Новый тариф обучения на «Клерке»! Курс «Бухгалтер маркетплейса» с поддержкой преподавателя

На протяжении всего курса вы сможете задавать вопросы преподавателям на онлайн-встречах. Эксперты помогут разобраться в любой теме, покажут примеры из практики, дадут обратную связь, чтобы вы получили максимум пользы и знаний от курса.

Вы можете учиться самостоятельно, но проходить курс с поддержкой эксперта намного продуктивнее. У вас не останется белых пятен, пробелов в знаниях, потому что вы сможете оперативно задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате или озвучивать их на онлайн-встречах с преподавателями.

У вас по-прежнему есть возможность выбирать комфортный график и темп обучения — вы также свободны в работе с материалом, просто теперь вам доступна обратная связь от наших экспертов.

Раньше эта опция была доступна только на дорогих курсах, но теперь вы можете воспользоваться выгодным предложением и купить курс «Бухгалтер маркетплейса» по новому тарифу с такими же возможностями!

Чему вы научитесь

Если вы давно планировали перейти на фриланс, чтобы оставить офисную рутину, взять планирование своих задач и графика только на себя, то маркетплейсы — идеальное решение для реализации.

Оказывая бухгалтерские услуги селлерам, вы сможете зарабатывать больше, чем в офисе! При этом вы будете работать на себя, независимо от начальства и строгих корпоративных правил.

Научитесь вести бухгалтерский учет на маркетплейсах на курсе «Бухгалтер маркетплейса». Купите курс по выгодному тарифу с поддержкой преподавателя!

В программу входят 45 видеоуроков, 4 теста для проверки знаний, практическая письменная работа, а также полезные материалы для скачивания — конспекты, шаблоны отчетов и т. д. Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки.

Сейчас вы можете купить курс за 7 900 рублей вместо 21 900 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка», который вы сможете показать работодателю и клиенту в качестве подтверждения вашей квалификации.