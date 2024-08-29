Семь функций 1С:Бухгалтерия 8.3, которые упростят работу с маркетплейсами

В торговле на маркетплейсах много своих нюансов: оформление возвратов, самовыкупы, отчеты площадок, комиссии, агентские договоры. Мы рассмотрели разные решения 1С и нашли инструменты, которые пригодятся бухгалтеру, который ведет учет для селлеров.
1С:Бухгалтерия 8.3
Продажа товаров через маркетплейсы
Возможность учитывать продажу товаров через маркетплейсы в простом интерфейсе.
Передача на реализацию
Можно применять документ Реализация с видом операции Передача на реализацию для отражения в учете передачи товаров маркетплейсу на реализацию.
Возврат переданного на реализацию
Чтобы отразить в учете возврат товара от маркетплейса, используйте документ Возврат товаров от покупателя с видом операции Переданные на реализацию.
Отчет о продажах (розничные продажи)
Для отражения показателей розничных продаж через маркетплейс и возврата товара покупателем, используйте Отчет комиссионера о розничных продажах.
Отчет о списании (акт о списании)
Документ Отчет комиссионера о списании подходит для списания товаров, который находится у маркетплейса. В то же время со списанием товара можно отразить сумму компенсации со стороны маркетплейса.
Поступление услуг (акт, УПД)
Отразить в учете затраты на услуги, которые оказывает маркетплейс, вы можете с помощью документа Поступление услуг.
Передача и возврат товаров при продаже через комиссионеров
Можно вести обособленный учет документов по передаче и возврату товаров при продаже через комиссионеров.
Загрузка отчетов о продажах Wildberries из файлов Excel
В личном кабинете Wildberries в разделе Финансы — Финансовые отчеты — Отчеты реализации — Еженедельные — Детализация можно скачать отчёты в нужном формате.
Другие продукты 1С, у которых есть интеграция с маркетплейсами
1С:Розница 3.0 и 1С:УНФ 3.0
Интеграция с Яндекс.Маркет
Интеграция с Озон
Загрузка отчетов о продажах Wildberries и Озон
1С:Управление торговлей
Интеграция с Яндекс.Маркет
Управление ценами на Яндекс.Маркет
Продажи на Яндекс.Маркете
Обмен между 1С:Управление торговлей и Озон через 1С-ЭДО
1С:Комплексная автоматизация
Интеграция с Яндекс Маркетом
Интеграция с Озон
1С:EPR
Интеграция с Яндекс Маркетом
Интеграция с Озон
Автоматизацию операций можно вести в программе 1С:Предприятие 8.3.
Здесь вы можете вести учет:
договоров и первичных документов,
отгрузок и реализации товара,
работы с маркетплейсами продавцов, применяющих УСН («доходы», «доходы минус расходы»),
работы с маркетплейсами продавцов, применяющих ОСНО,
реализации товара юридическим лицам, выкуп товаров маркетплейсом в программе 1С:Предприятие 8.3 у продавца, применяющего ОСНО,
возвратов товара, вознаграждения, услуг и штрафов маркетплейса в программе 1С:Предприятие 8.3 у продавца, применяющего ОСНО.
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