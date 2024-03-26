Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

Над чем смеются бухгалтеры / БухСтрим

Бухгалтер — профессия серьезная, большая ответственность, постоянные подсчеты, множество всего, что надо знать. Но это не значит, что бухгалтеры — это хмурые тетки, которые ничего не видят дальше 1С. Наоборот, — это жизнерадостные люди с чувстом юмора. Так что сегодня тема выпуска — юмор от и про бухгалтеров.