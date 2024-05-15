Аналитик 1С и разработчик 1С: чем отличаются эти профессии и куда проще перейти бухгалтеру

Разбираемся, в обязанностях и необходимых навыках двух востребованных специальностей, а также, чему нужно научиться бухгалтеру, чтобы стать аналитиком или начать разрабатывать в 1С.

Будничные задачи большинства бухгалтеров тесно связаны с программой 1С. Поэтому если в какой-то момент появляется желание что-то изменить и попробовать себя в новой сфере, то работа с 1С — отличный вариант.

1С — это программный продукт, которым занимаются IT-специалисты. По оценкам Минцифры, к 2027 году общий дефицит IT-кадров превысит 2 миллиона человек, и специалисты 1С входят в их число. Поэтому для бухгалтера это очень перспективное направление для роста.

Со знаниями 1С вы можете стать разработчиком, аналитиком, методологом, консультантом. Разница лишь в ваших предпочтениях. Несмотря на то, что предмет работы у них похожий — продукты 1С, обязанности сильно отличаются. Мы выбрали 2 популярные специальности, узнали, чем они занимаются и какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы начать работать по каждому из этих направлений.

Какие обязанности выполняет разработчик 1С

Он занимается внедрением и поддержкой программ 1С в компании: устанавливает и настраивает ПО, регулярно дорабатывает и обновляет его.

В организации разработчик 1С выполняет ряд важных задач:

Помогает в подборе и адаптации конфигурации для конкретной организации.

Занимается установкой программы.

Формирует базы данных и координирует доступ к ним со стороны других устройств.

Дорабатывает программу, настраивает конфигурацию и добавляет функции для решения задач.

Занимается не только технической частью, но и настраивает удобный интерфейс для пользователей, консультирует их.

Следит за обновлениями офиса 1С, чтобы компания всегда работала с актуальной версией ПО.

Так как разработчик занимается по большей частью именно технической частью — это его hard skills, он не так много времени уделяет коммуникации, как аналитик 1С, поэтому для него soft skills играют меньшую роль.

Но он, конечно, тоже должен уметь эффективно работать в команде, уметь грамотно распределять свое время под задачи, чтобы не срывать дедлайны.

В зависимости от специализации компании, на которую работает разработчик, ему может пригодиться знание бухгалтерского учета, управления кадрами, производством. Но это опционально, так же, как основы программирования для аналитика 1С.

Однако, для профессиональной деятельности необходимо знать:

как устроена платформа «1С:Предприятие», разбираться в методах ее настройки;

язык программирования 1С — его синтаксис, нюансы написания на нем кода и применения семантики;

типовые конфигурации 1С;

язык запросов 1С;

принципы работы с базами данных;

правила совместимости «железа» (устройств) и конфигурации 1С, которые будут на них наиболее эффективно работать.

Сертификация разработчика 1С

Для того, чтобы устроиться на работу, разработчику 1С нужен сертификат, который выдает сама компания «1С».

Чтобы получить официальное подтверждение своих знаний, начинающий разработчик должен обратиться в фирму «1С», чтобы пройти тестирование, сдать экзамен и получить заветный сертификат об уровне знаний.

Уровень новичков — «1С:Профессионал».

Продвинутый уровень — «1С:Специалист».

Что общего между бухгалтером и аналитиком 1С

На первый взгляд это две абсолютно разные профессии, между которыми нет ничего общего, кроме знаний в области 1С. Бухгалтер заведует финансами и учетом, его сосед по кабинету — кадровик, а аналитик 1С работает в IT-отделе и большинство его ближайших коллег — технари, которые занимаются программированием.

Однако, почти 50% обязанностей аналитика 1С бухгалтер либо уже выполняет, либо умеет, но просто не применяет на практике — нет подходящих задач или их решает другой специалист в организации.

Какие обязанности выполняет аналитик 1С

Аналитик 1С — это специалист, который понимает, как устроены внутренние процессы в компании, как выглядит финансовая сторона ее работы и в то же время хорошо ориентируется в продукции 1С. Другими словами, он может вовремя распознать проблемы бизнеса и решить их с помощью возможностей ПО 1С.

Такой специалист «полиглот», потому что может с одинаковой легкостью обсуждать сложные бизнес-процессы с руководством и технические детали работы с программистами.

В организации аналитик 1С выполняет ряд важных задач:

Проводит анализ состояния бизнеса клиента, чтобы определить слабые места и выяснить причину сбоев.

Подбирает возможные решения проблем с помощью функций 1С.

Составляет техническое задание для разработчиков.

Координирует процесс разработки и контролирует все этапы выполнения задач.

Проводит тестирование продукта, вносит изменения и коррективы.

Ведет учет всем процессам, составляет документы и отчеты для клиента.

Презентует итоговое решение.

Обучает специалистов компании тому, как работать по новым правилам.

Все это — обязательные hard skills, то есть профессиональные знания. Однако аналитик 1С нуждается в хорошо развитых soft skills, так как он выступает посредником между большим количеством специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С (в том числе бухгалтером).

Конечно, в маленьких проектах участвует минимальное количество специалистов, но они все равно имеют разную специализацию и собственное понимание задач, поэтому навык построения диалога просто необходим.

Чему должен научиться бухгалтер, чтобы работать аналитиком 1С

Ключевая характеристика такого специалиста — это умение составлять причинно-следственные связи, аналитический склад ума и навыки работы с большим количеством данных. В общих чертах под все эти требования бухгалтер подходит. Кроме этого, он знает, как работать в 1С.

Однако, для профессиональной деятельности необходимо знать:

какие методы анализа существуют;

как проектируют базы данных;

как описывать бизнес-процессы и прорисовывать функциональные модели;

в чем состоит специфика разных отраслей бизнеса;

как устроен процесс разработки и написание программ под бизнес-цели.

Кем проще стать бухгалтеру

Если вам хочется освоить что-то совершенно новое и с головой уйти в техническую сферу, то попробуйте себя в разработке. Тем более, если в 1С вы чувствуете себя, как рыба в воде. Но это трудный путь, для того, чтобы стать таким специалистом, придется потратить немало времени.

С профессией аналитика все проще. Вам, конечно, тоже нужно будет получить много новых навыков, погрузиться в тонкости бизнес-аналитики, однако для бухгалтера эта сфера понятнее, поэтому если вы хотели бы в ближайшее время сменить специальность, то лучше выбрать аналитика 1С.

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