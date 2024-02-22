Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему, во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи. Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года. Не пропустите!

Все эти вебинары и более 600 записей прошедших трансляций бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум. Вы также можете купить абонемент на все вебинары марта всего за 999 рублей.

🔥 Индивидуальному предпринимателю и его бухгалтеру

4 марта в 15:00 мск

Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

О чем вебинар: виды деятельности для ПСН, ограничения, налоговые последствия нарушений, как избежать слета с патента, рассрочка при продаже товаров на патенте, совмещение налоговых режимов.

А также:

🧘‍♀️ Все о проверках

5 марта в 11:00 мск

Спикер: Павел Гагарин, основатель и руководитель АКГ «Градиент Альфа», эксперт по налогам, руководитель Комитета по налоговой политике и аудиту Московской ассоциации предпринимателей.

О чем вебинар: главные фишки проверок ФНС 2024 года, какие отрасли и физлица под ударом, 10 законных и безопасных способов налоговой оптимизации, новые цифровые инструменты в арсенале ФНС, распространённые причины налоговых претензий, как оценить свои налоговые риски.

А также:

📢 Кадровику и не только

14 марта в 10:00 мск

Спикеры:

Вера Сокуренко , к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Самкова Надежда , ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения.

Елена Воробьева , к.э. н, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях

Каминский Владислав, управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

О чем вебинар: главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве (ЕНС, ЕФС-1, поправки по налогу на прибыль и НДС, НДФЛ, новые контрольные соотношения, РСВ, типичные ошибки, коррективы по налогу на имущество и земельному налогу).

Что нового бухгалтеру учесть в отчетности (годовая бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, требования по итогам годовой отчетности, ФСБУ, последствия представления уточненных налоговых деклараций).

Как изменились требования к оплате труда (МРОТ, доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в выходной день при увольнении, когда и как можно уменьшить размер премии).

Новые претензии ФНС (что будут проверять налоговики в 2024-2025 году, список опасных и безопасных схем налогового планирования, защита при проверках).

А также:

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✍ О бухучете и ФСБУ

12 марта в 11:00 мск

Спикер: Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

О чем вебинар: кто может вести бухучет в упрощенном виде, исключения из данного перечня, сводный анализ влияния новых ФСБУ на упрощенный бухучет, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», порядок перехода на ФСБУ 14/2022 в 2024 г.

1 марта в 11:00 мск

Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

О чем вебинар: Расчет налоговой нагрузки при разных налоговых режимах, выбор площадки, регистрация, личный кабинет селлера, схемы продажи товаров со склада. FBO, FBS, маркировка, отчеты в ФТС, распространенные ошибки, налоговый и бухгалтерский учет у предпринимателя, КУДиР.

А также:

Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК — 20 марта в 15:00 мск

📊 О финансах и управленке

Спикер: Ольга Турчина, финансовый директор, создатель облачной системы для финансового и управленческого учета Аспро. Финансы, внедряет управленческий в сфере строительства, производства, торговли, IT и других отраслей.

О чем вебинар: что такое управленческий учет и зачем он нужен компании, этапы внедрения, автоматизация, отчет о движении денежных средств (ДДС) и как с ним работать, отчет о прибылях и убытках и как работать с ОПиУ, финансовые виджеты и планирование, как анализировать издержки.

А также:

Как разработать финансовую модель для бизнеса — 15 марта в 11:00

🏢 Бюджетнику

26 марта в 11:00 мск

Спикер: Ирина Харитонова, главный методолог отдела государственного консалтинга консалтинговой компании «МКПЦН-Консультант», практический опыт ведения бухгалтерского учета в организациях государственного сектора свыше 20 лет.

О чем вебинар: понятие санкционирования расходов, основные процедуры, понятия расходных обязательств, группировка счетов, учет по счетам санкционирования расходов, в том числе в разрезе финансовых периодов. Примеры из практики с рекомендациями. Перерегистрация неисполненных в предшествующем году обязательств. Корректировка показателей по 500-м счетам при исправлении ошибок прошлых лет.

📌 Разное

Маркировка в 2024 году: для кого станет обязательной, порядок действий, штрафы 11 марта в 11:00 мск

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Ежемесячно мы проводим в среднем 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

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