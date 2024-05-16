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Учет в строительстве

Как вести бухгалтерский учет в строительстве в 2024 году

Ведение учета в строительной отрасли имеет свою специфику, разбираемся в нюансах работы на стороне заказчика и подрядчика.
Как вести бухгалтерский учет в строительстве в 2024 году

Если вы решили развиваться в строительстве, то должны знать, чем работа в этой сфере отличается от любой другой:

  • Используются специфичные документы учета (сметы, чертежи, планы, проекты, строительные акты и т. д.);

  • По каждому объекту строительства составляется подробная аналитика;

  • Строительные объекты, которые принадлежат одной и той же компании, могут находиться в разных уголках страны;

  • Большой объем задач при инвентаризации;

  • Необходимо перерабатывать методы учета затрат, которые не указаны в ПБУ или ФСБУ.

Для расчетов с подрядчиками бухгалтер применяет две формы актов: КС-2 и КС-3. 

КС-2 оформляют по факту выполненных работы, когда объект готов к сдаче или поэтапно, когда согласование результатов идет постепенно. 

КС-3 включает перечень и стоимость выполненных работ. 

Учет в строительстве лучше вести отдельно по каждому технологическому процессу:

  • подготовка к строительству;

  • расходы на транспорт и логистику;

  • подготовительные работы;

  • строительно-монтажные мероприятия.

Еще одна специфическая черта учета в строительстве — это разнообразие материалов, которые используют строители. Чаще всего они хранятся на разных складах, что осложняет инвентаризацию.

Бухгалтерские проводки для работы у заказчика

Если компания нанимает подрядчиков для выполнения определенных задач, то она автоматически становится заказчиком. Этот момент нужно отразить в учете.

Проводки в данном случае составляют по счету 08. В частности отражение издержек на услуги внешних строительных организаций: Д/т 08, К/т 60.

После того, когда компания завершит стройку, все издержки по дебету 08.3 относят к ОС по счету 01. Однако просто сдать объект и ввести его в эксплуатацию нельзя. В первую очередь надо поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать постройку через Росреестр или МФЦ. 

Учет на стороне подрядчика

Особенности ведения учета по большей части определяются тем, является компания заказчиком или подрядчиком.

Если это подрядчик, который оказывает строительные услуги, то в бухгалтерском учете должны быть отражены следующие операции:

  • произведенные затраты — Д/т 08.3, К/т 60;

  • начисление НДС — Д/т 19, К/т 60;

  • завершение постройки и сдача в эксплуатацию — Д/т 01, К/т 08.

Дополнительные расходы фиксируют с помощью специальных проводок: 

  • общие затраты на материалы и заготовки: Д/т 08, К/т 10;

  • расходы на услуги производственных цехов: Д/т 08, К/т 23;

  • выплата зарплат работникам: Д/т 08, К/т 70;

  • оплата услуг поставщиков и сторонних подрядчиков: Д/т 08, К/т 60.

Расходы на материалы необходимо отражать по реальной стоимости, в которую должны быть включены все затраты на покупку сырья, в том числе их цена и оплата доставки.

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Как вести бухгалтерский учет в строительстве в 2024 году

Ведение учета в строительной отрасли имеет свою специфику, разбираемся в нюансах работы на стороне заказчика и подрядчика.

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