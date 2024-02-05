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Бухгалтеры

Бухгалтер с нуля: востребованная профессия за 6 месяцев с заработком от 50 тыс. руб.

Мы провели анализ вакансий и прокачали наш лучший курс для новичков «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Расскажем, как правильно начать карьеру в бухгалтерии, на что обратить внимание и получить действительно качественные, практические знания, а затем найти хорошую работу. А еще разберем, как устроен курс, чему вы научитесь и какие документы получите.
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Бухгалтер с нуля: востребованная профессия за 6 месяцев с заработком от 50 тыс. руб.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня на hh.ru вы можете найти почти 60 тыс. вакансий для бухгалтеров на разных условиях: офис и удаленка, для начинающих и для опытных, с частичной или полной занятостью в разных отраслях и регионах. 

Средняя зарплата бухгалтера сегодня составляет 50-70 тыс. руб. Чем больше опыт, тем выше доход, так главный бухгалтер может зарабатывать от 95 тыс. руб. в месяц.

Но как тот самый опыт получить? Начинающему бухгалтеру, сразу после прохождения обучения, можно устроиться работать оператором 1С или бухгалтером в аутсорсинговую компанию. Почему?

  • Работа в качестве оператора достаточно простая, например, заносить в программу накладные или выписки, выписывать акты, счета, счет-фактуры, готовить акты сверок. Это скорее рутинная работа, но она позволяет «набить руку» и ближе познакомиться с программой.

  • В аутсорсинге вы сможете поработать на разных участках учета, понять, что именно вам ближе. Может вы увидите себя бухгалтером по зарплате или по материалам или, наоборот, захотите вести всю бухгалтерию от и до. В аутсорсинг легче устоится, хотя оплата там ниже, чем в конкретной компании.

Но еще важнее — с чего вы начнете свой путь в бухгалтерию. Здесь ключевую роль играет качественное обучение. Забудьте про громкие рекламные лозунги «бухучет за три дня». Такое образование не станет для вас успешным стартом карьеры. Вы получите поверхностные знания и навыки.

Где же получить качественное обучение? Конечно на «Клерке»!

Чему вы меня научите?

«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — это самый объемный курс «Клерка». Он создан для тех, кто никогда не соприкасался с работой бухгалтера, не владеет профессиональными инструментами и плавает в терминах, а также для новичков, которые уже начинали обучение, но так и не получили структурированные знания. 

Курс состоит из 40 глав, где вы пошагово получите все необходимые знания, чтобы стартовать в профессии сразу после итоговой аттестации. Вы начнете с самых азов, а в итоге научитесь работать в 1С и сдавать отчетность.

Трудно перечислить все, чему научат на курсе, но вот самое главное:

  • Узнаете, что такое двойная запись и зачем она нужна.

  • Какие существуют счета учета и как они работают.

  • Что такое ФСБУ, ЕНП, ЕНС, НДФЛ, РСВ и прочие аббревиатуры в бухгалтерии.

  • Чем отличаются бухгалтерский, налоговый и управленческий учет.

  • Освоите все необходимые для бухгалтера функции и формулы для работы в Excel и Google-таблицах.

  • Узнаете, как настроить и вести учет в 1С: Бухгалтерия 8.3.

  • Освоите расчет отпускных или больничных.

  • Узнаете, как рассчитать НДС и другие налоги, страховые взносы.

  • Изучите разные системы налогообложения и отчетность, которую нужно сдавать.

А по окончании обучения, мы поможем вам составить крутое резюме, внесем его в нашу базу, поможем подобрать релевантные вакансии и ответим на вопросы о поиске работы.

Программу курса мы составляли вместе с экспертами-практиками, которые рассказывают сложные моменты простым языком, с практическими примерами и заданиями, чтобы вы сразу отработали навыки. 

После обучения вы сможете

Как проходит обучение

Вы будете учиться по записанным заранее видеоурокам. Благодаря этому сможете заниматься по удобному графику и уделять курсу столько времени в день, сколько вам комфортно. 

Но это не значит, что вы будете учиться в одиночку. Мы будем поддерживать вас — вы всегда сможете задать преподавателям свои вопросы на онлайн-встречах или в закрытом чате. Не бойтесь задавать, казалось бы, совсем простые для экспертов, но сложные для вас, вопросы — мы рады помочь нашим новым новым коллегам влиться в профессию.

Какой документ дадите после обучения на курсе?

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Это официальный документ, который мы внесем в госреестр. Вы получите сам диплом по почте, а ваш будущий работодатель сможет в реестре проверить его подлинность.

Когда вы сможете приступить к работе

После обучения у вас будет достаточно знаний, чтобы сразу устроиться на работу, а мы вам поможем!

  • Проанализируем резюме, дадим рекомендации. Узнаете, какое резюме точно привлечет внимание достойного работодателя.

  • Пообщаетесь с карьерным консультантом в чате. Сможете задавать вопросы про то, как дать старт новому витку в карьере.

  • Получите Мастер-класс от карьерного консультанта. Посмотрите уникальное видеопособие, сделали его специально для участников курса.

Хочу учиться!

Научитесь вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги — станьте успешным и востребованным специалистом вместе с «Клерком».

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Бухгалтеры

Бухгалтер с нуля: востребованная профессия за 6 месяцев с заработком от 50 тыс. руб.

Мы провели анализ вакансий и прокачали наш лучший курс для новичков «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Расскажем, как правильно начать карьеру в бухгалтерии, на что обратить внимание и получить действительно качественные, практические знания, а затем найти хорошую работу. А еще разберем, как устроен курс, чему вы научитесь и какие документы получите.

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