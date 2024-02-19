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Три абсолютных показателя устойчивости предприятия и как их посчитать

Для долгосрочного планирования необходимо постоянно контролировать состояние бизнеса, чтобы понимать, какие ресурсы у него есть — на что он может рассчитывать, а где появляются проблемы. Помочь в прогнозирование могут показатели устойчивости, а как их определить — разбираемся в статье.
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Три абсолютных показателя устойчивости предприятия и как их посчитать
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Анализ финансовой устойчивости помогает определить, насколько предприятие готово к трудностям, не стоит ли оно на грани банкротства или наоборот показывает отличные результаты роста. Эти данные нужны самой компании для оценки положения дел и создания стратегии управления, а также для контрагентов, банков, которые предоставят кредиты и займы, только если будут уверены в платежеспособности бизнеса. 

Существуют абсолютные и относительные показателя финансовой устойчивости предприятия, мы рассмотрим только абсолютные — это наличие собственных оборотных средств (СОС), собственных долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (СДИ), показатель общей величины основных источников формирования запасов и затрат (ОВИ).

Что означает каждый показатель и как его рассчитать

Наличие собственных оборотных средств отражает то, насколько ваше предприятие зависит от внешних источников и займов. 

Рассчитать СОС можно следующим образом:

СОС = Капитал и резервы – Внеоборотные активы 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат показывает, что у предприятия нет длительной просроченной задолженности ни перед контрагентами, ни перед банками. 

Рассчитать показатель можно следующим образом:

СДИ = Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы – Внеоборотные активы

Показатель общей величины основных источников формирования запасов и затрат.

Рассчитать показатель можно следующим образом:

ОВИ = Собственные и долгосрочные заемные источники + Краткосрочные кредиты и займы – Внеоборотные активы

О чем говорят результаты 

Определить является ли финансовое состояние вашего предприятия абсолютно устойчивым, нормальным, неустойчивым или даже критическим, можно только исходя из соотношения количества запасов и затрат (ЗЗ) и того, откуда поступают средства.

Если после того, как из суммы собственных оборотных средств (СОС) вычли запасы и затраты и остались средства, то считается, что это излишек. Обозначим излишек в таблице цифрой 1.

Точно так же, если после того, как из собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (СДИ) вычли запасы и затраты и остались средства, то считается, что это излишек, то есть 1.

С показателем общей величины основных источников формирования запасов и затрат (ОВИ) проводим ту же операцию: излишек — 1, а недостаток — 0.

Тип финансового состояния

СОС

СДИ

ОВИ

Абсолютная устойчивость

1

1

1

Нормальная устойчивость

0

1

1

Неустойчивое положение

0

0

1

Критическое положение

0

0

0

Что делать, если устойчивость стремится к нулю

Уровень стабильности предприятия определяется тем, как руководство распоряжалось финансами в течение длительного периода, а также качеством управления структурой капитала в долгосрочном и краткосрочном временном отрезке.

Устойчивость можно восстановить с помощью:

  • увеличения скорости оборачиваемости капитала в текущих активах;

  • уменьшения запасов и затрат (до норматива);

  • пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников

    и др. 

Заметить первые признаки критического положения компании и приближающегося банкротства можно с помощью вовремя проведенного финансового анализа.

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