Требуйте у работодателя обучение! В каких случаях бухгалтер обязан проходить курсы повышения квалификации

Зачем бухгалтеру дополнительное обучение, если за плечами большой опыт? В каких случаях учиться не просто желательно, а того требует закон? И главное — кто должен оплачивать учебу бухгалтер или работодатель.

Обычно повышение квалификации — дело добровольное. Дополнительные навыки и знания могут помочь в карьерном росте и профессиональном развитии. Но для некоторых профессий регулярное обучение — строгое правило. Относится ли это к бухгалтерам?

Согласно ч.4 ст. 196 ТК РФ, каждые 3-5 лет (точные нормы в отраслевый законах и подзаконных актах, профстандартах) должны:

медики и фармацевты;

педагоги;

государственные служащие;

судьи и прокуроры;

специалисты по охране труда;

сотрудники органов внутренних дел;

работники горной промышленности;

сотрудники железнодорожной отрасли, деятельность которых связана с движением поездов.

Специалисты, не прошедшие курс повышения квалификацию, просто не могут быть допущены к выполнению своих обязанностей. Поэтому их регулярное обучение — это зона ответственности работодателя, который оплачивает учебу.

У бухгалтеров тоже есть профстандарт.

Что требует профстандарт «Бухгалтер»

Профстандарт «Бухгалтер», который действует в данное время, был утвержден Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н. Он устанавливает следующие требования к уровню образования:

Специалисты с профильным образованием, обязаны регулярно повышать квалификацию. В первую очередь это касается главных бухгалтеров. Они должны посвятить не менее 120 академических часов обучению за три последовательных календарных года. При этом, не менее 20 академических часов в каждом году.

Кроме того, главный бухгалтер также обязан контролировать своевременное повышение квалификации своих сотрудников.

Однако, эти нормы действуют только в организациях, где применение профстандарта — это обязательное условие работы. К ним относятся:

публичные акционерные общества,

страховые организации,

негосударственные пенсионные фонды;

акционерные инвестиционные фонды;

управляющие компании паевых инвестиционных фондов,

и др.

Если бухгалтер работает в частной компании, то работодатель может не запрашивать соблюдение профстандарта, так что обучение становится необязательным, и может проводиться как по желанию работодателя за его счет, так и за счет сотрудника, если это его собственное решение.

При этом крупные компании, холдинги, даже если не устанавливают такие требования локальными актами, при найме ориентируются на требования стандарта к опыту и профессиональной подготовке бухгалтера.

Какие статьи ТК РФ регламентируют обучение сотрудников

Если вас, как специалиста, работающего по профстандарту, отправляют на курсы повышения квалификации, то ТК РФ гарантирует вам компенсацию расходов на обучение, а также сохранение рабочего места.

Статья 168 ТК РФ — по ней работодатель обязан возместить расходы, связанные со служебной командировкой. В том числе, если речь идет о курсах повышения квалификации в другом городе или стране.

Статья 187 ТК РФ — при отрыве сотрудника от работы в связи с обучение, на которое его направляет работодатель, за специалистом сохраняется должность и средняя заработная плата по основному месту работы.

Зачем бухгалтеру повышать квалификацию

Итак, мы выяснили, что в большинстве случаев бухгалтер НЕ обязан проходить дополнительное обучение, но делать это все-таки надо, в первую очередь в интересах самого бухгалтера — не важно работает он в штате компании или на аутсорсе. Вот три главные причины не отказываться от повышения квалификации:

1. Рост дохода

Чем выше ваши компетенции, тем более широкий спектр бухгалтерских услуг вы можете предложить работодателю. Для штатных специалистов это шанс получить повышение и выйти на новый уровень дохода, бухгалтерам на аутсорсе это поможет увеличить клиентскую базу и заработок.

Любые документы, подтверждающие регулярное обучение, станут украшением как вашего резюме, так и портфолио для клиентов.

2. Смена профиля работы

Переход на другой участок — это, во-первых, возможность уйти от выгорания, а во-вторых, шанс найти более востребованную и высокооплачиваемую нишу. Например, попробовать себя в управленческом учете или ВЭД, строительной отрасли, работе с маркетплейсами.

3. Оставаться конкурентоспособным специалистом

Неважно, работаете ли вы на одну фирму или как самозанятый ведете на фрилансе несколько организаций. Всегда есть шанс получить новую должность или найти новых клиентов.

Выбор работодателя — это вопрос сравнения с другими бухгалтерами, если вы обладаете лучшей квалификацией, разносторонними знаниями и опытом, то успех будет на вашей стороне.

Как выбрать курсы повышения квалификации?

Обращайте внимание на наличие у обучающего центра или школы лицензии. Это позволит вам, во-первых, получить официальные документы об образовании, во-вторых, вы сможете получить вычет по НДФЛ с оплаты такого обучения.

Читайте информацию о преподавателях — это теоретики или практики, какой у них опыт работы, какими регалиями они обладают.

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