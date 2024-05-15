👷‍♂️👨‍💻🔧 Кто должен проходить обучение по охране труда на предприятии

Согласно ст. 225 ТК, получить базовые знания по охране труда должны все сотрудники, однако существуют и специальные программы для разных категорий работников. Разбираемся, кто и по каким программам обязан проходить обучение в компании.

Обучение сотрудников организации охране труда — зона ответственности работодателя.

В случае, если комиссия выяснит, что сотрудники не прошли инструктаж, их работодателю грозит штраф от 110 000 до 130 000 руб. за каждого специалиста (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП).

Проходить курсы по охране труда должны не только работники, но и сам работодатель. Однако учиться они могут по разным программам.

Как выбрать необходимую программу обучения по охране труда

Выделяют 5 образовательных программ: «А», «Б», «В», СИЗ, оказание первой медицинской помощи.

Программа А

Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда.

Темы, которые входят в учебную программу:

основы охраны труда в РФ;

стратегия безопасности труда и охраны здоровья;

система управления охраной труда в организации;

расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Продолжительность: 16 часов

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Кто должен пройти эту программу: Руководители организации, их заместители, на которых возложены обязанности по охране труда.

Руководители филиалов и их заместители, на которых возложены обязанности по охране труда.

Руководители структурных подразделений организации и их заместителей.

Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, ответственных за охрану труда.

Специалисты по охране труда.

Члены комитетов по охране труда, уполномоченные лица по охране труда профсоюзов.

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда.

Лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда.

Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. Программа А

На курсе вы изучите основы охраны труда в РФ и стратегии безопасности и охраны здоровья, научитесь составлять документы по охране труда в организации, сможете проводить профилактику несчастных случаев и техногенных аварий.

Купить курс

Программа Б

Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников опасности, выявленных в рамках СОУТ и оценки профрисков.

Темы, которые входят в учебную программу:

классификация опасностей. Идентификация вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте

оценка уровня профессионального риска выявленных опасностей

безопасные методы и приемы выполнения работ

меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов

средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов

разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков

Продолжительность: 16 часов

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Кто должен пройти эту программу: Руководители структурных подразделений организаций и их заместители

Работники организации, отнесенных к категории «специалисты»

Специалисты по охране труда

Работники рабочих профессий

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда

Лица, ответственные за инструктажи и обучение по охране труда

Члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные представители профсоюзов

Специалисты, осуществляющие функции специалиста по охране труда, федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления

Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов. Программа Б

Освойте безопасные методы и приемы выполнения работы, научитесь методам ношения и применения средств индивидуальной защиты, получите достаточно знаний, чтобы организовать работу по охране труда на предприятии.

Купить курс

Программа В

Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования.

Содержание определяет учебный центр или работодатель, он же определяет продолжительность.

Периодичность обучения: 1 раз в год

Кто должен пройти эту программу: Члены специализированной комиссии по проверке знания требований охраны труда работников, выполняющих работы повышенной опасности.

Ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности.

Сотрудники, выполняющие работы повышенной опасности.

Работодатели (руководители организации), заместители руководителя организации, руководители филиалов и их заместители, если они являются ответственными за выполнение работ повышенной опасности.

Работники организации, отнесенные к категории «специалисты», которые являются ответственными за выполнение работ повышенной опасности.

Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности. Программа В

Научитесь разрабатывать локальные нормативные акты организации в соответствии с требованиями охраны труда и с учетом специфики деятельности организации, анализировать состояние условий охраны труда в организации и разрабатывать мероприятия по их улучшению.

Купить курс

Обучение по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Кто должен пройти эту программу: Работники, использующие СИЗ, применение которых требует практических навыков.

В учебном центре обязаны проходить обучение:

Специалисты по охране труда

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) СИЗ

Лица, проводящие обучение по применению СИЗ

Члены комиссий по охране труда

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим

Продолжительность программы обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения.

Кто должен пройти программу: Работники, на которых возложены обязанности по проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим.

Работников рабочих профессий.

Лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями НПА.

Работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным средством.

Работники, к компетенциям которых предъявляются требования уметь оказывать первую помощь.

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи.

Лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

Специалисты по охране труда.

Члены комитетов (комиссий) по охране труда.

Иные работники по решению работодателя.

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года

Программы обучения оказанию первой помощи пострадавшим содержат практические занятия по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее 50% общего количества учебных часов.

Оказание первой помощи пострадавшим

Приобретите навыки оказания первой помощи пострадавшим, научитесь оценивать чрезвычайную ситуацию и подбирать правильные этапы действия, алгоритм оказания первой помощи.

Купить курс

Получите необходимые навыки по охране труда в «Клерке»!

Авторы программы — дипломированные специалисты, которые уполномочены проводить обучение по охране труда в организациях. Вам не придется читать скучную литературу, чтобы сдать экзамен перед комиссией — вы получите актуальные знания от наших экспертов в простой и понятной форме.

После обучения мы выдадим вам официальные документы, подтверждающие ваше право работы и соответствия занимаемой должности. Чтобы вы были защищены на случай любых проверок.

Переходите в каталог и выбирайте программу обучения по выгодным ценам!

Перейти в каталог

Учебный центр «Клерка» внесен в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда от 20.09.2023 рег. № 8887.