Семь функций 1С:Бухгалтерия 8.3, которые упростят работу с маркетплейсами

Как учитывать операции на торговых площадках через 1С:Бухгалтерию 8.3, какие использовать документы и настройки.

В торговле на маркетплейсах много своих нюансов: оформление возвратов, самовыкупы, отчеты площадок, комиссии, агентские договоры. Мы рассмотрели разные решения 1С и нашли инструменты, которые пригодятся бухгалтеру, который ведет учет для селлеров.

1С:Бухгалтерия 8.3

Продажа товаров через маркетплейсы

Возможность учитывать продажу товаров через маркетплейсы в простом интерфейсе.

Передача на реализацию

Можно применять документ Реализация с видом операции Передача на реализацию для отражения в учете передачи товаров маркетплейсу на реализацию.

Возврат переданного на реализацию

Чтобы отразить в учете возврат товара от маркетплейса, используйте документ Возврат товаров от покупателя с видом операции Переданные на реализацию.

Отчет о продажах (розничные продажи)

Для отражения показателей розничных продаж через маркетплейс и возврата товара покупателем, используйте Отчет комиссионера о розничных продажах.

Отчет о списании (акт о списании)

Документ Отчет комиссионера о списании подходит для списания товаров, который находится у маркетплейса. В то же время со списанием товара можно отразить сумму компенсации со стороны маркетплейса.

Поступление услуг (акт, УПД)

Отразить в учете затраты на услуги, которые оказывает маркетплейс, вы можете с помощью документа Поступление услуг.

Передача и возврат товаров при продаже через комиссионеров

Можно вести обособленный учет документов по передаче и возврату товаров при продаже через комиссионеров.

Загрузка отчетов о продажах Wildberries из файлов Excel

В личном кабинете Wildberries в разделе Финансы — Финансовые отчеты — Отчеты реализации — Еженедельные — Детализация можно скачать отчёты в нужном формате.

Другие продукты 1С, у которых есть интеграция с маркетплейсами

1С:Розница 3.0 и 1С:УНФ 3.0

Интеграция с Яндекс.Маркет

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Обмен между 1С:Управление торговлей и Озон через 1С-ЭДО

1С:Комплексная автоматизация

Интеграция с Яндекс Маркетом

Интеграция с Озон

1С:EPR

Интеграция с Яндекс Маркетом

Интеграция с Озон

Автоматизацию операций можно вести в программе 1С:Предприятие 8.3.

Здесь вы можете вести учет: договоров и первичных документов,

отгрузок и реализации товара,

работы с маркетплейсами продавцов, применяющих УСН («доходы», «доходы минус расходы»),

работы с маркетплейсами продавцов, применяющих ОСНО,

реализации товара юридическим лицам, выкуп товаров маркетплейсом в программе 1С:Предприятие 8.3 у продавца, применяющего ОСНО,

возвратов товара, вознаграждения, услуг и штрафов маркетплейса в программе 1С:Предприятие 8.3 у продавца, применяющего ОСНО.

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