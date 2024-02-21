Логотип Клерк
Клерк

Перспективное направление для бухгалтера: как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц

Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах, которые могут адаптировать и внедрить продукцию 1С для нужд компании.
78 21
Перспективное направление для бухгалтера: как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц

Что общего между бухгалтером и аналитиком 1С

На первый взгляд это две абсолютно разные профессии, между которыми нет ничего общего, кроме знаний в области 1С. Бухгалтер заведует финансами и учетом, его сосед по кабинету — кадровик, а аналитик 1С работает в IT-отделе и большинство его ближайших коллег — технари, которые занимаются программированием. 

Однако, почти 50% обязанностей аналитика 1С бухгалтер либо уже выполняет, либо умеет, но просто не применяет на практике — нет подходящих задач или их решает другой специалист в организации.

Разберемся, кто же такой аналитик 1С, чем он занимается, и какие навыки бухгалтера необходимы для его работы.

Какие обязанности выполняет аналитик 1С

Аналитик 1С — это специалист, который понимает, как устроены внутренние процессы в компании, как выглядит финансовая сторона ее работы и в то же время хорошо ориентируется в продукции 1С. Другими словами, он может вовремя распознать проблемы бизнеса и решить их с помощью возможностей ПО 1С.

Такой специалист «полиглот», потому что может с одинаковой легкостью обсуждать сложные бизнес-процессы с руководством и технические детали работы с программистами. 

В организации аналитик 1С выполняет ряд важных задач:

  • Проводит анализ состояния бизнеса клиента, чтобы определить слабые места и выяснить причину сбоев.

  • Подбирает возможные решения проблем с помощью функций 1С.

  • Составляет техническое задание для разработчиков.

  • Координирует процесс разработки и контролирует все этапы выполнения задач.

  • Проводит тестирование продукта, вносит изменения и коррективы. 

  • Ведет учет всем процессам, составляет документы и отчеты для клиента.

  • Презентует итоговое решение. 

  • Обучает специалистов компании тому, как работать по новым правилам. 

Все это — обязательные hard skills, то есть профессиональные знания. Однако аналитик 1С нуждается в хорошо развитых soft skills, так как он выступает посредником между большим количеством специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С (в том числе бухгалтером).

Конечно, в маленьких проектах участвует минимальное количество специалистов, но они все равно имеют разную специализацию и собственное понимание задач, поэтому навык построения диалога просто необходим. 

Чему должен научиться бухгалтер, чтобы работать аналитиком 1С

Ключевая характеристика такого специалиста — это умение составлять причинно-следственные связи, аналитический склад ума и навыки работы с большим количеством данных. В общих чертах под все эти требования бухгалтер подходит. Кроме этого, он знает, как работать в 1С.

Однако, для профессиональной деятельности необходимо знать:

  • какие методы анализа существуют;

  • как проектируют базы данных;

  • как описывать бизнес-процессы и прорисовывать функциональные модели;

  • в чем состоит специфика разных отраслей бизнеса;

  • как устроен процесс разработки и написание программ под бизнес-цели.

Где получить необходимые навыки

Если у вас уже есть опыт работы бухгалтером и огромное желание, много сил и времени в запасе, то есть вариант самостоятельного обучения по бесплатным курсам и источникам в интернете.

Из плюсов: учиться можно бесплатно, минусы: неструктурированные знания.

Конечно, после прочтения десятков статей на популярных ресурсах, у вас наверняка сложится представление о профессии, вы освоите, какие-то инструменты. Но для того, чтобы стать востребованным специалистом и зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц (а именно столько зарабатывает 1С аналитик с опытом более 2 лет!), вам нужна крепкая база и полноценные знания без пробелов.

Второй вариант — можно попробовать попросить обучение внутри компании, чтобы вырасти из бухгалтера до аналитика прямо в рамках своей организации. К сожалению, опыт показывает, что компаний, которые готовы вырастить специалиста своими силами, очень мало. Большинство предпочитает брать опытных специалистов на аутсорсе, если же есть желание вырастить специалиста под себя, то предпочтение отдают новичкам с опытом до года, но крепкой базой.

Самый простой и надежный вариант — воспользоваться онлайн-образованием и пройти курс, где можно освоить профессию 1С аналитика с нуля до уровня практикующего специалиста. 

В этом есть смысл, так как по оценкам Минцифры, к 2027 году общий дефицит IT-кадров превысит 2 миллиона человек, и аналитики 1С входят в их число. Поэтому для бухгалтера это очень перспективное направление для роста.

По данным hh.ru, 1С аналитику с опытом 2-3 года готовы платить от 200 тыс. рублей в месяц, в то время, как бухгалтеру с аналогичным стажем 85 тыс. рублей

Воспользуйтесь шансом сделать рывок в карьере, получить перспективную профессию и реализовать свои силы в развивающейся отрасли благодаря обучению на курсе «Аналитик 1С»

Что даст вам курс

Как проходит обучение

Вы будете учиться по записанным заранее видеоурокам. Благодаря этому сможете заниматься по удобному графику и уделять курсу столько времени в день, сколько вам комфортно. 

Но это не значит, что вы будете учиться в одиночку. На курсе есть тесты и домашние задания. Первые — для самоконтроля, вторые — для проверки ваших знаний преподавателем.

Мы будем поддерживать вас — вы всегда можете задать вопросы на онлайн-встречах или в закрытом чате потока обучения. Не бойтесь задавать, казалось бы, совсем простые для экспертов, но сложные для вас, вопросы — мы рады помочь коллегам влиться в профессию.

Какой документ дадите после обучения на курсе

Сейчас вы можете купить курс по цене 69 900 рублей!

Программа соответствует стандартам Министерства образования РФ.

Начать дискуссию

Инвестиции

Центробанк создаст единую базу с рейтингами эмитентов

Чтобы инвесторы могли иметь представление о компаниях, которые не публикуют свои данные в открытом доступе из-за санкционного давления, ЦБ сделает единую базу с рейтингами, присвоенными эмитентам.

2

Календарь вебинаров

19
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

33% компаний устроят фуршет в честь 23 февраля и 8 марта

В Международный женский день и в День защитника Отечества сотрудники получат премии в размере не меньше 10% от оклада.

15
Логотип СберРешения
СберРешения
Ведение бизнеса

SPV в строительной деятельности: преимущества и особенности создания «проектных» компаний

В 2023 году рынок недвижимости в России продолжал демонстрировать устойчивый рост, отражая повышенный интерес к жилой и коммерческой недвижимости.

SPV в строительной деятельности: преимущества и особенности создания «проектных» компаний
18

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года
37
Онлайн-курсы для бухгалтеров

💥«Клерк» поможет бухгалтеру стать аналитиком 1С

Запускаем новый курс повышения квалификации, который научит бухгалтеров автоматизировать учет и управленческие процессы, а также внедрять и работать с продуктами 1С.

31
Логотип Модульбанк
Модульбанк
ВЭД

Модульбанк запустил счета и переводы во вьетнамских донгах

Клиентам Модульбанка стали доступны расчетные счета и международные переводы в новой валюте: вьетнамский донг.

24

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Кадровый учет

Новая ЕФС-1: как вносить сведения о работниках по шагам

Социальный фонд подкорректировал форму и утвердил новый порядок заполнения ЕФС-1. Узнайте, как теперь вносить информацию о сотрудниках.

85
Логотип Антон Свирякин
Антон Свирякин
Экономика России

Санкционные изменения. Правительство уточнило правила выдачи разрешений на сделки с «недружественными» резидентами

Правительство РФ обновило порядок получения согласия на сделки с резидентами из «недружественных» государств.

22
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 лучших курсов по системной аналитике в 2024 году

Для начала работы системным аналитиком достаточно знаний SQL и базового понимания разработки ПО и хранилищ. Однако востребованность к специализации растет, растут и требования к знаниям.

15 лучших курсов по системной аналитике в 2024 году
27
Экономика России

Путин: повышение производительности труда — важнейший приоритет государства

Правительство вместе с Центробанком будут работать над увеличением реальных доходов россиян.

5
135
Логотип Клерк
Клерк

Перспективное направление для бухгалтера: как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц

Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах, которые могут адаптировать и внедрить продукцию 1С для нужд компании.

Перспективное направление для бухгалтера: как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц
78
Логотип СберКорус
СберКорус
Учет расходов

Бухгалтерский и налоговый учет горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Почти в каждом бизнесе так или иначе используют ГСМ. К ним относят специальные жидкости (охлаждающие, тормозные), смазочные материалы (пластичные смазки, специальные, трансмиссионные, моторные масла), а также топливо (сжатый или сжиженный газ, дизель, бензин). Расскажем, когда нужно учитывать ГСМ в путевом листе, а когда — в акте списания, а также о способах расчетов и проводках.

Бухгалтерский и налоговый учет горюче-смазочных материалов (ГСМ)
83

Разборы законов

1 173
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Акционеры ВТБ могут остаться без дивидендов за 2023 год

За 2023 год банк заработал рекордную сумму чистой прибыли — 432,2 млрд рублей. Несмотря на это, менеджмент ВТБ не хочет выплачивать дивиденды.

52
Логотип MasterTMS
MasterTMS
Перевозка

Услуги стороннего перевозчика: учет, преимущества, подводные камни

Услуги стороннего перевозчика часто обходятся дешевле, чем содержать собственный автопарк. Но чтобы корректно отражать транспортные расходы в учете, бухгалтеру нужно оперативно получать первичные документы. 

Услуги стороннего перевозчика: учет, преимущества, подводные камни
52
НДФЛ

👈 👉НДФЛ с дивидендов считают без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов

В этом году выявилась проблема с расчетом НДФЛ 15%. По одной норме НК считать предел дохода надо по совокупности налоговых баз, в том числе, с учетом дивидендов. По другой норме НК считать базу по дивидендам надо отдельно, а не по совокупности.

1
154
ЭДО

На «Клерке» появился новый блог про автоматизацию документооборота для HoReCa и поставщиков

Компания DocsInBox больше 10 лет упрощает ресторанам и поставщикам работу с документами, помогает бизнесу сокращать издержки и избавляться от рутинных процессов.

На «Клерке» появился новый блог про автоматизацию документооборота для HoReCa и поставщиков
57
Логотип Dooglys.com
Dooglys.com
Маркетинг

Как эффективно использовать акции и скидки? Основные правила для общепита

Введение скидок в ресторанном и кафе бизнесе может быть эффективным инструментом для привлечения посетителей и увеличения выручки. Однако, чтобы скидки были действительно целесообразными с экономической точки зрения, необходимо, чтобы поток посетителей значительно возрос.

13
Логотип Райт Консалтинг
Райт Консалтинг
Самозанятые

Как оформить отношения с самозанятым и не нажить проблем с налоговой

Договоры ГПХ, заключенные с самозанятыми, — предмет пристального внимания и особого контроля ФНС в последние годы. Наказания за нарушения сильно бьют по бюджету любой компании. В статье разобрали, как бизнесу организовать работу с плательщиками НПД, какие формулировки в договоре допустимы и как извлечь выгоды от сотрудничества, а не попасть на штрафы.

Как оформить отношения с самозанятым и не нажить проблем с налоговой
200

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоги, взносы, пошлины

ФНС объяснила, как представлять сведения о разрешении на добычу водных биоресурсов

В налоговую нужно по-новому подавать информацию о полученном разрешении на добычу водных биологических ресурсов.

41
Мошенничество

Совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» отправили в СИЗО

Предпринимателю изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в следственном изоляторе до 15 марта.

229