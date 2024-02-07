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Бухгалтеры

Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Опять не смогли прийти на понравившийся вебинар или упустили скидку на онлайн-курс? Не расстраивайтесь! Получите бесплатный доступ к архиву из более чем 600 вебинаров и 40+ курсов по подписке Клерк.Премиум.
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Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Клерк.Премиум — это информационный и практический помощник бухгалтера, в котором вы найдете подсказки: как действовать, если пришло требование или оповещение о выездной налоговой проверке, как заполнить годовую и квартальную отчетность, какие документы оформить на сотрудников, как посчитать зарплату, отпускные, больничные. Подписка помогает решать любые рутинные и нестандартные ситуации учета и налогообложения.

Мы обшарили весь интернет, чтобы найти хорошую литературу для бухгалтера, и поняли, что средняя цена полезной книги — 1500 рублей! И это только одно пособие по конкретной теме!

В подписке Клерк.Премиум вы найдете огромную библиотеку по разным областям знаний: налоговые проверки, отчетность, кадры, ВЭД, госзакупки, 1С, работа на аутсорсе, личный бренд бухгалтера, самые нужные функции Excel и т. д.

Подписка — это онлайн-курсы, пополняемая база вебинаров, разборы нововведений (вы можете читать готовые разборы или заказать свой собственный главному редактору).

Книги — это полезное чтение, а в подписке есть записаные видеоуроки, живые тренинги и конспекты, чтобы вы изучали материал в удобном для вас формате и в подходящее время.

В подписку входят разные сервисы для бухгалтера

1. Разборы

Вышли изменения в НК или ТК, новое письмо Минфина или ФНС, изменилась форма отчета и вы не знаете, как юбыстро во всем этом разобраться? Воспользуйтесь разборами. Их больше 1000 и коллекция пополняется каждый день!

Разборы, это:

  • текстовые материалы с понятными пояснения экспертов к любым актуальным изменениям в учете и налогах, к разбору прилагаются таблицы для скачивания, образцы документов и удобные памятки;

  • короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает конспект, если текст для вас все же нагляднее и удобнее.

  • мини-курсы с тестами — расширенные видео с подробными конспектами вебинаров и тестами для самопроверки.

2. Тренинги и вебинары

Необходимо научиться работать с обновленными в 2024 году правилами ведения бухгалтерского и налогового учета, применения ФСБУ и сразу задать вопрос эксперту, если что-то оказалось непонятным? Посмотрите подходящий по теме вебинар.

В нашей коллекции 600+ вебинаров, в котрых рассмотрены не только темы по бухгалтреии, но и по праву, маркетингу, ЭДО, проверкам, воинскому учету, ЕНС, управленке, аутсорсингу и т.д. Мы следим за всеми изменениями и регулярно проводим новые вебинары.

Посещайте тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, где вам наглядно покажут, как применять изменения по налогам и бухучету, заполнять отчеты, составлять документы и т. д.

На вебинарах и тренингах вы можете задвать экспертам свои вопросы в прямом эфире.

3. Онлайн-курсы

Нужно разобраться в сложной теме, например, узнать, как использовать все возможности Excel или заполнить квартальную отчетность по новым правилам — используйте онлайн-курсы! В подписке их более 40!

Темы самые разные: от налогов и учета до дробления и управленки, от кадров и 1С до права и аналитики.

Понятные видео без воды, конспекты и материалы для скачивания, тесты для закрепления пройденного.

4. Справочники и инструменты

Внезапно понадобился шаблон договора, бланк заявления для ФНС или отчета, конструктор учетной политики или калькулятор отпускных — найдете все в справочно-нормативной системе.

Здесь же широкая база нормативки, необходимой бухгалтеру в работе — все кодексы, ФЗ, ФСБУ, письма Минфина, ФНС, положения и другие документы.

А еще с подпиской у вас не будет никакой рекламы на сайте!

Вы можете купить подписку сразу на год — это выгодно. Но можно оформить и ежемесячную подписку, стоимостью всего 1650 рублей.

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Наша задача — упростить вашу работу. Больше 20 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь!

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Бухгалтеры

Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Опять не смогли прийти на понравившийся вебинар или упустили скидку на онлайн-курс? Не расстраивайтесь! Получите бесплатный доступ к архиву из более чем 600 вебинаров и 40+ курсов по подписке Клерк.Премиум.

Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!
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