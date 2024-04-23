Порядок обучения сотрудников по охране труда в организации

Разобрались с тем, какие программы обучения существуют, кто имеет право проводить инструктаж и по каким правилам это нужно делать, чтобы не получить штраф от проверяющих органов.

Организация обучения по охране труда — зона ответственности работодателя. Он обязан обеспечить обучение и проверку знаний требований охраны труда работников (ст. 214 ТК РФ). Порядок выполнения этой обязанности установлен в Правилах № 2464 (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464).

Обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения:

инструктажа по охране труда;

стажировки на рабочем месте;

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;

обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

Существует 3 вида инструктажа по охране труда:

вводный инструктаж по охране труда (для новых сотрудников, работников, командированных в другое подразделение организации, а также стажеров, которые проходят производственную практику).

инструктаж по охране труда на рабочем месте.

целевой инструктаж по охране труда.

Вводный инструктаж

Формы и методы проведения инструктажа по охране труда определяет работодатель и закрепляет в локальных нормативных актах. То же самое касается программы вводного инструктажа по охране труда. Она разрабатывается с учетом специфики деятельности организации. Чаще всего туда включаются:

общие сведения о компании;

основные положения ТК (рабочее время, компенсации, локальные акты);

правила внутреннего распорядка;

опасные и вредные производственные факторы — реальные или потенциальные угрозы конкретной организации;

методы и средства предотвращения ЧП, которые приняты в компании;

порядок доступа к средствам индивидуальной защиты, нормы их выдачи и использования;

порядок действий при несчастном случае;

гарантии и социальные защиты для пострадавших на производстве;

правила оказания первой помощи, расположение инвентаря и каналов связи.

Кроме вводного, осуществляется также повторный инструктаж (не реже одного раза в 6 месяцев), внеплановый, который обусловлен изменениями (новые технологии, инструменты, смена должностных обязанностей и т. д.), и целевой — он проводится перед проведением особо опасных работ.

За обучение сотрудников отвечает специалист по охране труда на производстве или уполномоченный сотрудник. Если у работодателя нет службы охраны труда, например, это ИП, то вводный инструктаж имеет право провести сам предприниматель.

Инструктаж на рабочем месте

После прохождения вводного инструктажа сотрудник обязан пройти дополнительную стажировку на рабочем месте под руководством старшего специалиста структурного подразделения, в котором будет трудится новый специалист.

Требования к порядку проведения инструктажа на рабочем месте, содержание обучения и его продолжительность определяет работодатель, однако по закону она должна составлять не менее 2 смен.

Программы обучения по охране труда

Существует 5 видов программ для специалистов:

Программа А

Программа Б

Программа В

Обучение приемам оказания первой помощи

Обучение по использованию СИЗ

В программу А входят общие требования СУОТ. Она необходима всем руководителям, потому что они участвуют в управлении охраной труда, а также специалистам, которые занимаются обучением и проведением инструктажей для сотрудников.

Программу Б должны пройти все работники предприятиях, так как на всех рабочих местах существуют опасности, которые связаны с трудовой деятельностью.

Специалисты, которые участвуют в проведении работ повышенной опасности, обязаны пройти дополнительно программу В.

Пройти обучение по программе оказания первой помощи должны сотрудники, которые проводят инструктаж по охране труда по вопросам оказания первой помощи, а также сотрудники, которые ответственны за оказание этой помощи.

Программа использования и применения СИЗ нужна для повышения квалификации специалистов, которые контролируют применение СИЗ, проводят обучение, а также используют в работе СИЗ, требующие практических навыков.

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