юридические лица — покупатели, заказчики, инвесторы; 

  • физические лица — сотрудники, покупатели, учредители; 

  • госорганы,

  • другие счета организации (перевод собственных средств со счета на счет).

На счете 51 может быть только дебетовый остаток. На счете может не быть средств совсем, тогда остаток будет нулевым или положительным, это значит на счете есть деньги. Если остаток дебетовый, но отрицательный или почему-то отражается по Кредиту счета — у вас в учете ошибка.

В бухгалтерском балансе остаток средств на конец года по счету 51 включается в строку «Денежные средства».

Основные проводки 

Дебет счета 51

  • Кредит 50 — внесены средства из кассы на расчетный счет.

  • Кредит 51, 52, 55 — поступление денег со счетов компании в других банках: валютных или специальных счетов.

  • Кредит 58 — на счет вернулись предоставленные займы.

  • Кредит 60 —  возврат аванса (переплаты) со счета поставщика.

  • Кредит 62 — зачислены средства от покупателя.

  • Кредит 66/67 — получен кредит или заем (краткосрочный / долгосрочный).

  • Кредит 75 — поступили средства от учредителя (например, в счет оплаты уставного капитала).

  • Кредит 86 — получение целевого финансирования.

  • Кредит 90 — поступление выручки от продаж продукции, работ и услуг.

  • Кредит 91 — поступление выручки от продажи имущества и иных доходов.

  • Кредит 99 — поступление добровольных пожертвований в связи с ЧП.

Кредиту счета 51

  • Дебет 50 — снятие средств со счета в кассу организации.

  • Дебет 58 — предоставление займов.

  • Дебет 60 — оплата услуг поставщика.

  • Дебет 62 — возвращение аванса покупателю.

  • Дебет 66 / 67 — погашение краткосрочных или долгосрочных кредитов и займов.

  • Дебет 68 / 69 — уплата налогов, взносов и других платежей в бюджет.

  • Дебет 70 — перечисление заработной платы сотрудникам.

  • Дебет 75 — перечисление дивидендов учредителям.

  • Дебет 76 — перечисление платежей иным контрагентам.

  • Дебет 84 — перечислены средства на операции, определенные решением учредителей.

  • Дебет 86 — перевод (возврат) средств целевого назначения.

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Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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Бухгалтерский учет

Какие проводки по счету 51 пригодятся бухгалтеру: полный список

Операции по счету 51 отражают движение денег на счете компании. С проводками по этому счету бухгалтерского учета любой бухгалтер сталкивается буквально каждый день. Расскажем о том, как составить корректные проводки.

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