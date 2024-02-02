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Бухгалтерская отчетность

Какие организации имеют право сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность в 2024 году

Кто и в какие сроки может сдать упрощенную годовую отчетность за 2023 год.
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Какие организации имеют право сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Годовую отчетность за прошедший отчетный период, то есть за 2023 год, налоговая будет ждать от вас до 31 марта 2024 года. Но так как это выходной день, то крайний срок сдвигается до 1 апреля. 

В пакет документов годовой отчетности входят:

  • бухгалтерский баланс;

  • отчет о финансовых результатах;

  • отчет о целевом использовании средств.

Сдача упрощенной бухгалтерской отчетности — это бонус, а не обязанность. По желанию подавать документы можно и по общим правилам. В любом случае отчетность сдается исключительно в электронном виде через сайт ФНС или оператора ЭДО. 

Кто имеет право сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность

На основании документа — Информации Минфина РФ № ПЗ-3/2012, № ПЗ-3/2015, № ПЗ-3/2016 и п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, возможность сдавать упрощенную годовую отчетность есть у следующих организаций:

Кто не может использовать упрощенную годовую отчетность

Согласно пункту 5 в ст. 6 ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 следующие организации обязаны подавать отчетность по общим, а не упрощенным правилам: 

  • фирмы, чья отчетность подлежит аудиту;

  • адвокатские конторы;

  • нотариальные палаты;

  • юридические консультации;

  • бюджетные организации;

  • микрофинансовые организации;

  • ЖК и ЖСК;

  • кредитные потребительские кооперативы;

  • политические партии;.

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