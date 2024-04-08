📚 Материалы по воинскому учету, чтобы весенний призыв прошел гладко: статьи-разборы, вебинары и новый онлайн-курс

Стартовал весенний призыв, и проводить его надо по новым правилам 2024 года. Как это сделать, не допустив множества ошибок и не получив штрафы, вы узнаете на курсах и вебинарах «Клерка». Мы сделали для вас подборку учебных материалов, которые помогут вам подтянуть знания по воинскому учету и подготовиться к новым задачам.

Воинский учет — один из самых сложных участков работы для бухгалтера и кадровика, в котором регулярно происходят изменения.

В 2024 году призывной возраст подняли до 30 лет, к осеннему призыву начнет работать единый реестр воинского учета в электронном виде, а еще по-прежнему растут штрафы.

Теперь если работодатель вовремя не предупредит сотрудника о вызове в военкомат по повестке, то ему придется уплатить 400 тыс. рублей штрафа.

Для того, чтобы вы не столкнулись с такими проблемами, мы сделали подборку из наших образовательных продуктов, которые помогут вам разобраться в основах ведения воинского учета и новых правилах 2024 года.

Экспертные разборы и мини-курсы

Воинский учет-2024: последние изменения — разберем изменения в законодательстве по воинскому учету, которые вступили в силу в 2024 году.

Как компании отчитаться перед военкоматом и провести сверку — объясним, как проходит процедура сверки с органами власти, осуществляющими первичный воинский учет и как компании отчитаться перед военкоматами.

На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета — расскажем, кто отвечает за ведение учета и каким локальным нормативным актом это оформить.

Вебинары и тренинги

Новое в кадровом и воинском учете – 2024. Изменения в ЕФС-1 — разберемся во всех изменения в трудовом законодательстве и воинском учете — какие документы нужно запрашивать у военнообязанного сотрудника при оформлении трудового договора и как поставить нового сотрудника на учет.

Новый курс по воинскому учету — узнайте все о ведении воинского учета в организации

В среднем работодатель готов доплачивать 10-15% бухгалтерам и кадровикам за ведение воинского учета, поэтому мы решили помочь вам увеличить доход с помощью курса «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С».

Вместе с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой вы разберетесь в том, как поставить работника на учет, какие документы нужно запросить, как оформить отсрочку или бронь специалисту.

В программу входят 18 видеоуроков, конспекты, дополнительные материалы, шаблоны, а также тесты для самопроверки. Сразу после оплаты вы получаете доступ к программе и начинаете учиться в удобном для вас графике.

Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому вы научитесь реальные навыки ведения воинского учета в 1С:ЗУП: научитесь настраивать программу, заполнять сведения, формировать отчеты для военкоматов.

Кроме этого, вы получите пошаговый алгоритм по ведению воинского учета и образцы всех документов по новым правилам 2024 года.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 4 900 рублей вместо 16 000 рублей!

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Курс повышения квалификации по воинскому учету с официальным удостоверением

Изучите все нюансы ведения воинского учета, оформления сотрудников и подготовки отчетов для военкоматов на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации в 2024 году: ведение, заполнение документов и работа в 1С». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.

Цена: 6 600 рублей вместо 16 500 рублей.

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С подпиской Клерк.Премиум вы всегда будете в курсе всех изменений законодательства

В подписке Клерк.Премиум вы найдете обновляемую библиотеку по всем темам, необходимым для специалиста по воинскому учету в организации: документы воинского учета, сроки сдачи, коммуникация с военкоматом, работа в программе 1С: ЗУП.

В подписку входят онлайн-курсы, пополняемая база вебинаров, разборы новых законов, мини-курсы, конспекты с полезными приложениями и тестами и тренинги с экспертами (последние вы не сможете купить отдельно — это эксклюзив только для подписчиков).

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