🎁 Клерк.Премиум со скидкой 50% + курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» в подарок!

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Клерк.Премиум — это информационный и практический помощник бухгалтера, в котором вы найдете подсказки: как действовать, если пришло требование или оповещение о выездной налоговой проверке, решать сложные и рутинные задачи, например, когда настала пора заполнять годовую отчетность.

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Необходимо научиться работать с обновленными в 2024 году правилами ведения бухгалтерского и налогового учета, применения ФСБУ — посмотрите подходящий по теме вебинар или тренинг с экспертами. Мы следим за всеми изменениями и оперативно записываем новые видео.

Нужно разобраться в сложной теме, например, узнать, как использовать все возможности Excel или заполнить квартальную отчетность по новым правилам — используйте онлайн-курсы ! Учитесь без отрыва от работы: в удобное время и в своем графике.

Внезапно понадобился шаблон договора или бланк для отчетности — найдете все в справочно-нормативной системе.

Вам будут доступны более 40 онлайн-курсов и 600+ вебинаров, закрытые тренинги, справочно-нормативная система, журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами — и никакой рекламы.

До 1 апреля каждый бухгалтер должен сдать годовую отчетность. Для того, чтобы вы легко справились с этой задачей и не наделали ошибок, мы подготовили курс «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам».

Курс состоит из 8 учебных глав, которые помогут вам правильно заполнить все документы: отчет о финансовых результатах, об изменении капитала, о движении денежных средств, составить бухгалтерский баланс и пояснительную записку.

Авторы программы

Внутри курса вас ждет максимально практичный и понятный материал, а также живое общение с преподавателями.

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Полная стоимость курса — 6 544 руб., но вы можете получить его бесплатно, оформив подписку Клерк.Премиум.

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