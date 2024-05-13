Как вести бухгалтерский учет на Яндекс.Маркете: памятка для бухгалтера

Бухгалтерский учет на маркетплейсах — перспективное направление. На рынок выходит все больше компаний, в том числе небольшие частные производства, ИП. И даже им требуется поддержка и сопровождение бухгалтера.
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Мы составили удобную памятку для бухгалтера с базовой информацией, которая нужна для успешного старта работы на Яндекс.Маркете.
Какие договоры заключаются с маркетплейсом
С Яндекс.Маркетом нужно заключить 2 договора:
На размещение. Он закрепляет вас в качестве заказчика, а Яндекс.Маркет как исполнителя.
На продвижение. В этом случае маркетплейс является заказчиком, а селлер исполнителем.
Маркетплейс каждый месяц выставляет отчеты селлеру по договорам на размещение и продвижение. Они хранятся в личном кабинете в разделе «Закрывающие документы».
Какие счета нужны бухгалтеру для учета на Яндекс.Маркете
В случае с договором на размещение будет 3 вида счетов:
счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: нужен тогда, когда маркетплейс переводит вам деньги покупателей за товары и оказывает услуги;
счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: нужен, если вы торгуете или заключаете договоры купли-продажи с предпринимателями, физическими или юридическими лицами;
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: ведите расчеты по полученным и переданным выплатам.
В аналитическим учете нужно отражать 4 типа расчетов (договоров):
по услугам маркетплейса;
по переводу денег от Яндекса за выполненные заказы;
по продажам бизнесу (организациям и ИП);
по продажам физлицам.
Сам маркетплейс дает селлерам подсказку на сайте для продавцов:
Как выделить доход по договору на продвижение?
По договору на продвижение расчеты ведутся по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Суть расчетов: покупатель приобретает товар, но при этом оплачивает часть покупки баллами Яндекс.Плюс. Например, стоимость товара 5000 рублей, баллами оплачивается 1000 рублей и деньгами 4000. Выручка от продажи для селлера составит 4000 рублей, а выручка по договору на продвижение — 1000 рублей.
Как провести в учете процесс перемещения товаров на склады Яндекс.Маркета
Акт приема-передачи включает перемещение товаров. Он хранится в личном кабинете, и сформировать его могут менеджеры и бухгалтеры.
Согласно договору организация передает товар маркетплейсу для оказания услуг. Невыкупленные товар можно забрать со склада и оформить по нему необходимые документы. В учете делают проводку:
Дебет 41 (склад Яндекс Маркета) Кредит 41 (склад продавца)
— переместили товары со склада селлера на склад маркетплейса.
Как отразить движение товаров в заказах
Для отображения движений товаров в заказах требуется отчет о реализации, который доступен всем пользователям логистики Яндекса.
В документ входят пять страниц:
все товары, переданные в доставку;
доставленные товары;
невыкупленные товары;
возвращенные товары;
сводный отчет.
Чтобы отразить операции в учете по договору, нужно прописать в учетной политике, в какой момент вы признаете выручку:
по факту отгрузки — наступления более раннего события;
по факту доставки покупателю.
В первом случае прибыль основывается на данных о стоимости всех отгруженных товаров в доставку.
Проводки для бухгалтера:
Дебет 62.1 Кредит 90.1
— признали задолженность
Дебет 90.32 Кредит 41
— учли себестоимость отгруженного товара.
Уменьшить выручку на цену невыкупленных или возвращенных товаров можно через операцию сторно. Нужны проводки:
Дебет 62.1 Кредит 90.1 сторно
— сторнировали задолженность.
Дебет 90.2 Кредит 41 сторно
— сторнировали себестоимость товара.
Если вы признаете выручку по факту доставки товаров заказчику, вам потребуются «Товары, доставленные покупателям» из сводного отчета по данным статистики. Там доход отражается с учетом всех скидок.
Учет проходит по схеме признания дохода с отложенным переходом права собственности. Другими словами, бухгалтер сначала должен отразить передачу товаров в отгрузку (данные из первого блока «Товары, переданные в доставку») на счете 45 «Товары отгруженные»:
Дебет 45 Кредит 41
— отгрузили товар.
Следующим шагом нужно отразить товары, которые были доставлены, то есть признать выручку, так как не все отгруженные товары могут быть доставлены — вам понадобится второй блок «Товары, доставленные покупателям» сводного отчета. Проводки для учета:
Дебет 62.1 Кредит 90.1
— признали задолженность.
Дебет 90.2 Кредит 45
— признали себестоимость товара.
В случае остатка невыкупленного товара, можно уменьшить сальдо расчетов по счету 45 «Товары отгруженные». Проводки для учета:
Дебет 45 Кредит 41 (сторно)
— вернули товар на склад
Если товары вернули, то у вас есть возможность уменьшить выручку. В учете используйте проводки:
Дебет 62.1 Кредит 90.1 (сторно)
— сторнировали выручку.
Дебет 90.2 Кредит 41 (сторно) — сторнировали себестоимость товара.
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Комментарии1
А можно еще шпаргалку по учету на wb?)