Какие навыки нужны аналитику 1С, чтобы успешно решать бизнес-задачи

Один из ключевых навыков аналитика 1С — коммуникабельность. Если он не умеет общаться — задавать адресные вопросы, корректно доносить свои мысли руководителям и грамотно объяснять ТЗ разработчикам, то работа будет провалена. Разбираемся, без каких soft skills нельзя стать успешным аналитиком 1С.

Аналитик 1С напрямую работает с руководителями, топ-менеджерами и главными бухгалтерами компаний, и чтобы коммуникация была успешной, а результаты впечатляющими — ему необходимо понимать, как устроен бизнес, с какими трудностями он может столкнуться и как их преодолевать.

В то же время он должен уметь говорить на одном языке с разработчиками, хорошо ориентироваться в технических терминах и возможностях 1С. Чтобы успевать и тут, и там, аналитику нужны развитые гибкие навыки.

Выбрали 3 самых важных скилла, без которых аналитик не сможет создать ни один успешный проект.

Тайм-менеджмент

Бизнес — это динамичная сфера. Здесь в любой момент может возникнуть серьезная проблема, под которую нужно срочно разработать варианты решения, представить их руководству и отправить в работу к технарям.

Если аналитик не умеет управлять своим временем, то ему трудно будет настроить слаженную работу над проектом. Он должен устанавливать дедлайны для себя и команды, следить за ходом выполнения работ, чтобы решение было готово в срок — пока маленькая проблема не превратилась в глобальную и не стала угрозой для существования всего бизнеса.

Работа в команде

Аналитик 1С — промежуточное и очень важное звено коммуникации между руководителями, которые принимают решения, и специалистами, которые воплощают их идеи в жизнь. Он должен быть дипломатом и в то же время уметь добиваться четких ответов и результатов.

Чтобы механизм работал, как часы, аналитику необходимо грамотно выстроить рабочие процессы как с собственником бизнеса, так и внутри IT-команды. Он должен уметь доносить мысли разных специалистов, создавать комфортную среду для общения, чтобы избежать недопониманий и конфликтов.

Творчество

Чтобы справиться со сложными и неординарными задачами, аналитику 1С нужно включать креативное мышление, использовать свои знания и аналитический склад ума для создания новых подходов.

Если аналитик не умеет творчески мыслить и замыкается в кругу проверенных решений, то столкнувшись с чем-то новым, он может потеряться и провалить задачу.

Стратегии для работы в VUCA-мире бизнеса

Креативный подход особенно важен, потому что бизнес вынужден выживать в современной VUCA-вселенной (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity — нестабильность, неопределённость, сложность и неоднозначность).

Концепция указывает на уязвимость сегодняшней бизнес-реальности, в которой трудно делать прогнозы и строить планы. Именно поэтому аналитику необходимо изучать не только hard skills по работе с конфигурациями 1С, но и учиться работать в стрессовых и нестандартных ситуациях.

Все необходимые hard и soft skills вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С».

Программа составлена с с учетом современных вызовов VUCA-мира — вы рассмотрите реальные трудности, с которыми сталкивается бизнес, а также узнаете, как нужно действовать в подобных ситуациях, чтобы компания не понесла убытков.

Курс ориентирован на практику — вы пошагово разберете алгоритм решения задач в конфигурациях 1С, а также целый ряд других инструментов: Draw.io, Miro, Конструктор запросов, Система компоновки данных. Научитесь настраивать ПО под разные задачи.

У вас будет возможность отработать на практике применение гибких навыков. Вы узнаете, как обучать и консультировать пользователей по работе с продуктами, коммуницировать с собственниками бизнеса — выявлять потребности, уточнять требования и понимать реальные боли заказчиков.

О чем курс

Программа составлена экспертами по работе в 1С, бизнес-аналитиками с 20-летним опытом. Все темы и задания они подбирали с учетом реальных рабочих задач аналитика 1С, так что все получите все необходимые инструменты, чтобы сразу после курса начать работать аналитиком. Мы поможем вам составить резюме и дадим карьерные рекомендации.

В программе 46 видеоуроков, конспекты занятий, конспекты со скринами, 9 письменных работ и тесты для самопроверки. Весь этот массив знаний вы будете изучать в комфортном темпе, в удобное для вас время.

Все вопросы, которые появятся у вас в процессе обучения, вы сможете задать в чате или разобрать на онлайн-встрече с преподавателем.

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За время обучения вы

Решите больше 10 практических задач и пройдете тестирования, которые созданы на основе официальной сертификации 1С. Кроме этого, побываете на 15 онлайн-встречах с преподавателями, сможете задать любые вопросы по обучению или рассмотреть сложные случаи, с которыми вы столкнулись.

Вы научитесь разрабатывать и проектировать системы 1С, анализировать и моделировать бизнес-процессы — узнаете, как правильно презентовать готовое решение заказчику.

Внутри курса

Максимально практичный и понятный материал : видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм и на онлайн-встречах. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

После обучения вы получите

Программа соответствует стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Смотреть бесплатный урок