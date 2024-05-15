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Фиксированные взносы ИП

Как ИП уменьшить налог по УСН за 1 квартал на взносы 1% за 2024 год, если уведомление уже сдано

Не все ИП оперативно среагировали на новые разъяснения ФНС про уменьшение налога по УСН на взносы 1% за 2024 год. Кто-то не учел новые правила и переплатил налог, кто-то еще не уплатил, но уведомление уже сдал. Уведомление можно пересдать, переплату вернуть.
Как ИП уменьшить налог по УСН за 1 квартал на взносы 1% за 2024 год, если уведомление уже сдано
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Право уменьшать налог по УСН «доходы» за 2024 год на взносы 1% за 2024 год вопреки нормам НК прописано в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.

Ранее подобная индульгенция как временная мера была введена на 2023 год письмом ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@. В новом письме налоговики сделали эту временную меру бессрочной.

Не будем сейчас рассуждать о несоответствии этой индульгенции нормам НК и назревшей потребности внесения поправок в кодекс. Просто примем это как данность, тем более, что такие разъяснения – в пользу бизнеса.

Налог и авансы по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы ИП за 2024 год в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Когда вы фактически уплатите взносы 1% – роли не играет вообще.

Далее – ситуации, с которыми столкнулись ИП на практике.

ИП уменьшил аванс за 1 квартал 2024 года на взносы 1% за 2024 год, сдал уведомление и уплатил аванс с учетом этого уменьшения.

В этой ситуации все нормально, ничего менять не надо.

А если уменьшение было до нуля, то ИП вовсе не предпринимает никаких действий – не сдает уведомление и ничего не платит.

ИП не уменьшил аванс за 1 квартал 2024 года на взносы 1% за 2024 год, сдал уведомление, но пока не уплатил аванс.

В этом случае варианты такие:

  • ИП сейчас платит аванс без учета уменьшения на взносы 1%, а потом учитывает эти взносы при расчете аванса за полугодие;

  • ИП сейчас пересдает уведомление с новой суммой, уже уменьшенной на взносы, и платит аванс с учетом этого уменьшения.

ИП не уменьшил аванс за 1 квартал 2024 года на взносы 1% за 2024 год, сдал уведомление, и уже уплатил аванс.

В этом случае варианты такие:

  • ИП сейчас оставляет все как есть, а потом учитывает эти взносы при расчете аванса за полугодие;

  • ИП сейчас пересдает уведомление с новой суммой, уже уменьшенной на взносы, на ЕНС образуется положительное сальдо, и оно там остается. Потом аванс за полугодие можно будет заплатить меньше на сумму этой переплаты;

  • ИП сейчас пересдает уведомление с новой суммой, уже уменьшенной на взносы, на ЕНС образуется положительное сальдо, которое ИП по заявлению возвращает на свой счет.

Эксперты «Клерк» подготовили в помощь ИП статьи-разборы, в том числе, про уменьшение налога на взносы:

1. Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Взносы 1% за текущий год можно считать подлежащими уплате как в текущем, так и в следующем году. И это правило теперь бессрочное.

2. Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Отвечаем на многочисленные вопросы ИП: как платить взносы, нужны ли уведомления и заявления.

3. Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

4. Как ИП в 2024 году оформить право на пособия по больничным

Власти хотят поменять систему добровольного страхования по временной нетрудоспособности для ИП и распространить ее на самозанятых. Но пока действуют старые правила.

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