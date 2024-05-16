Пять фактов, которые нужно знать про обучение по охране труда

Выбрали самые частые вопросы по теме обучения по охране труда и попросили экспертов «Клерка» дать развернутые ответы, которые пригодятся и работнику, и руководителю, и собственнику компании.

Обучение по охране труда — важный аспект рабочего процесса. Работодатель отвечает за то, чтобы сотрудники прошли соответствующие программы обучения, как и он сам.

В случае, если комиссия выяснит, что сотрудники не прошли инструктаж, их работодателю грозит штраф от 110 000 до 130 000 руб. за каждого специалиста (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП).

Чтобы обучение прошло успешно нужно подробнее разобраться в нюансах и деталях этого процесса. На самые важные вопросы ответили эксперты «Клерка».

1. Какие группы сотрудников должны пройти обучение по охране труда

В большинстве случаев учиться должны все, включая работодателя.

Обучение состоит из нескольких этапов:

вводный инструктаж для новых сотрудников;

первичный инструктаж на рабочем месте;

стажировка для специалистов, чья работа связана с повышенным риском;

проверка усвоенного материала по охране труда.

По своему усмотрению работодатель имеет право освободить от первичного и повторного инструктажа некоторых специалистов, которые работают в условиях низкой опасности для жизни и здоровья, например, соприкасаются только с компьютером или иной офисной техникой.

В таком случае нужно ввести основную информацию по безопасной работе с компьютером и другой техникой в состав вводного инструктажа.

2. Где можно пройти обучение по охране труда

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, обучают требованиям охраны труда в учебном центре восемь категорий работников:

Работодатель (руководитель организации);

Руководители филиалов организации;

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда;

Работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда;

Специалисты по охране труда;

Члены комитетов (комиссий) по охране труда;

Уполномоченные по охране труда профсоюзов и иных представительных органов;

Лицо, назначенное на микропредприятии для проведения проверки знания требований охраны труда.

Если работники не входят в перечисленные категории, работодатель вправе направить их на обучение по своей инициативе в сторонний учебный центр или провести обучение на предприятии.

Работодатель, который берет на себя проведение обучения требованиям ОТ, должен иметь:

материально-техническую базу в виде мест обучения работников или учебных помещений, а также оборудования, технических средств обучения для осуществления обучения по ОТ; учебно-методическую базу в виде программ обучения по ОТ и учебных материалов для каждой программы обучения по ОТ; не менее двух лиц, проводящих обучение по ОТ, в штате организации или специалистов, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера; комиссию по проверке знания требований ОТ.

3. Кто имеет право проводить обучение по охране труда в организации

В штате менее 50 человек

Собственник может назначить ответственным за обучение одного из сотрудников. Он должен соответствовать требованиям профстандарта «Специалист в области охраны труда» (Приказ Минтруда РФ от 22.04.2021 № 274Н).

Этот сотрудник должен обладать базовыми компетенциями для этой должности — составление локальных нормативных актов, проведение проверок и т. д. А вот требовать от него выполнения всех функций по квалификационному справочнику нельзя, так как у него просто нет достаточной подготовки.

В штате более 50 сотрудников

В данном случае работодатель обязан сформировать профильную службу и нанять квалифицированного специалиста, который имеет высшее образование в сфере охраны труда, либо прошел курс профессиональной переподготовки.

4. Можно ли пройти обучение по охране труда дистанционно

Согласно в ст. 16 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, допускается проведение обучения работников требованиям ОТ с использованием дистанционных технологий, предусматривающих:

обеспечение работников, проходящих обучение требованиям, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки знаний по требованиям ОТ;

обмен информацией между работниками, проходящими обучение требованиям ОТ, и лицами, проводящими обучение требованиям ОТ, посредством системы электронного обучения;

участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения требованиям ОТ на основе использования компьютеров и интернета.

5. Где должен проходить обучение по охране труда работодатель и как часто он должен повторять курс?

Руководители организаций, их заместители, руководители филиалов и т. д. могут пройти обучение только в специализированных учебных центрах, аккредитованных Минтрудом РФ.

Обязательную программу А руководители должны проходить не реже 3 раз в год. С такой же периодичностью нужно обучаться по программам Б, СИЗ и первой помощи. Проходить повторное обучение по программе В (обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования) нужно раз в год.

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Учебный центр «Клерка» внесен в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда от 20.09.2023 рег. № 8887.