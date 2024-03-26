Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

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Сегодня в выпуске:
Налоговики будут контролировать выплаты самозанятым больше 20 тысяч рублей.
Власти думают, как поменять шкалу НДФЛ.
Люди не могут попасть в личный кабинет на сайте ФНС.
Бухгалтера посадят за зарплату «мертвым душам».
ИП на УСН «доходы» может не платить фиксированные взносы в марте.
Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы.
Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году. А бухгалтерам?
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