Как вести бухгалтерский учет на Яндекс.Маркете: памятка для бухгалтера

Счета, проводки и правила учета операций — главное, что нужно знать бухгалтеру для работы на Яндекс.Маркете.

Бухгалтерский учет на маркетплейсах — перспективное направление. На рынок выходит все больше компаний, в том числе небольшие частные производства, ИП. И даже им требуется поддержка и сопровождение бухгалтера.

Начните сотрудничать с селлерами на аутсорсе, увеличьте ваш доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Мы составили удобную памятку для бухгалтера с базовой информацией, которая нужна для успешного старта работы на Яндекс.Маркете.

Какие договоры заключаются с маркетплейсом

С Яндекс.Маркетом нужно заключить 2 договора:

На размещение . Он закрепляет вас в качестве заказчика, а Яндекс.Маркет как исполнителя.

На продвижение. В этом случае маркетплейс является заказчиком, а селлер исполнителем.

Маркетплейс каждый месяц выставляет отчеты селлеру по договорам на размещение и продвижение. Они хранятся в личном кабинете в разделе «Закрывающие документы».

Какие счета нужны бухгалтеру для учета на Яндекс.Маркете

В случае с договором на размещение будет 3 вида счетов:

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» : нужен тогда, когда маркетплейс переводит вам деньги покупателей за товары и оказывает услуги;

счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» : нужен, если вы торгуете или заключаете договоры купли-продажи с предпринимателями, физическими или юридическими лицами;

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: ведите расчеты по полученным и переданным выплатам.

В аналитическим учете нужно отражать 4 типа расчетов (договоров):

по услугам маркетплейса;

по переводу денег от Яндекса за выполненные заказы;

по продажам бизнесу (организациям и ИП);

по продажам физлицам.

Сам маркетплейс дает селлерам подсказку на сайте для продавцов:

Как выделить доход по договору на продвижение?

По договору на продвижение расчеты ведутся по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Суть расчетов: покупатель приобретает товар, но при этом оплачивает часть покупки баллами Яндекс.Плюс. Например, стоимость товара 5000 рублей, баллами оплачивается 1000 рублей и деньгами 4000. Выручка от продажи для селлера составит 4000 рублей, а выручка по договору на продвижение — 1000 рублей.

Как провести в учете процесс перемещения товаров на склады Яндекс.Маркета

Акт приема-передачи включает перемещение товаров. Он хранится в личном кабинете, и сформировать его могут менеджеры и бухгалтеры.

Согласно договору организация передает товар маркетплейсу для оказания услуг. Невыкупленные товар можно забрать со склада и оформить по нему необходимые документы. В учете делают проводку:

Дебет 41 (склад Яндекс Маркета) Кредит 41 (склад продавца)

— переместили товары со склада селлера на склад маркетплейса.

Как отразить движение товаров в заказах

Для отображения движений товаров в заказах требуется отчет о реализации, который доступен всем пользователям логистики Яндекса.

В документ входят пять страниц:

все товары, переданные в доставку;

доставленные товары;

невыкупленные товары;

возвращенные товары;

сводный отчет.

Чтобы отразить операции в учете по договору, нужно прописать в учетной политике, в какой момент вы признаете выручку: по факту отгрузки — наступления более раннего события;

по факту доставки покупателю.

В первом случае прибыль основывается на данных о стоимости всех отгруженных товаров в доставку.

Проводки для бухгалтера:

Дебет 62.1 Кредит 90.1 — признали задолженность

Дебет 90.32 Кредит 41 — учли себестоимость отгруженного товара.

Уменьшить выручку на цену невыкупленных или возвращенных товаров можно через операцию сторно. Нужны проводки:

Дебет 62.1 Кредит 90.1 сторно — сторнировали задолженность.

Дебет 90.2 Кредит 41 сторно — сторнировали себестоимость товара.

Если вы признаете выручку по факту доставки товаров заказчику, вам потребуются «Товары, доставленные покупателям» из сводного отчета по данным статистики. Там доход отражается с учетом всех скидок.

Учет проходит по схеме признания дохода с отложенным переходом права собственности. Другими словами, бухгалтер сначала должен отразить передачу товаров в отгрузку (данные из первого блока «Товары, переданные в доставку») на счете 45 «Товары отгруженные»:

Дебет 45 Кредит 41 — отгрузили товар.

Следующим шагом нужно отразить товары, которые были доставлены, то есть признать выручку, так как не все отгруженные товары могут быть доставлены — вам понадобится второй блок «Товары, доставленные покупателям» сводного отчета. Проводки для учета:

Дебет 62.1 Кредит 90.1 — признали задолженность.

Дебет 90.2 Кредит 45 — признали себестоимость товара.

В случае остатка невыкупленного товара, можно уменьшить сальдо расчетов по счету 45 «Товары отгруженные». Проводки для учета:

Дебет 45 Кредит 41 (сторно) — вернули товар на склад

Если товары вернули, то у вас есть возможность уменьшить выручку. В учете используйте проводки:

Дебет 62.1 Кредит 90.1 (сторно) — сторнировали выручку.

Дебет 90.2 Кредит 41 (сторно) — сторнировали себестоимость товара.

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