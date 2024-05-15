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Клерк
Охрана труда

👷‍♂️👨‍💻🔧 Кто должен проходить обучение по охране труда на предприятии

Согласно ст. 225 ТК, получить базовые знания по охране труда должны все сотрудники, однако существуют и специальные программы для разных категорий работников. Разбираемся, кто и по каким программам обязан проходить обучение в компании.
👷‍♂️👨‍💻🔧 Кто должен проходить обучение по охране труда на предприятии

Обучение сотрудников организации охране труда — зона ответственности работодателя. 

В случае, если комиссия выяснит, что сотрудники не прошли инструктаж, их работодателю грозит штраф от 110 000 до 130 000 руб. за каждого специалиста (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП).

Проходить курсы по охране труда должны не только работники, но и сам работодатель. Однако учиться они могут по разным программам.

Как выбрать необходимую программу обучения по охране труда

Выделяют 5 образовательных программ: «А», «Б», «В», СИЗ, оказание первой медицинской помощи.

Программа А

Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы  управления охраной труда.

Темы, которые входят в учебную программу:

  • основы охраны труда в РФ;

  • стратегия безопасности труда и охраны здоровья;

  • система управления охраной труда в организации;

  • расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Продолжительность: 16 часов

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Кто должен пройти эту программу:

  • Руководители организации, их заместители, на которых возложены обязанности по охране труда.

  • Руководители филиалов и их заместители, на которых возложены обязанности по охране труда.

  • Руководители структурных подразделений организации и их заместителей.

  • Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, ответственных за охрану труда.

  • Специалисты по охране труда.

  • Члены комитетов по охране труда, уполномоченные лица по охране труда профсоюзов.

  • Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда.

  • Лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда.

Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. Программа А

На курсе вы изучите основы охраны труда в РФ и стратегии безопасности и охраны здоровья, научитесь составлять документы по охране труда в организации, сможете проводить профилактику несчастных случаев и техногенных аварий.

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Программа Б

Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников опасности, выявленных в рамках СОУТ и оценки профрисков.

Темы, которые входят в учебную программу:

  • классификация опасностей. Идентификация вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте

  • оценка уровня профессионального риска выявленных опасностей

  • безопасные методы и приемы выполнения работ

  • меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов

  • средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов

  • разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков

Продолжительность: 16 часов

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Кто должен пройти эту программу:

  • Руководители структурных подразделений организаций и их заместители

  • Работники организации, отнесенных к категории «специалисты»

  • Специалисты по охране труда

  • Работники рабочих профессий

  • Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда

  • Лица, ответственные за инструктажи и обучение по охране труда

  • Члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные представители профсоюзов

  • Специалисты, осуществляющие функции специалиста по охране труда, федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов. Программа Б

Освойте безопасные методы и приемы выполнения работы, научитесь методам ношения и применения средств индивидуальной защиты, получите достаточно знаний, чтобы организовать работу по охране труда на предприятии.

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Программа В

Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования.

Содержание определяет учебный центр или работодатель, он же определяет продолжительность. 

Периодичность обучения: 1 раз в год

Кто должен пройти эту программу:

  • Члены специализированной комиссии по проверке знания требований охраны труда работников, выполняющих работы повышенной опасности.

  • Ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности.

  • Сотрудники, выполняющие работы повышенной опасности.

  • Работодатели (руководители организации), заместители руководителя организации, руководители филиалов и их заместители, если они являются ответственными за выполнение работ повышенной опасности.

  • Работники организации, отнесенные к категории «специалисты», которые являются ответственными за выполнение работ повышенной опасности.

Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности. Программа В

Научитесь разрабатывать локальные нормативные акты организации в соответствии с требованиями охраны труда и с учетом специфики деятельности организации, анализировать состояние условий охраны труда в организации и разрабатывать мероприятия по их улучшению.

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Обучение по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Кто должен пройти эту программу:

  • Работники, использующие СИЗ, применение которых требует практических навыков.

В учебном центре обязаны проходить обучение:

  • Специалисты по охране труда

  • Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) СИЗ

  • Лица, проводящие обучение по применению СИЗ

  • Члены комиссий по охране труда

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим

Продолжительность программы обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим  составляет не менее 8 часов в случае организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения.

Кто должен пройти программу:

  • Работники, на которых возложены обязанности по проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим.

  • Работников рабочих профессий.

  • Лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями НПА.

  • Работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным средством.

  • Работники, к компетенциям которых предъявляются требования уметь оказывать первую помощь.

  • Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи.

  • Лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

  • Специалисты по охране труда.

  • Члены комитетов (комиссий) по охране труда.

  • Иные работники по решению работодателя.

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Программы обучения оказанию первой помощи пострадавшим содержат практические занятия по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее 50% общего количества учебных часов.

Оказание первой помощи пострадавшим

Приобретите навыки оказания первой помощи пострадавшим, научитесь оценивать чрезвычайную ситуацию и подбирать правильные этапы действия, алгоритм оказания первой помощи.

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Учебный центр «Клерка» внесен в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда от 20.09.2023 рег. № 8887.

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