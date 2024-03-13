Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах

Продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений, но не всегда их используют на полную мощность. Рассказываем, что умеют популярные продукты и чем они могут полезны разным видам бизнеса.

Конфигурации 1С — это продукты, которые созданы, чтобы автоматизировать регулярные рабочие процессы, а также упростить сложные операции, которые неудобно проводить вручную или в более простом ПО, бухгалтерских онлайн-сервисах, Excel или других таблицах.

Основной принцип, по которому бизнес выбирает один из продуктов 1С — это необходимый функционал. В целом 1С закрывает большое количество запросов компании:

Бухгалтерский, налоговый учет и управленческий учет.

Торговый учет и продажи. ПО помогает отслеживать внутренние процессы передвижения товара — его закупка, сбыт, хранение, а также коммуникацию и расчет с контрагентами. Эта конфигурация подойдет небольшому бизнесу — вы можете отключить ряд лишних настроек и использовать базовые, а также крупным компаниям — это удобное решение, которое закрывает широкий пул их задач.

Кадровый учет. 1С позволяет автоматизировать рутинное ведение кадровых операций, составление договоров, приказов, прием и увольнение работников, ведение учета отпусков, больничных и т. д.

Производственный учет. С помощью ПО можно автоматизировать контроль производственных и складских операций, управлять расходами и запасами сырья, рассчитывать себестоимость товаров и следить за качеством продукции.

Документооборот. Программа выступает как CRM-система, позволяя сотрудникам обмениваться данными, вместе вести проекты, у руководителя есть возможность контролировать ход работы. 1С упрощает процессы передачи документов на подпись или согласование между отделами.

На что ориентироваться при выборе конфигурации 1С

Основных критериев три:

величина компании,

сложность операций (зависит от масштаба производства, количества сотрудников и др.),

сфера работы.

Помочь с выбором конкретного решения, настроить его для нужд организации и доработать при необходимости поможет аналитик 1С.

Оптимальное решение для ИП, малого, среднего и крупного бизнеса на любой системе налогообложения

Ваш вариант: 1C:Бухгалтерия 8.3

Конфигурация помогает:

Вести бухгалтерский и налоговый учет, готовить и сдавать обязательную отчетность.

Делать расчеты по налогу на прибыль.

Настраивать счета учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами.

Вести учет основных средств и нематериальных активов.

Вести учет в иностранной валюте.

Вести учет в розничной торговле.

Вести учет посреднических операций и т. д.

Делать выписку счетов на оплату, накладных, счетов-фактур.

Осуществлять мониторинг основных финансовых показателей.

1С:Бухгалтерия 8.3 позволяет вести учет в программе предприятиям, осуществляющим любые виды коммерческой деятельности (торговля, производство, оказание услуг) и применяющим любую систему налогообложения (ОСН, УСН, патентную систему налогообложения).

Оптимальное решение для среднего бизнеса с производством одного типа продукции

Ваш вариант: 1С:Комплексная автоматизация

Конфигурация помогает:

Определять цели и критерии для оценки результатов.

Уточнять показатели, условия, требования и ограничения для планирования.

Приводить в баланс систему планов.

Вести оперативный учет.

Решать задачи управления и взаимодействия с внешним окружением.

Автоматизировать продажи, закупки, складскую деятельность.

Управлять обеспечением потребностей.

Вести учет в производстве.

Отражать факты хозяйственной деятельности.

Проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности.

Анализировать отклонения фактических результатов деятельности от запланированных или типичных значений.

Вести кадровый учет и расчет зарплаты.

Формировать отчетность для внешних пользователей.

Оптимальное решение для крупной компании со сложным циклом производства

Ваш вариант: 1С ERP: Управление предприятием

Конфигурация помогает:

Оптимизировать процесс производства, составления точного графика деятельности с учетом загрузки оборудования и обеспечения ресурсами.

Отслеживать ключевые показатели работы предприятия на всех уровнях управления.

Поддерживать согласованную работу служб предприятия при построении и выполнении планов продаж, производства и закупок.

Внедрять эффективную систему управления денежными средствами и вырабатывать оптимальные способы достижения финансовых целей компании.

Повышать эффективность работы коммерческих и логистических служб, улучшать качество обслуживания клиентов и оперативность получения информации.

Получать доступ к достоверным данным о деятельности предприятия, себестоимости и выручке в разрезе требуемых аналитик.

Где можно научиться работать с разными конфигурациями 1С

Станьте незаменимым специалистом, который может грамотно подобрать ПО под нужды любого бизнеса вне зависимости от его величины и сферы работы — на курсе «Аналитик 1С».

Программу составили практикующие специалисты с опытом работы от 10 лет. Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет Сергей Кожин — системный и бизнес-аналитик компаний ГК Автотрейд, Астрал-Софт (ГК Калуга Астрал), Авиакомпании ЮТэйр. Менеджер проектов по аналитике 1С с опытом работы более 10 лет.

По данным hh.ru, аналитику с опытом 1-3 года готовы платить от110 тыс.рублей в месяц.

Бухгалтеру с аналогичным стажем предлагают зарплату от 50 тыс. рублей.

В программу курса входят 45 видеоуроков, тесты, конспекты с выжимками лекций, скринами и инструкциями для самостоятельной работы.

Для того, чтобы освоить весь этот материал в институте вам потребовалось бы около 800 ак. часов, время на проезд, обед и подъем в 7 утра! Учиться на курсе можно в комфортном темпе и в удобное время, а всю информацию мы упаковали в 256 ак. часов.

По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы в чате или напрямую на онлайн-встрече с преподавателем.

Записаться

Внутри курса

Максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

Чему вы научитесь

После обучения вы получите



Мы ведем образовательную деятельность на основании государственной лицензии, поэтому программа полностью соответствует стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Записаться