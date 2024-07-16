Бухучет для начинающих: рассказываем о дебетах, кредитах и первичке простым языком

Как устроена профессия бухгалтера, с какими задачами он работает и что означают все эти странные сокращения (НДС, ПСН, ЕСН и др.) — разбираемся в основах бухгалтерии.

В бухгалтерии есть несколько базовых понятий, кроме бухучета, которые необходимы для работы:

бухгалтерский баланс, активы и пассивы

дебет, кредит, счета,

первичные документы

отчетность

Бухгалтерский баланс, активы и пассивы

Бухгалтерский баланс — отчет, который бухгалтер составляет по итогу всего отработанного года, то есть за период с 1 января по 31 декабря. За основу берутся данные бухучета.

Бухгалтерский учет отличается от налогового. Первый ведется для анализа финансовой стабильности организации. В свою очередь подсчет налогов, взносов и других платежей отражается в налоговом учете.

Баланс может быть представлен в двух видах — упрощенной форме и общей (УСН и ОСНО). Для того, чтобы применять упрощенку, ИП и организации должны соответствовать требованиям — доход, количество сотрудников и др.

Наконец-то, мы добрались до активов и пассивов. Эти понятия тесно связаны с учетом, есть они и в бухгалтерском балансе. Запомните:

Актив — то, каким имуществом владеет организация в деньгах. Пассив — источники, из которых образовалось имущество.

Дебет, кредит и счета

Учет всех операций ведется на счетах бухгалтерского учета. Каждый вид имущества и каждый источник учитывают на отдельном счете, у которого есть 2 стороны — дебет и кредит. Любая операция должна отражаться 2 раза — по дебету одного и кредиту другого счета.

Виды счетов

Счета 01-59 — активные. На них ведется учет имущества, т.е. активов.

Счета 80-89 — пассивные. Тут все об уставном капитале, добавочном капитале и других источниках активов.

Счета 60-79 — активно-пассивные. Тут ведут расчеты с внешними партнерами и внутри организации.

Первичные документы

В первичных документах содержится информация о фактах хозяйственной деятельности компании, которые отражаются в натуральных или денежных показателях.

Первичные документы обладают юридической силой и служат основанием для составления бухгалтерских и налоговых отчетов.

Бухгалтерская отчетность

В конце года бухгалтер отсматривает конечные показатели всех регистров и составляет итоговую оборотно-сальдовую ведомость с остатками по всем счетам. Эти данные служат основой для бухгалтерской отчетности. В свою очередь она должна отвечать нескольким требованиям:

составляется не менее раза в год

в минимальный состав отчетности обязательно входит баланс и отчет о финансовых результатах.

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