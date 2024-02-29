Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Онлайн-курсы, вебинары и разборы по теме УСН: топ-материалов для тех, кто хочет разобраться в упрощенке

Для организаций и ИП по-прежнему самыми популярными режимами остаются патент или УСН. Чтобы упрощенка приносила свои плоды, нужно уметь использовать ее преимущества, о которых бухгалтеры иногда даже не знают. Поэтому мы сделали подборку материалов «Клерка» с разбором всех нюансов работы на УСН, рекомендациями экспертов и обзором изменений 2024 года.
132 18
Онлайн-курсы, вебинары и разборы по теме УСН: топ-материалов для тех, кто хочет разобраться в упрощенке
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Компании, которые применяют УСН, должны постоянно следить за лимитом стоимости основных средств (150 млн рублей), размером доходов и численностью сотрудников. А если запутаетесь и вместо просто обособки откроете филиал — слетите с УСН сразу же.

Помнить такие нюансы необходимо, потому что потеря права на применение спецрежима означает переход на ОСНО — самый трудный режим налогообложения. Если неверно вести учет, то может оказаться, что с упрощенки вы давно уже слетели и надо пересчитывать и доплачивать налоги.

Чтобы избежать подобных форс-мажоров мы собрали все правила по работе на УСН в одной подборке из онлайн-курсов, разборов, вебинаров и других учебных материалов «Клерка».

Весь перечисленный ниже контент входит в подписку Клерк.Премиум, подписчикам он доступен без дополнительной оплаты. И это только последние материалы, а с подпиской вам будет доступна вся база вебинаров, онлайн-курсов и разборов.

Разборы и мини-курсы

Предстоящие вебинары, тренинги и записи

🔥 28 февраля в 15.00 Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новомутренинг на примерах.

Разберетесь с изменениями в КУДиР с 2024 года и сдадите декларацию по УСН за 2023 год без ошибок. Эксперт покажет вам, как заполнить каждый раздел книги.

12 марта Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 году — разберем все главные моменты, включая сроки и нюансы заполнения налоговых деклараций ИП.

Запись вебинара Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации

Каталог записей вебинаров

Онлайн-курс

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году, на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Мы составили список типичных ошибок и разобрали каждый пункт в отдельном блоке на реальных примерах. Сложные ситуации, с которыми вы столкнетесь не раз на практике, рассмотрим вместе нашими преподавателями на онлайн-встрече.

Отдельно онлайн-курс сейчас стоит 5 600 рублей,но подписчикам Клерк.Премиум он доступен бесплатно!

Купить подписку!

Будьте в курсе изменений в работе на УСН с Клерк.Премиум!

В подписке Клерк.Премиум вы найдете обновляемую библиотеку по всем участкам работы на УСН: бухучет, документооборот, учет капитала, признание доходов и расходов, налоговый учет, НДФЛ и страховые взносы, составление отчетности в Excel и 1С: Предприятие 8.3, особенности применения ФСБУ.

В подписку входят онлайн-курсы, пополняемая база вебинаров, разборы новых законов, мини-курсы, конспекты с полезными приложениями и тестами и тренинги с экспертами (последние вы не сможете купить отдельно — это эксклюзив только для подписчиков).

На годовую подписку сейчас действует скидка 50%, также вы получите в подарок курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» с удостоверением ФИС ФРДО.

Покупайте подписку со скидкой 50% за 9 900 рублей вместо 19 800 рублей!💥

Повысьте квалификацию и станьте дипломированным главбухом на УСН!

Хотите не просто разобраться в нюансах работы на УСН, но и получить официальный диплом, чтобы вырасти в должности и зарплате?

📚Специально для вас уже готов обновленный курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы узнаете, как вести бухгалтерский и налоговый учет на УСН, применять ФСБУ, составлять отчетность, научитесь использовать инструменты Excel и работать в 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Всего в курсе 72 урока и более 20 конспектов, вся информация в них соответствует нормам 2024 года. Вы будете знать, какие преимущества можно получить на упрощенке в новом году — не будете переплачивать налоги и упростите ведение учета.

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс за 7 600 руб. вместо 28 600 руб. Торопитесь, у нас стартует новый поток! Успейте записаться.

Начать дискуссию

Законопроекты

Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов

Депутаты приняли закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов.

5

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

RPA-роботизация работы с 1С. Интеграции без изменения конфигурации и доработок

1С — как много в этом звуке, для сердца русского (клерка) слилось… А уж сколько всего отозвалось… в одной статье и не опишешь. Начинаем серию постов нашего блога о программных роботах RPA и 1С. 

RPA-роботизация работы с 1С. Интеграции без изменения конфигурации и доработок
4
Логотип RG-Soft
RG-Soft
Автоматизация учета

Рекорд за 2 месяца. Как оперативно и эффективно перевести учет на отечественную платформу 1С и стать лучшим проектом года

В 2022 году многим российским компаниям потребовалось в сжатые сроки осуществить импортозамещение ряда систем. Одно из самых сложных и при этом быстрых решений удалось внедрить в нефтесервисной компании «Технологии ОФС» в сотрудничестве с лидерами рынка — «RG-Soft». Именно это внедрение было признано лучшим территориально-распределенным проектом в главной номинации премии «1С:Проект года».

Рекорд за 2 месяца. Как оперативно и эффективно перевести учет на отечественную платформу 1С и стать лучшим проектом года
30

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Сальдо ЕНС

💥Справка о сальдо ЕНС станет более понятной. Расскажем, что изменится

Налоговики предлагает добавить в справку дополнительные сведения в справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

58
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года. Не пропустите!

1
253
Инвестиции

Предприниматели смогут выбрать площадки для бизнеса на инвестиционной карте России

Минэкономразвития разработало инвестиционную карту России. Карта включает данные о почти 14 тыс. площадках, которые предприниматели могут использовать для открытия и ведения своего бизнеса.

25

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Личный бренд

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
10
561
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115

Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
29
НДФЛ

🙏 ФНС обещает дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Интрига с НДФЛ 15% скоро разрешится. ФНС направила запрос в Минфин по этой проблеме и обещает сообщить результат.

135
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

💥Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет

Если вы думаете, что учеба — это скучные лекции и море сложной информации, то вы просто не были на бухгалтерской конференции «Клерка»! Здесь вы получите заряд энергии и мотивации, познакомитесь с коллегами и топовыми спикерами, станете участником увлекательной программы с играми и розыгрышами!

💥Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет
1
240
РСВ

Организации без зарплаты тоже должны сдавать РСВ

Неважно, начисляет компания выплаты физлицам или нет. РСВ все равно надо сдавать. Отчет будет нулевой.

148
ФСБУ

🎓Вебинар. Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ. 12 марта в 11:00 мск!

Разберитесь, кто имеет право на упрощенные способы бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность и как применять новые ФСБУ этим субъектам.

24

Разборы законов

1 184
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сколько НДФЛ удерживать из зарплаты после выплаты дивидендов?

Коллеги, добрый день. Выплатили дивиденды учредителю (он же ген.дир) дивиденды 5 млн. Завтра день ЗП, сколько НДФЛ удерживать из ЗП 13 или 15%?

14
20
Мошенничество

Мошенники пугают пользователей несуществующим налогом на СВО

Клиенты банков начали получать поддельные уведомления о том, что каждый месяц будет нужно платить налог на СВО в размере нескольких тысяч рублей. Чтобы отменить платежи, мошенники просят ввести личные данные на фишинговом сайте.

2
81
Некоммерческие организации

Сервисы по бронированию билетов объединятся в Ассоциацию туристических агрегаторов

Некоммерческая ассоциация будет разрабатывать отраслевые стандарты сервисов по бронированию отелей и билетов.

48
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Воинский учет

40 вопросов про воинский учет с ответами  эксперта: продолжение 

Вторая часть подробного материала с ответами на все нюансы ведения воинского учета: от образцов заполнения документов до рекомендаций в самых неоднозначных случаях. 

40 вопросов про воинский учет с ответами  эксперта: продолжение 
293
Логотип Нетология
Нетология
Обучение для бухгалтеров

Что должен уметь аналитик данных и почему ему готовы столько платить

Аналитик данных — это новая, но уже очень востребованная профессия. Работодатели готовы платить аналитикам до 300 тысяч рублей. Но почему? Что такого особенного должен делать специалист? Давайте разберем, что входит в обязанности data-аналитика и как освоить эту профессию.

Что должен уметь аналитик данных и почему ему готовы столько платить
100
Малый и средний бизнес

Бизнес просит не привлекать банки к выдаче субсидий

Деловые сообщества просят властей пересмотреть механизм предоставления льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Предприниматели хотят получать поддержку напрямую, а не через банки.

58

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтеры

🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

Главбух хотела уволиться, но не тут-то было. Директор ее не отпускает – требует сначала сдать все отчеты за 2023 год, найти на свое место другую работницу, и уже потом уходить.

116
3 тыс.
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Зарплата

Индексация зарплаты 2024: когда проводить, в каком порядке, как установить коэффициент индексации

Как и когда проводить индексацию, на какой коэффициент увеличивать зарплату, когда индексацию можно не проводить и что за это будет — разбираем все эти вопросы.

Индексация зарплаты 2024: когда проводить, в каком порядке, как установить коэффициент индексации
1
268