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🙈 (Не) стыдно спросить! Пять глупых вопросов про работу аналитика 1С

Все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Мы собрали частые вопросы от наших пользователей и попросили эксперта и автора курса «Аналитик 1С» Александра Соболевский на них ответить.
🙈 (Не) стыдно спросить! Пять глупых вопросов про работу аналитика 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Нужно ли аналитику 1С разбираться в программировании?

Необязательно, но это очень хороший бонус, когда вы понимаете вещи, связанные с разработкой. Например, знаете, что такое справочник, что такое документ в 1С, как они работают, что такое регистр сведений, накопления. Понимание терминов и процессов упростит вам жизнь.

Но даже если у вас нет таких навыков, при желании на начальный уровень программирования в 1С можно выйти через 2 недели.

Это не обязательный навык, работодатель его с вас спрашивать не будет, но он может стать конкурентным преимуществом. 

2. Получится ли с нуля освоить профессию аналитика 1С, если никогда не работал с программой?

Да. Но в данном случае вам будет несколько труднее, понадобится дополнительное время, чтобы подучить программу.

Есть примеры, когда специалисты, которые занимаются описанием бизнес-процессов, стартовали с бюджетирования и ведения финансового учета в организации, а уже затем изучали принципы того, как это реализовывать в 1С.

3. Реально ли совмещать работу бухгалтером в офисе и аналитиком 1С на аутсорсе?

Многие компании, которые нанимают аналитика 1С, ориентируются на объемы выработки, а не количество часов, которые провел сотрудник за задачей. То есть вы проинтервьюировали заказчика, получили данные и в свободное время работаете с ними. Поэтому да, совмещать можно.

Вы будете получать почасовую оплату — без офиса и фиксированного штатного расписания или гонорар за выполненный проект. 

4. Часто в профессию аналитика 1С идут люди из IT? Сможет ли бухгалтер конкурировать с такими специалистами? 

Если вы займетесь разработкой, то да, будет непросто. Но я уже говорил, что навык программирования, например, не обязательный.

У меня первое образование экономическое, я пришел в 1С из бухгалтерии. Поэтому могу сказать — вам не будет сложно, но все зависит от того, какие задачи вы на себя возьмете. Начинайте с малого.

Ваш опыт бухгалтером может быть бонусом — не придется вам объяснять, что такое дебет и кредит, почему баланс должен сойтись и т. д. Специалист из IT может написать программу, но ему придется разбираться в том, что такое ФСБУ. 

5. Какое образование нужно аналитику 1С?

Аналитик 1С — это специалист с широким кругозором, знанием бухучета, пониманием бизнес-процессов, умеющий проводить системный анализ.

Он является посредником между пользователями и заказчиком, поэтому должен обладать необходимыми soft skill для работы: терпением, умением дойти до сути, грамотно и понятно объяснить сложные вещи.

Поэтому бухгалтеру нужно пройти комплексное обучение, чтобы освоить высокооплачиваемую профессию аналитика. Все необходимые навыки вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» с дипломом, который внесем в реестр ФИС ФРДО.

Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

Всего в программе 57 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах аналитика 1С. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Хотите узнать больше — попробуйте бесплатный урок!

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После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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🙈 (Не) стыдно спросить! Пять глупых вопросов про работу аналитика 1С

Все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Мы собрали частые вопросы от наших пользователей и попросили эксперта и автора курса «Аналитик 1С» Александра Соболевский на них ответить.

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