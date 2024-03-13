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Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах

Продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений, но не всегда их используют на полную мощность. Рассказываем, что умеют популярные продукты и чем они могут полезны разным видам бизнеса.
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Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Конфигурации 1С — это продукты, которые созданы, чтобы автоматизировать регулярные рабочие процессы, а также упростить сложные операции, которые неудобно проводить вручную или в более простом ПО, бухгалтерских онлайн-сервисах, Excel или других таблицах.

Основной принцип, по которому бизнес выбирает один из продуктов 1С — это необходимый функционал. В целом 1С закрывает большое количество запросов компании:

  • Бухгалтерский, налоговый учет и управленческий учет. 

  • Торговый учет и продажи. ПО помогает отслеживать внутренние процессы передвижения товара — его закупка, сбыт, хранение, а также коммуникацию и расчет с контрагентами. Эта конфигурация подойдет небольшому бизнесу — вы можете отключить ряд лишних настроек и использовать базовые, а также крупным компаниям — это удобное решение, которое закрывает широкий пул их задач. 

  • Кадровый учет. 1С позволяет автоматизировать рутинное ведение кадровых операций, составление договоров, приказов, прием и увольнение работников, ведение учета отпусков, больничных и т. д. 

  • Производственный учет. С помощью ПО можно автоматизировать контроль производственных и складских операций, управлять расходами и запасами сырья, рассчитывать себестоимость товаров и следить за качеством продукции. 

  • Документооборот. Программа выступает как CRM-система, позволяя сотрудникам обмениваться данными, вместе вести проекты, у руководителя есть возможность контролировать ход работы. 1С упрощает процессы передачи документов на подпись или согласование между отделами. 

На что ориентироваться при выборе конфигурации 1С

Основных критериев три:

  • величина компании,

  • сложность операций (зависит от масштаба производства, количества сотрудников и др.),

  • сфера работы. 

Помочь с выбором конкретного решения, настроить его для нужд организации и доработать при необходимости поможет аналитик 1С.

Оптимальное решение для ИП, малого, среднего и крупного бизнеса на любой системе налогообложения

Ваш вариант: 1C:Бухгалтерия 8.3

Конфигурация помогает:

  • Вести бухгалтерский и налоговый учет, готовить и сдавать обязательную отчетность.

  • Делать расчеты по налогу на прибыль.

  • Настраивать счета учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами.

  • Вести учет основных средств и нематериальных активов.

  • Вести учет в иностранной валюте.

  • Вести учет в розничной торговле.

  • Вести учет посреднических операций и т. д.

  • Делать выписку счетов на оплату, накладных, счетов-фактур.

  • Осуществлять мониторинг основных финансовых показателей.

1С:Бухгалтерия 8.3 позволяет вести учет в программе предприятиям, осуществляющим любые виды коммерческой деятельности (торговля, производство, оказание услуг) и применяющим любую систему налогообложения (ОСН, УСН, патентную систему налогообложения).

Оптимальное решение для среднего бизнеса с производством одного типа продукции

Ваш вариант: 1С:Комплексная автоматизация

Конфигурация помогает:

  • Определять цели и критерии для оценки результатов.

  • Уточнять показатели, условия, требования и ограничения для планирования.

  • Приводить в баланс систему планов.

  • Вести оперативный учет.

  • Решать задачи управления и взаимодействия с внешним окружением.

  • Автоматизировать продажи, закупки, складскую деятельность.

  • Управлять обеспечением потребностей.

  • Вести учет в производстве.

  • Отражать факты хозяйственной деятельности.

  • Проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности.

  • Анализировать отклонения фактических результатов деятельности от запланированных или типичных значений.

  • Вести кадровый учет и расчет зарплаты.

  • Формировать отчетность для внешних пользователей.

Оптимальное решение для крупной компании со сложным циклом производства

Ваш вариант: 1С ERP: Управление предприятием

Конфигурация помогает:

  • Оптимизировать процесс производства, составления точного графика деятельности с учетом загрузки оборудования и обеспечения ресурсами.

  • Отслеживать ключевые показатели работы предприятия на всех уровнях управления.

  • Поддерживать согласованную работу служб предприятия при построении и выполнении планов продаж, производства и закупок.

  • Внедрять эффективную систему управления денежными средствами и вырабатывать оптимальные способы достижения финансовых целей компании.

  • Повышать эффективность работы коммерческих и логистических служб, улучшать качество обслуживания клиентов и оперативность получения информации.

  • Получать доступ к достоверным данным о деятельности предприятия, себестоимости и выручке в разрезе требуемых аналитик.

Где можно научиться работать с разными конфигурациями 1С

Станьте незаменимым специалистом, который может грамотно подобрать ПО под нужды любого бизнеса вне зависимости от его величины и сферы работы — на курсе «Аналитик 1С»

Программу составили практикующие специалисты с опытом работы от 10 лет. 

Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет

Сергей Кожин — системный и бизнес-аналитик компаний ГК Автотрейд, Астрал-Софт (ГК Калуга Астрал), Авиакомпании ЮТэйр. Менеджер проектов по аналитике 1С с опытом работы более 10 лет.

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