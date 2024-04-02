Пять вещей, которые бухгалтер должен знать о профессии аналитика 1С

Недавно мы рассказали на вебинаре о нашем новом курсе «Аналитик 1С» и у участников-бухгатеров набралось немало вопросов об этой профессии: нужно ли быть программистом, можно ли совмещать две специальности и другие. Автор курса Александр Соболевский с удовольствием на них ответил, а мы решили просветить и вас.

Нужно ли аналитику 1С разбираться в программировании?

Необязательно, но это очень хороший бонус, когда вы понимаете вещи, связанные с разработческой средой. Например, знаете, что такое справочник, что такое документ в 1С, как они работают, что такое регистр сведений, накопления. Понимание терминов и процессов упростит вам жизнь.

Но даже если у вас нет таких навыков, при желании на начальный уровень программирования в 1С можно выйти через 2 недели.

Это не обязательный навык, работодатель его с вас спрашивать не будет, но он может стать конкурентным преимуществом.

Получится ли с нуля освоить профессию аналитика 1С, если никогда не работал с программой?

Да. Но в данном случае вам будет несколько труднее, понадобится дополнительное время, чтобы подучить программу.

Есть примеры, когда специалисты, которые занимаются описанием бизнес-процессов, стартовали с бюджетирования и ведения финансового учета в организации, а уже затем изучали принципы того, как это реализовывать в 1С.

Реально ли совмещать работу бухгалтером в офисе и аналитиком 1С на аутсорсе?

Многие компании, которые нанимают аналитика 1С, как раз ориентируются на объемы выработки, то есть вы проинтервьюировали заказчика, получили данные и в свободное время работаете с ними. Поэтому да, совмещать можно.

Вы будете получать почасовую оплату — без офиса и фиксированного штатного расписания или гонорар за выполненный проект.

Часто в профессию аналитика 1С идут люди из IT. Сможет ли бухгалтер конкурировать с такими специалистами?

Если вы займетесь разработкой, то да, будет непросто. Но я уже говорил, что навк программирования, например, не обязательный.

У меня первое образование экономическое, я пришел в 1С из бухгалтерии. Поэтому могу сказать — вам не будет сложно, но все зависит от того, какие задачи вы на себя возьмете. Начинайте с малого.

Ваш опыт бухгалтером может быть бонусом — вам не придется рассказывать, что такое дебет и кредит, почему баланс должен сойтись и т. д. Специалист из IT может написать программу, но ему придется разбираться в том, что такое ФСБУ.

Формулирует ли аналитик системные требования к оборудованию, на котором будут созданы решения на базе 1С?

Аналитик может дать некоторые рекомендации, но это уже более высокая квалификация специалиста, когда он понимает, как это устроено. Чтобы дать рекомендации по оборудованию, нужно хорошо знать систему, программу, с которой вы работаете.

В организациях обычно есть отдельные специалисты под эти задачи — программные архитекторы, которые работают в IT-отделе и занимаются реализацией решений.

Какое образование нужно аналитику 1С?

Аналитик 1С — это специалист с широким кругозором, знанием бухучета, пониманием бизнес-процессов, умеющий проводить системный анализ.

Он является посредником между пользователями и заказчиком, поэтому должен обладать необходимыми soft skill для работы: терпением, умением дойти до сути, грамотно и понятно объяснить сложные вещи.

Поэтому бухгалтеру нужно пройти комплексное обучение, чтобы освоить высокооплачиваемую профессию аналитика. Все необходимые навыки вы получите на курсе «Аналитик 1С».

Если вы решили перейти на аутсорс и работать на себя, то профессия аналитика 1С — отличный вариант, спрос на этих специалистов составляет 24% от общей массы специалистов по продукции 1С. А средний заработок профессионалов с опытом от 2 лет составляет 150 тыс. рублей.

Что в программе

Курс составили специалисты-практики с опытом работы над проектами в 1С более 20 лет.

В программе 46 видеоуроков, более 20 текстовых материалов, конспекты к каждой лекции, чтобы вы в любой момент могли вернуться и повторить тему. Также вы получите доступ к инструкциям со скринами, шаблонам документов и форм.

Весь этот массив информации вы будете изучать в комфортном для вас темпе. Любые вопросы вы сможете задать куратору курса в телеграме или преподавателю на онлайн-встречах.

Старт нового потока — 1 апреля! Успейте записаться.

Вы научитесь

Внутри курса

Максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм и на онлайн-встречах. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

После обучения вы получите

Программа соответствует стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Записаться.