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Как вести бухгалтерский учет на Яндекс.Маркете: памятка для бухгалтера

Счета, проводки и правила учета операций — главное, что нужно знать бухгалтеру для работы на Яндекс.Маркете.
Как вести бухгалтерский учет на Яндекс.Маркете: памятка для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Бухгалтерский учет на маркетплейсах — перспективное направление. На рынок выходит все больше компаний, в том числе небольшие частные производства, ИП. И даже им требуется поддержка и сопровождение бухгалтера. 

Начните сотрудничать с селлерами на аутсорсе, увеличьте ваш доход на 50+ тыс. рублей в месяц. 

Мы составили удобную памятку для бухгалтера с базовой информацией, которая нужна для успешного старта работы на Яндекс.Маркете.

Какие договоры заключаются с маркетплейсом

С Яндекс.Маркетом нужно заключить 2 договора:

  • На размещение. Он закрепляет вас в качестве заказчика, а Яндекс.Маркет как исполнителя.

  • На продвижение. В этом случае маркетплейс является заказчиком, а селлер исполнителем. 

Маркетплейс каждый месяц выставляет отчеты селлеру по договорам на размещение и продвижение. Они хранятся в личном кабинете в разделе «Закрывающие документы».

Какие счета нужны бухгалтеру для учета на Яндекс.Маркете

В случае с договором на размещение будет 3 вида счетов:

  • счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: нужен тогда, когда маркетплейс переводит вам деньги покупателей за товары и оказывает услуги;

  • счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: нужен, если вы торгуете или заключаете договоры купли-продажи с предпринимателями, физическими или юридическими лицами;

  • счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: ведите расчеты по полученным и переданным выплатам.

В аналитическим учете нужно отражать 4 типа расчетов (договоров):

  • по услугам маркетплейса;

  • по переводу денег от Яндекса за выполненные заказы;

  • по продажам бизнесу (организациям и ИП);

  • по продажам физлицам.

Сам маркетплейс дает селлерам подсказку на сайте для продавцов:

Как выделить доход по договору на продвижение?

По договору на продвижение расчеты ведутся по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Суть расчетов: покупатель приобретает товар, но при этом оплачивает часть покупки баллами Яндекс.Плюс. Например, стоимость товара 5000 рублей, баллами оплачивается 1000 рублей и деньгами 4000. Выручка от продажи для селлера составит 4000 рублей, а выручка по договору на продвижение — 1000 рублей.

Как провести в учете процесс перемещения товаров на склады Яндекс.Маркета

Акт приема-передачи включает перемещение товаров. Он хранится в личном кабинете, и сформировать его могут менеджеры и бухгалтеры.

Согласно договору организация передает товар маркетплейсу для оказания услуг. Невыкупленные товар можно забрать со склада и оформить по нему необходимые документы. В учете делают проводку:

  • Дебет 41 (склад Яндекс Маркета) Кредит 41 (склад продавца)

— переместили товары со склада селлера на склад маркетплейса. 

Как отразить движение товаров в заказах

Для отображения движений товаров в заказах требуется отчет о реализации, который доступен всем пользователям логистики Яндекса.

В документ входят пять страниц:

  • все товары, переданные в доставку;

  • доставленные товары;

  • невыкупленные товары;

  • возвращенные товары;

  • сводный отчет.

Чтобы отразить операции в учете по договору, нужно прописать в учетной политике, в какой момент вы признаете выручку:

  • по факту отгрузки — наступления более раннего события;

  • по факту доставки покупателю.

В первом случае прибыль основывается на данных о стоимости всех отгруженных товаров в доставку.

Проводки для бухгалтера: 

  • Дебет 62.1 Кредит 90.1

    — признали задолженность

  • Дебет 90.32 Кредит 41

    — учли себестоимость отгруженного товара.

Уменьшить выручку на цену невыкупленных или возвращенных товаров можно через операцию сторно. Нужны проводки:

  • Дебет 62.1 Кредит 90.1 сторно

    — сторнировали задолженность. 

  • Дебет 90.2 Кредит 41 сторно

    — сторнировали себестоимость товара. 

Если вы признаете выручку по факту доставки товаров заказчику, вам потребуются «Товары, доставленные покупателям» из сводного отчета по данным статистики. Там доход отражается с учетом всех скидок.

Учет проходит по схеме признания дохода с отложенным переходом права собственности. Другими словами, бухгалтер сначала должен отразить передачу товаров в отгрузку (данные из первого блока «Товары, переданные в доставку») на счете 45 «Товары отгруженные»:

  • Дебет 45 Кредит 41

    — отгрузили товар. 

Следующим шагом нужно отразить товары, которые были доставлены, то есть признать выручку, так как не все отгруженные товары могут быть доставлены — вам понадобится второй блок «Товары, доставленные покупателям» сводного отчета. Проводки для учета: 

  • Дебет 62.1 Кредит 90.1

    — признали задолженность.

  • Дебет 90.2 Кредит 45

    — признали себестоимость товара.

В случае остатка невыкупленного товара, можно уменьшить сальдо расчетов по счету 45 «Товары отгруженные». Проводки для учета:

  • Дебет 45 Кредит 41 (сторно)

    — вернули товар на склад

Если товары вернули, то у вас есть возможность уменьшить выручку. В учете используйте проводки:

  • Дебет 62.1 Кредит 90.1 (сторно)

    — сторнировали выручку.

  • Дебет 90.2 Кредит 41 (сторно) — сторнировали себестоимость товара.

Больше практических советов о том, как работать на Яндекс.Маркете и других маркетплейсах, вы получите на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Вы сможете открыть ПВЗ или торговать на маркетплейсе самостоятельно.

Для бухгалтеров это возможность освоить новые инструменты и оказывать услуги селлерам на аутсорсе, получая дополнительный доход.

О чем курс

Курс мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами по бухгалтерскому учету, налоговому законодательству, специалистами по работе в 1С.

В программе курса 41 видеоурок, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами и подробными инструкциями, которые пригодятся вам в работе.

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