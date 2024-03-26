Клерк
Обзоры для бухгалтера

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

Минтруд будет бороться с нелегальной занятостью, правительство готовится изменить ставки по НДФЛ, бухгалтеров посадят на 4 года за выплату зарплаты «мертвым душам». И другие горячие новости в очередном выпуске БухТуб.
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Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

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Сегодня в выпуске:

  • Налоговики будут контролировать выплаты самозанятым больше 20 тысяч рублей.

  • Власти думают, как поменять шкалу НДФЛ.

  • Люди не могут попасть в личный кабинет на сайте ФНС.

  • Бухгалтера посадят за зарплату «мертвым душам».

  • ИП на УСН «доходы» может не платить фиксированные взносы в марте.

  • Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы.

  • Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году. А бухгалтерам?

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Обзоры для бухгалтера

Что делать, если директор принес документы за прошлые годы, в коробке, много? Выводим бухгалтера из шока. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1648

Суперспособность годами прятать у себя накладные, чеки и другие важные документы, а потом внезапно их находить, есть только у директоров. Как бухгалтеру поступить с внезапно привалившим «счастьем»?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Chanel все, у Playstation сбой, население Земли сокращается, самец кукушки — кукун

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Клерк
Обзоры для бухгалтера

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

Минтруд будет бороться с нелегальной занятостью, правительство готовится изменить ставки по НДФЛ, бухгалтеров посадят на 4 года за выплату зарплаты «мертвым душам». И другие горячие новости в очередном выпуске БухТуб.

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Лаборатория Касперского

Страшно потерять базу 1С или доступ к банку? Тест — проверьте, насколько вы подкованы в вопросах кибербезопасности

Предлагаем вам пройти мини-тест и понять, сможете ли вы предотвратить угрозу компании.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Как и с чем есть суши и роллы

Сегодня поговорим про японскую кухню, а именно — про суши и роллы. Как и с чем их есть, что делать категорически не стоит, а также обсудим мифы, в которые не стоит верить.

Что ест бухгалтер. Как и с чем есть суши и роллы
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43
Экономика России

Набиуллина: ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки во 2-м полугодии

Повышенное инфляционное давление показывает, что экономика России растет выше потенциала. Инфляция находится в диапазоне 6-7%, а Центробанк будет проводить жесткую политику до тех пор, пока не приблизится к целевому значению в 4%.

18

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Над чем смеются бухгалтеры / БухСтрим

Бухгалтер — профессия серьезная, большая ответственность, постоянные подсчеты, множество всего, что надо знать. Но это не значит, что бухгалтеры — это хмурые тетки, которые ничего не видят дальше 1С. Наоборот, — это жизнерадостные люди с чувстом юмора. Так что сегодня тема выпуска — юмор от и про бухгалтеров.

Над чем смеются бухгалтеры / БухСтрим
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Первая Экспертная Бухгалтерия
Воинский учет

Журналы по воинскому учету, которые могут защитить от штрафов

По закону, компания обязана вести только один журнал воинского учета. Однако мы рекомендуем заполнять семь: остальные шесть необязательны, но в некоторых случаях могут защитить компанию от штрафов до 500 000 рублей. Рассказываем, какие журналы нужны компании, как они упрощают учет и помогают при проверках.

Журналы по воинскому учету, которые могут защитить от штрафов
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Маркетплейсы

Маркетплейсы Ozon и Wildberries в ближайшее время откроются в ДНР и ЛНР

Жители новых регионах смогут напрямую заказывать товары с маркетплейсов, а не пользоваться услугами серых курьеров и посредников.

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Общество

15 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге

Ремонт квартиры всегда хочется отложить: трата денег, времени, нервов. Куча вопросов: делать своими руками, нанимать рабочих или обращаться в компанию? Как сделать ремонт максимально быстро и дешево? Как не разочароваться в результате? Чтобы вопросов стало меньше, мы изучили рынок и составили список надежных ремонтных компаний в Санкт-Петербурге. 

Иллюстрация: DOMEO
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Бухгалтерская отчетность

🔥 Утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Формы бухгалтерской отчетности будут новые. Сдавать бухотчетность по новым правилам надо будет за 2025 год.

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igotosochi
Инвестиции

И всё идёт по Европлану — новое IPO

Появились подробности об IPO Европлана, так что можно теперь посмотреть на компанию более детально. Спойлер: дешевле, чем предполагалось. Пост — продолжение предыдущего поста: IPO Европлан: первый взгляд. Так что повторяться про компанию и её финансовые показатели не особо буду.

И всё идёт по Европлану — новое IPO
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Переквалификация отношений из гражданских в трудовые: как избежать рисков, массово работая с самозанятыми

Работа с самозанятыми — тенденция последних лет. Бизнес привлекает внештатный персонал, чтобы сэкономить на налоговой ставке, упростить документооборот и снизить кадровые расходы. Однако заключение договоров и регулярные массовые платежи исполнителям в сфере EdTech, розничной торговле и аутсорсинге могут привлечь пристальное внимание ФНС. Разбираемся, как грамотно организовать рабочие процессы и минимизировать налоговые риски при работе с сотнями исполнителей. 

Переквалификация отношений из гражданских в трудовые: как избежать рисков, массово работая с самозанятыми
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Ведение бизнеса

В 2023 году в России было 664 меры поддержки бизнеса

ФАС отчиталась о видах мера поддержки предпринимателей в 2023 году в регионах России.

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ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Ведение бизнеса

Как предпринимателю выйти из тени

Легализация бизнеса — это процесс, который‌ позволяет предпринимателям  официально зарегистрировать свою деятельность и получить все необходимые документы для ведения бизнеса.  Это важный‌ шаг для любого бизнеса, так как он позволяет защитить права предпринимателя и избежать проблем с налоговыми органами. 

Как предпринимателю выйти из тени
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Dbrain
Карьера бухгалтера

10 фраз, которые бесят бухгалтера 

Прочитать до конца и не выбеситься — миссия невыполнима.

10 фраз, которые бесят бухгалтера 
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Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года

Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года
2,6 тыс.
Ведение бизнеса

Мошенники продают на черном рынке не меньше 5 компаний в день

В даркнете продают компании, которые уже давно зарегистрированы в реестрах. Такие юрлица могут использовать для нелегальных действий — например, для отмывания и обналичивания денег.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Импорт

АКОРТ: порог беспошлинной торговли нужно снизить с 1000 до 200 евро

Представители розничной торговли считают, что высокий порог для покупок иностранных товаров без уплаты таможенных платежей уже выполнил свои задачи.

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Интересные материалы

МКПЦ
Защита персональных данных

Иностранные компании и персональные данные российских граждан – что учесть в работе

Иностранная компания, как и российская, должна соблюдать общие требования законодательства о персональных данных (далее — ПД). Это предусмотрено ст. 1 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Иностранные компании и персональные данные российских граждан – что учесть в работе
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