Как покорить работодателя на собеседовании: 3 качества, которые оценит руководство

Эксперты «Клерка» провели исследование и назвали компетенции, которые необходимы бухгалтеру в 2024 году.

Вы можете получить более высокую должность в организации, где уже трудитесь, или, если такой перспективы там нет, найти новую работу. Но вам нужно что-то предложить текущему или новому работодателю. Какие-то ключевые навыки, которых он ждет от бухгалтера и в которых нуждается.

Итак, как получить заветное место, обойдя других кандидатов.

Уметь работать по правилам 2024 года

Работодателя интересует не только ваш профессиональный опыт в бухгалтерии и ваше первоначальное образование, но и то, насколько хорошо вы разбираетесь в новых правилах на текущий момент. Умеете ли применять их на практике.

Если вы в курсе нововведений, то компании не грозят штрафы, не нужно тратить время на ваше обучение. Для проверки знаний зачастую используют тесты (не всегда, честно сказать, актуальные). Но если вы найдете ошибку и укажете, что норма закона изменилась, это только пойдет вам в плюс.

Соответствовать профстандарту

Для того, чтобы работать в крупной компании (хотя сейчас тенденцию подхватывает и средний бизнес), необходимо предоставить работодателю документ о том, что ваши компетенции соответствуют профстандарту «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда РФ.

Чтобы соответствовать профстандарту, нужно иметь определенное образование и стаж работы. При этом для работы в отдельных организациях может потребоваться еще и ежегодное подтверждение квалификации. Также работодатель вправе проводить аттестацию сотрудников. проверяя их профпригодность. Если вы не готовы обучаться, то развития в профессии и более высокого заработка достигнуть не сможете.

Но если частный бизнес в основном устанавливает требования к квалификации по собственной инициативе, то в государственных органах, акционерных обществах, банках или страховых компаниях вы обязаны предъявить документ, подтверждающий ваши компетенции, в противном случае вас даже не будут рассматривать в качестве потенциального работника.

Развить soft skills («гибкие навыки»)

Если вы рассчитываете получить управляющую должность, то должны обладать не только глубокими знаниями в бухгалтерии, но и хорошими коммуникативными навыками.

В задачи каждого управляющего от главного бухгалтера до финансового директора входит организация рабочих процессов внутри команды. Для того, чтобы вы показывали впечатляющие результаты, вам нужно уметь правильно распределять нагрузку среди подчиненных, поддерживать и мотивировать сотрудников.

Если вы не умеете договариваться, не знаете, как подать себя, то у вас нет шансов занять высокую должность.

Где получить необходимые компетенции

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