Как финансовому аналитику заработать на аутсорсе

Рассказываем, какие услуги финансового аналитика имеют наибольший спрос, где искать заказы и сколько на этом можно заработать.

Финансовый аналитик — это специалист, который разбирая массивы данных, отслеживает то, как обстоят дела с финансами в компании, насколько точно составлен бюджет и соответствуют ли расходы и доходы плану.

Он может задолго предусмотреть кризис и предложить варианты ухода от негативных последствий. Такие специалисты пользуются высоким спросом и интересны работодателям.

Как правило, финансовые аналитики числятся в штате, потому что привязаны к динамическим процессам, происходящим внутри компании. Но при желании зарабатывать на услугах финансового консультирования можно и на аутсорсе, выбирать проекты и самому выстраивать свой рабочий график.

Где находить заказы

Начать можно с бирж для фрилансеров YouDo.com и Profi.ru. По запросу «услуги финансового аналитика в Москве» мы нашли 2352 заказа в месяц.

Средняя стоимость одной задачи — 3 тысячи рублей. В целом диапазон большой от 1500 до 29 000 рублей в зависимости от сложности задачи.

Собрав клиентскую базу на бирже, вы можете работать, как специалист на аутсорсе, уже с компаниями напрямую.

На какие услуги финансового аналитика сегодня самый высокий спрос

Мы проанализировали более 100 запросов на бирже и выбрали из них пять самых популярных:

оценить состояние бизнеса, финансовая диагностика;

спрогнозировать выручку, денежный поток и прибыль;

составить план бюджета, стратегию для увеличения прибыли;

найти ошибки в управленческом учете и выяснить причину кассового разрыва;

внедрить PNL и ДДС отчетность.

Еще одна важная функция, которую мы не вынесли в отдельный пункт — это создание дашбордов. Зачастую визуализацию используют для презентации больших проектов, поэтому этот навык необходим, если вы планируете работать не только с узконаправленными задачами, но и с крупными клиентами.

Пример дашбордов из курса «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год»

За какое время можно освоить профессию финансового аналитика

Мы в «Клерке» разработали расширенный курс повышения квалификации для бухгалтеров, которые хотят выйти на новый профессиональный уровень — «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год».

Программа рассчитана на три месяца с учетом того, что вы будете учиться в комфортном для вас темпе по несколько часов в день.

Над курсом работали авторы-практики:

Елена Аверичева — управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий.

Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

В программу курса входят 53 видеоурока, тесты, письменные работы, конспекты, раздаточный материал — шаблоны и образцы для заполнения. Учиться вы будете на реальных примерах. Вместе с преподавателями вы разберете 4 кейса из практики наших экспертов.

На онлайн-встречах вы сможете задавать преподавателям любые вопросы не только по программе курса, но и просить совета по задачам, с которыми вы столкнулись на работе.

Сейчас записаться на курс можно за 8 900 рублей вместо 32 900 рублей!

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