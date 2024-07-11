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Клерк
Обучение для бухгалтеров

Освойте главные инструменты бухгалтера на курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.
Освойте главные инструменты бухгалтера на курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»
Создано с помощью ИИ Kandinsky © Елена Балаклицкая, Клерк.ру

Курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

Новичкам в этой области онлайн-курс поможет освоить базовые принципы работы бухгалтера, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе. 

Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему. 

Сейчас вы можете купить курс в рассрочку со скидкой 70% и платить в месяц 555 руб. вместо 1 852 руб.

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О чем курс

Программу мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами в сфере налогообложения, бухгалтерскому учету и трудовым отношениям, которые выбирали темы и задания, опираясь на реальные задачи бухгалтера на разных участках работы.

В курсе более 250 уроков, на которых мы научим вас вести бухгалтерский и налоговый учет, применять все семь ФСБУ, оформлять отпускные, больничные, командировочные и другие пособия, делать расчет НДС, НДФЛ, налога на прибыль, составлять отчеты и проводить все это в 1С.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Как проходит обучение

Вы научитесь

  • Понимать бухгалтерские термины, ориентироваться в налоговом законодательстве

  • Вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет

  • Разбираться в действующих системах налогообложения

  • Работать с первичной документацией

  • Работать по новым федеральным стандартам (ФСБУ)

  • Работать в программе 1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом

После обучения вы получите

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене со скидкой 70%!

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После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.

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Обучение для бухгалтеров

Освойте главные инструменты бухгалтера на курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Создано с помощью ИИ Kandinsky © Елена Балаклицкая, Клерк.ру

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