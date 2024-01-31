Wildberries будет возвращать ювелирку без маркировки как обезличенный товар

Новые правила маркировки вступят в силу уже 1 марта 2024 года.

С 1 марта 2024 года все ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней подлежат физической маркировке.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.02.2021 № 270, все продавцы ювелирных изделий обязаны наносить на свой товар маркировку — двухмерный штриховой код (физическая маркировка) рядом с клеймом.

В Постановлении учтены все виды ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением изделий из серебра), которые произвели в России с 1 марта 2024 года или ввезли в Россию, начиная с этой же даты.

При этом новое правило не коснется изделий, которые признаны остатками или ввезены из государств, не входящих в ЕАЭС. Нововведение обязывает маркировать такие украшения с 1 сентября 2024 года.

Руководство маркетплейса Wildberries предупредило продавцов, что все ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней без физической маркировки будут расценены как обезличенный товар и возвращены селлерам.

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