Бухучет для начинающих: рассказываем о дебетах, кредитах и первичке простым языком

В бухгалтерии есть несколько базовых понятий, кроме бухучета, которые необходимы для работы:
бухгалтерский баланс, активы и пассивы
дебет, кредит, счета,
первичные документы
отчетность
Бухгалтерский баланс, активы и пассивы
Бухгалтерский баланс — отчет, который бухгалтер составляет по итогу всего отработанного года, то есть за период с 1 января по 31 декабря. За основу берутся данные бухучета.
Бухгалтерский учет отличается от налогового. Первый ведется для анализа финансовой стабильности организации. В свою очередь подсчет налогов, взносов и других платежей отражается в налоговом учете.
Баланс может быть представлен в двух видах — упрощенной форме и общей (УСН и ОСНО). Для того, чтобы применять упрощенку, ИП и организации должны соответствовать требованиям — доход, количество сотрудников и др.
Наконец-то, мы добрались до активов и пассивов. Эти понятия тесно связаны с учетом, есть они и в бухгалтерском балансе. Запомните:
Актив — то, каким имуществом владеет организация в деньгах.
Пассив — источники, из которых образовалось имущество.
Дебет, кредит и счета
Учет всех операций ведется на счетах бухгалтерского учета. Каждый вид имущества и каждый источник учитывают на отдельном счете, у которого есть 2 стороны — дебет и кредит. Любая операция должна отражаться 2 раза — по дебету одного и кредиту другого счета.
Виды счетов
Счета 01-59 — активные. На них ведется учет имущества, т.е. активов.
Счета 80-89 — пассивные. Тут все об уставном капитале, добавочном капитале и других источниках активов.
Счета 60-79 — активно-пассивные. Тут ведут расчеты с внешними партнерами и внутри организации.
Первичные документы
В первичных документах содержится информация о фактах хозяйственной деятельности компании, которые отражаются в натуральных или денежных показателях.
Первичные документы обладают юридической силой и служат основанием для составления бухгалтерских и налоговых отчетов.
Бухгалтерская отчетность
В конце года бухгалтер отсматривает конечные показатели всех регистров и составляет итоговую оборотно-сальдовую ведомость с остатками по всем счетам. Эти данные служат основой для бухгалтерской отчетности. В свою очередь она должна отвечать нескольким требованиям:
составляется не менее раза в год
в минимальный состав отчетности обязательно входит баланс и отчет о финансовых результатах.
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