Онлайн-курсы, вебинары и разборы по теме УСН: топ-материалов для тех, кто хочет разобраться в упрощенке

Для организаций и ИП по-прежнему самыми популярными режимами остаются патент или УСН. Чтобы упрощенка приносила свои плоды, нужно уметь использовать ее преимущества, о которых бухгалтеры иногда даже не знают. Поэтому мы сделали подборку материалов «Клерка» с разбором всех нюансов работы на УСН, рекомендациями экспертов и обзором изменений 2024 года.

Компании, которые применяют УСН, должны постоянно следить за лимитом стоимости основных средств (150 млн рублей), размером доходов и численностью сотрудников. А если запутаетесь и вместо просто обособки откроете филиал — слетите с УСН сразу же.

Помнить такие нюансы необходимо, потому что потеря права на применение спецрежима означает переход на ОСНО — самый трудный режим налогообложения. Если неверно вести учет, то может оказаться, что с упрощенки вы давно уже слетели и надо пересчитывать и доплачивать налоги.

Чтобы избежать подобных форс-мажоров мы собрали все правила по работе на УСН в одной подборке из онлайн-курсов, разборов, вебинаров и других учебных материалов «Клерка».

Весь перечисленный ниже контент входит в подписку Клерк.Премиум, подписчикам он доступен без дополнительной оплаты. И это только последние материалы, а с подпиской вам будет доступна вся база вебинаров, онлайн-курсов и разборов.

Разборы и мини-курсы

Предстоящие вебинары, тренинги и записи

🔥 28 февраля в 15.00 Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому — тренинг на примерах.

Разберетесь с изменениями в КУДиР с 2024 года и сдадите декларацию по УСН за 2023 год без ошибок. Эксперт покажет вам, как заполнить каждый раздел книги.

12 марта Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 году — разберем все главные моменты, включая сроки и нюансы заполнения налоговых деклараций ИП.

Запись вебинара Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации

Онлайн-курс

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году, на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Мы составили список типичных ошибок и разобрали каждый пункт в отдельном блоке на реальных примерах. Сложные ситуации, с которыми вы столкнетесь не раз на практике, рассмотрим вместе нашими преподавателями на онлайн-встрече.

Отдельно онлайн-курс сейчас стоит 5 600 рублей,но подписчикам Клерк.Премиум он доступен бесплатно!

Купить подписку!

Будьте в курсе изменений в работе на УСН с Клерк.Премиум!

В подписке Клерк.Премиум вы найдете обновляемую библиотеку по всем участкам работы на УСН: бухучет, документооборот, учет капитала, признание доходов и расходов, налоговый учет, НДФЛ и страховые взносы, составление отчетности в Excel и 1С: Предприятие 8.3, особенности применения ФСБУ.

В подписку входят онлайн-курсы, пополняемая база вебинаров, разборы новых законов, мини-курсы, конспекты с полезными приложениями и тестами и тренинги с экспертами (последние вы не сможете купить отдельно — это эксклюзив только для подписчиков).

На годовую подписку сейчас действует скидка 50%, также вы получите в подарок курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» с удостоверением ФИС ФРДО.

Покупайте подписку со скидкой 50% за 9 900 рублей вместо 19 800 рублей!💥

Повысьте квалификацию и станьте дипломированным главбухом на УСН!

Хотите не просто разобраться в нюансах работы на УСН, но и получить официальный диплом, чтобы вырасти в должности и зарплате?

📚Специально для вас уже готов обновленный курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы узнаете, как вести бухгалтерский и налоговый учет на УСН, применять ФСБУ, составлять отчетность, научитесь использовать инструменты Excel и работать в 1С: Бухгалтерия 8.3.

Всего в курсе 72 урока и более 20 конспектов, вся информация в них соответствует нормам 2024 года. Вы будете знать, какие преимущества можно получить на упрощенке в новом году — не будете переплачивать налоги и упростите ведение учета.

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс за 7 600 руб. вместо 28 600 руб. Торопитесь, у нас стартует новый поток! Успейте записаться.