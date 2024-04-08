Проблемы с учетом ВЭД: на что жалуются бухгалтеры

Выяснили, с какими трудностями в работе с ВЭД сталкиваются бухгалтеры и вместе с экспертами подобрали оптимальные решения.

Международные финансовые операции всегда были непростыми для бухгалтера, а сейчас сложных и непонятных ситуаций стало еще больше.

Компании стремятся сотрудничать с партнерами из Азии — Китаем, Казахстаном, странами ЕАЭС, БРИКС. Работать приходится по новым правилам как со стороны российского, так и зарубежного законодательства.

Мы собрали самые частые вопросы, которые задают нашим экспертам по учету ВЭД, и подготовили для вас удобную шпаргалку, чтобы вы знали, как себя вести в подобной непростой ситуации.

Кто сейчас платит НДС по агентским договорам?

Компании и ИП, которые являются налоговыми резидентами РФ должны при покупке и вывозе товаров из-за рубежа в Россию уплатить НДС вне зависимости от того, какую систему налогообложения они выбрали (ОСНО, УСН, ПСН, налог платить обязаны даже те, кто освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК).

У компаний были лазейки, чтобы не уплачивать налог, но последние изменения в НК их закрыли. Речь идет о ситуациях, когда компании из стран ЕАЭС продают товары физлицам в России на основании агентских договоров (поручения, комиссии). До недавнего времени НДС по таким договорам уплачивал российский покупатель, который становился собственником ввезенного товара.

Теперь при ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС по договорам поручения, комиссии, агентским или другим подобным договорам НДС будет платить агент, поверенный, комиссионер (то есть – посредник).

Такая поправка в НК РФ внесена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

Как вести учет курсовых разниц в 1С?

Если вы производите перевод денег со своего рублевого расчетного счета в иностранный банк в другой валюте, при этом ваш банк покупает валюту по собственному курсу, отличному от ЦБ, то неминуемо возникает курсовая разница. Как учесть эту сумму в 1С?

Главный секрет в том, чтобы правильно занести первичные данные по договору в программу. Вам нужно верно внести валюту контракта и платежей (они могут отличаться), следить за тем, чтобы правильно отражались авансы, а в остальном программа сама все сделает за вас.

Какие документы нужно запросить у поставщика в оригинале, чтобы избежать проблем на таможне?

В целом для ведения ВЭД существуют десятки разных документов. Набор меняется в зависимости от типа груза, вида транспортировки, страны проживания контрагента и т. д.

Примерный список включает: договор, спецификацию, инвойс, накладную, страховые и платежные документы, декларацию и т. д.

Отличается набор данных для ЕАЭС, но если мы говорим о Турции или Китае, то по общему правилу нужно предоставить в оригинале:

Договор

Инвойс

Коносамент (автотранспорт — CMR, самолёт — AWB)

Разбор сложных ситуаций в учете, на таможне, в оформлении контрактов

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