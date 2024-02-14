Как бухгалтеру зарабатывать от 150 тыс. руб. в месяц

Согласно статистике, средняя зарплата бухгалтера составляет 55 тыс. руб. Надо делать поправку на город и сферу бизнеса, но в целом — это базовая оплата. Если же правильно выбрать направление для развития, зарабатывать можно и 150, и 200 тыс. руб. в месяц. Даем рекомендации, как увеличить доход.

Мы проанализировали вакансии, опубликованные на «Клерке» и выяснили, что в среднем бухгалтеры с опытом до 3 лет, работающие в штате, получают 48-55 тыс. руб. в месяц. Не так уж много, если учитывать, что даже в регионах бухгалтер может зарабатывать от 100 тыс. руб. Собрали для вас 5 рекомендаций: как бухгалтеру увеличить доход в 2024 году.

Сотрудничайте с маркетплейсами

Рынок маркетплейсов постоянно растет. Вот, например, данные исследования Tinkoff eCommerce.

Селлеры активно используют развивающиеся площадки, количество продавцов, которые торгую сразу на нескольких маркетплейсах тоже растет. В 2023 году выручка нишевых маркетплейсов составила 592 млрд. руб.

Кто-то должен помогать продавцам вести учет продаж, рассчитывать налоги, оформлять первичные документы, сдавать отчетность. Большинство продавцов сделать это самостоятельно не может, поэтому спрос на бухгалтеров маркетплейсов в 1,5 раза выше предложения.

Приятный бонус — вы можете зарабатывать от 100 тыс. руб., работая с селлерами прямо из дома. Освоить все необходимые инструменты, научиться читать отчеты площадок, правильно вносить данные в 1С и получить другие полезные навыки вы можете на курсе «Бухгалтер маркетплейса».

Мы сделали так, чтобы вы могли учиться когда и где вам удобно, улучшили поддержку обучающихся — увеличили число кураторов в чате, скорость ответа на вопросы, количество онлайн-встреч с преподавателем.

Расширили модуль о налоговом учете продавца по просьбам студентов, теперь НУ расписан не только отдельно для УСН и ОСНО, но также для каждой отдельной площадки.

Новый поток обучения стартует 15 февраля. Успейте записаться!

Освойте профессию финансового директора

Средняя зарплата финансового директора с опытом — 200-250 тыс. руб., а на стартовых позициях вы можете зарабатывать от 110 до 180 тыс. руб. в месяц. На hh.ru представлено почти 1000 вакансий для специалистов, которые в профессии чуть больше года.

Основные навыки, которыми должен владеть финдир — это построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, поиск управленческих решений и их презентация перед руководством и инвесторами.

Все эти навыки вы можете освоить всего за 3 месяца на курсе «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год». Обучение доступно для бухгалтеров без опыта управленческого учета или финансового анализа! Программа курса составлена авторами-экспертами, которые в процессе обучения используют кейсы и примеры из собственного опыта. Они помогут разобраться во всех нюансах профессии.

15 февраля начинает обучение новый поток, остался всего один день. Успейте записаться!

Работайте на аутсорсе

Самостоятельно выбирайте проекты и задачи, которые вам интересны, не тратьте время на дорогу, а нервы на споры с руководством! Примерно12-14% среднего и почти 30% малого бизнеса не имеют в штате бухгалтера, а используют услуги специалиста на аутсорсе.

Как фрилансер вы сами планируете свою загрузку, поэтому можете самостоятельно определять время и объемы работы и ставить условия о цене. Бухгалтер-аутсорсер может зарабатывать от 100-150 тыс. руб. в месяц, при одном важном условии — нужно уметь находить новых клиентов и правильно выстраиватьценовую политку.

Вы научитесь продвигать свои услуги, составлять выгодный прайс, выстраивать отношения с заказчиками, составлять договоры и презентовать итоги работы на курсе «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма». Мы поможем начать собственное дело без перебоев с заказами и юридических проблем.

Новый поток обучения стартует 15 февраля. Успейте записаться!

Консультируйте компании на УСН

Количество ИП и ООО на УСН постоянно растет. Большинство вновь зарегистрированных компаний и предпринимателей выбирают именно этот режим налогобложения.

Чем раньше вы начнете оказывать услуги таким клиентам, тем лучше. Ведь много типичных ошибок в учете бизнес совершает именно в первые месяцы после регистрации, когда еще не готов брать бухгалтера в штат.

Научитесь работать с упрощенкой, разберитесь во всех правилах и изменениях 2024 года на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

Вы сможете:

консультировать клиентов, которые только собираются открыть свое дело и хотят выбрать УСН;

грамотно вести учет у упрощенцев, поможете им избежать штрафов и рисков проверок;

правильно оптимизировать налоги (упрощенцам положены льготы, а в отдельных регионах действуют пониженные ставки налога, о которых бизнес даже не знает).

С новыми знаниями вы сможете расширить круг клиентов и увеличить свой доход. Новый поток обучения стартует 15 февраля. Успейте записаться!

Выходите за рамки внутреннего рынка

Несмотря на то, что большое количество международных компаний покинуло российский рынок, работа с иностранными поставщиками не остановилась — просто сменились партнеры и логистические цепочки.

Сейчас бизнес как никогда нуждается в компетентных специалистах, которые могут помочь выстроить работу со странами СНГ, ЕАЭС, Китаем и Индией.

Получите необходимые навыки на курсе «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году». Вы научитесь вести учет расчетов валютой и валютных контрактов, узнаете, как правильно оформлять первичные документы по ВЭД, проходить проверки и возмещать НДС. Отдельный блок курса — о работе с китайскими поставщиками: поиск, безопасная работа, пакет документов, схема импорта.

Консультируя клиентов, как минимизировать риски в сфере ВЭД, вы сможете расширить клиентскую базу и зарабатывать от 150 тыс. руб. в месяц! Для того, чтобы приступить к обучению вам дотсаточно базовых знаний по бухгалтерии — работе с ВЭД мы научим вас с нуля. Новый поток обучения стартует 15 февраля. Успейте записаться!