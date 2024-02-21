Перспективное направление для бухгалтера: как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц

Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах, которые могут адаптировать и внедрить продукцию 1С для нужд компании.

Что общего между бухгалтером и аналитиком 1С

На первый взгляд это две абсолютно разные профессии, между которыми нет ничего общего, кроме знаний в области 1С. Бухгалтер заведует финансами и учетом, его сосед по кабинету — кадровик, а аналитик 1С работает в IT-отделе и большинство его ближайших коллег — технари, которые занимаются программированием.

Однако, почти 50% обязанностей аналитика 1С бухгалтер либо уже выполняет, либо умеет, но просто не применяет на практике — нет подходящих задач или их решает другой специалист в организации.

Разберемся, кто же такой аналитик 1С, чем он занимается, и какие навыки бухгалтера необходимы для его работы.

Какие обязанности выполняет аналитик 1С

Аналитик 1С — это специалист, который понимает, как устроены внутренние процессы в компании, как выглядит финансовая сторона ее работы и в то же время хорошо ориентируется в продукции 1С. Другими словами, он может вовремя распознать проблемы бизнеса и решить их с помощью возможностей ПО 1С.

Такой специалист «полиглот», потому что может с одинаковой легкостью обсуждать сложные бизнес-процессы с руководством и технические детали работы с программистами.

В организации аналитик 1С выполняет ряд важных задач:

Проводит анализ состояния бизнеса клиента, чтобы определить слабые места и выяснить причину сбоев.

Подбирает возможные решения проблем с помощью функций 1С.

Составляет техническое задание для разработчиков.

Координирует процесс разработки и контролирует все этапы выполнения задач.

Проводит тестирование продукта, вносит изменения и коррективы.

Ведет учет всем процессам, составляет документы и отчеты для клиента.

Презентует итоговое решение.

Обучает специалистов компании тому, как работать по новым правилам.

Все это — обязательные hard skills, то есть профессиональные знания. Однако аналитик 1С нуждается в хорошо развитых soft skills, так как он выступает посредником между большим количеством специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С (в том числе бухгалтером).

Конечно, в маленьких проектах участвует минимальное количество специалистов, но они все равно имеют разную специализацию и собственное понимание задач, поэтому навык построения диалога просто необходим.

Чему должен научиться бухгалтер, чтобы работать аналитиком 1С

Ключевая характеристика такого специалиста — это умение составлять причинно-следственные связи, аналитический склад ума и навыки работы с большим количеством данных. В общих чертах под все эти требования бухгалтер подходит. Кроме этого, он знает, как работать в 1С.

Однако, для профессиональной деятельности необходимо знать: какие методы анализа существуют;

как проектируют базы данных;

как описывать бизнес-процессы и прорисовывать функциональные модели;

в чем состоит специфика разных отраслей бизнеса;

как устроен процесс разработки и написание программ под бизнес-цели.

Где получить необходимые навыки

Если у вас уже есть опыт работы бухгалтером и огромное желание, много сил и времени в запасе, то есть вариант самостоятельного обучения по бесплатным курсам и источникам в интернете.

Из плюсов: учиться можно бесплатно, минусы: неструктурированные знания.

Конечно, после прочтения десятков статей на популярных ресурсах, у вас наверняка сложится представление о профессии, вы освоите, какие-то инструменты. Но для того, чтобы стать востребованным специалистом и зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц (а именно столько зарабатывает 1С аналитик с опытом более 2 лет!), вам нужна крепкая база и полноценные знания без пробелов.

Второй вариант — можно попробовать попросить обучение внутри компании, чтобы вырасти из бухгалтера до аналитика прямо в рамках своей организации. К сожалению, опыт показывает, что компаний, которые готовы вырастить специалиста своими силами, очень мало. Большинство предпочитает брать опытных специалистов на аутсорсе, если же есть желание вырастить специалиста под себя, то предпочтение отдают новичкам с опытом до года, но крепкой базой.

Самый простой и надежный вариант — воспользоваться онлайн-образованием и пройти курс, где можно освоить профессию 1С аналитика с нуля до уровня практикующего специалиста.

В этом есть смысл, так как по оценкам Минцифры, к 2027 году общий дефицит IT-кадров превысит 2 миллиона человек, и аналитики 1С входят в их число. Поэтому для бухгалтера это очень перспективное направление для роста.

По данным hh.ru, 1С аналитику с опытом 2-3 года готовы платить от 200 тыс. рублей в месяц, в то время, как бухгалтеру с аналогичным стажем 85 тыс. рублей.

Воспользуйтесь шансом сделать рывок в карьере, получить перспективную профессию и реализовать свои силы в развивающейся отрасли благодаря обучению на курсе «Аналитик 1С».

Что даст вам курс

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Вы будете учиться по записанным заранее видеоурокам. Благодаря этому сможете заниматься по удобному графику и уделять курсу столько времени в день, сколько вам комфортно.

Но это не значит, что вы будете учиться в одиночку. На курсе есть тесты и домашние задания. Первые — для самоконтроля, вторые — для проверки ваших знаний преподавателем.

Мы будем поддерживать вас — вы всегда можете задать вопросы на онлайн-встречах или в закрытом чате потока обучения. Не бойтесь задавать, казалось бы, совсем простые для экспертов, но сложные для вас, вопросы — мы рады помочь коллегам влиться в профессию.

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