Как составить финансовый дашборд для руководителя за пять шагов

Одно дело отправлять собственнику сложные текстовые отчеты и запутанные таблицы и совсем другое — показывать результаты анализа в виде графиков и диаграмм. Если вы хотите подняться по карьерной лестнице и занять должность финансового директора, то навык по работе с большими данными и созданию дашбордов будет вам точно необходим.

Главный предмет работы бухгалтера — это цифры. Огромный поток информации, структурированной в строки и таблицы. Но воспринимают такую информацию легко далеко не все.

Большинству удобнее видеть результаты. Кроме того, чем больше задействовать форматов подачи данных — текст, таблица, диаграммы, даже просто наглядные картинки, тем легче такую информацию не только воспринимать, но и запоминать.

Владелец бизнеса или даже прямой начальник часто вынужден работать с большим количеством разрозненных сведений. Но они им просто необходимы, чтобы принимать управленческие решения.

Специалист, который умеет упаковывать информацию так, что ей легко и удобно пользоваться может рассчитывать на быстрый карьерный рост. Он становится правой рукой начальника, так как помогает ему сэкономить время и оперативно принимать решения. Чаще всего в компании такой аналитикой и отчетами занимается финансовый директор.

Какие бывают дашборды

Основная цель любого дашборда — визуализация данных.

В зависимости от целей дашборды бывают операционными, аналитическими и стратегическими.

Для иллюстрации динамики бизнес-процессов используется операционный дашборд. На нем удобно отслеживать текущие изменения, например, посмотреть движение выручки или поток новых клиентов.

Более глубокий анализ можно провести с помощью аналитического дашборда. Здесь проще отслеживать тенденции развития компании, продвижения конкретной продукции или работу филиала.

Самый главный тип дашборда — стратегический. Информация, которая собрана в нем, подобрана, чтобы помочь топ-менеджменту и владельцам бизнеса принимать ключевые решения.

Например, создание дашборда об отношении сотрудников к компании, позволяет оценить уровень их лояльности, рассмотреть, что влияет на степень доверия специалистов из разных отделов, разного возраста и т. д.

Как составить дашборд

Для того, чтобы создать полезный дашборд нужно ответить на 2 вопроса: с какой целью вы его делаете и для кого. Это в будущем определит выбор параметров, инструментов для работы, а также принципы подачи данных.

Первый шаг. Ставим цель исследования и конкретную задачу для анализа

Например, вам нужно оценить эффективность работы отдела продаж. После того, как вы определились с предметом анализа, важно принять во внимание, кто именно будет изучать материал — непосредственный начальник отдела, который в курсе дел, или директор, которого для начала нужно погрузить в текущие процессы.

Второй шаг. Согласовываем набор и источники данных

Тип сведений, которые понадобятся для проведения анализа, зависит от поставленной цели. Если мы рассматриваем эффективность работы отдела, то нам нужно отследить поток клиентов, их заказы, динамику чистой прибыли и покупок.

Вся информация должна быть структурирована и упакована в виде таблицы в файлах Excel, Googlе-таблицах, документах 1С и т. д.

Третий шаг. Выбираем инструмент анализа

Создать качественный дашборд можно в разных программах — все определяет мастерство и навыки специалиста. Обычные графики и диаграммы доступны даже в Excel, но чтобы сделать по-настоящему впечатляющий и информативный дашборд лучше использовать специализированные сервисы для бизнес-аналитики.

Среди них: Google Data Studio, Power BI, Oracle Business Intelligence, «Форсайт», Tableu, Qlik и т. д.

Четвертый шаг. Определяем метрики

Когда вы уже знаете, какие данные будете анализировать, определились с инструментом, нужно выбрать параметры, которые наилучшим образом покажут динамику.

Важный момент — графики и виджеты нужно располагать сверху вниз в зависимости от их значимости.

Пятый шаг. Завершаем оформление

После того, как вы проделали основную работу, остается лишь определиться, какие формы визуализации лучше отразят ту или иную информацию. Где-то пригодятся графики, что-то лучше поместить в круглую диаграмму или построить столбцы.

Какие навыки помогут вырасти от бухгалтера до финансового директора

Финансовый директор — это аналитик и управленец в одном лице. Если вы бухгалтер, то у вас уже есть достаточно навыков для работы с данными, осталось научиться их структурировать под цели, строить на их основе финансовые модели и проекции будущих управленческих шагов.

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