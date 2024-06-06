Есть акцепт, но нет договора. Когда отношения с контрагентом считаются оформленными, а договор заключенным

Как понять, что договор вступил в силу? Рассказываем, как избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами, даже если на руках нет договора.

Чаще всего гражданские права возникают именно из договоров, но бывают и другие варианты сделок (ст. 8 ГК РФ). Заключение договора, наряду с его исполнением, является главным моментом для возникновения у его сторон взаимных прав и обязанностей.

Права и обязанности сторон — неотъемлемая часть любого договора. Момент возникновения прав и обязанностей сторон по договору определяется ГК.

Несмотря на кажущуюся простоту в определении момента, связанного с заключением договора, в предпринимательской практике возникает много вопросов, касающихся заключения и исполнения договора. Если в какой-то момент стороны не желают дальше продолжать договорные отношения, то могут, чтобы освободить себя от обязательств, объявить уже исполненный договор незаключенным.

Согласно ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п. 2 ст. 432 ГК, договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Ст. 433 ГК установлено, что договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

И вот здесь чаще всего и возникает вопрос о форме договора и его заключении.

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 49, несоблюдение требований к форме договора при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям (п. 1 ст. 432) не свидетельствует о том, что договор не был заключен. Таким образом, в Постановлении установлен приоритет содержания над формой, поскольку законодатель, а вслед за ним и суды, заинтересованы в устойчивости гражданского оборота.

Договор — это не столько форма, сколько согласованные по нему условия

Все попытки апеллировать к несоблюдению письменной формы договора, а, следовательно, к отсутствию обязанности по поставке товаров или их оплате, должны быть отвергнуты, как противоречащие закону.

В соответствии со ст. 434, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, если только стороны не договорились заключить договор в определенной форме.

Сторона, не желающая исполнять свои обязательства перед контрагентом, когда пытается уклониться от их исполнения, ссылается на отсутствие единого документа, называемого договором. Однако, как было указано выше, договор — это не столько форма договора, сколько согласование его условий и именно согласование условий договора сторонами выступает на первый план для признания возникновения гражданских прав и обязанностей.

При наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ (Определение ВС РФ от 31.01.2019 г. по делу № 305-ЭС18-17717).

Следуя этому постулату, суды стараются сохранить договорные отношения сторон, предоставляя судебную защиту добросовестным участникам гражданских правоотношений.

Например, АССЗО в Постановлении от 12.12.2019 г. по делу N А56-3448/2019 указал на следующее.

1) Судами установлено и не опровергнуто ответчиком, ООО «ИЦ «Энергия» 27.07.2017 выставило ООО «СНГ» счет № 133 на оплату предусмотренного договором аванса в размере 30% от стоимости работ.

2) Из представленного в материалы дела платежного поручения было установлено, что ООО «СНГ» перечислило на счет ООО «ИЦ «Энергия» аванс за комплекс пусконаладочных и метрологических работ.

3) Таким образом, ответчик, перечислив по платежному поручению истцу аванс, и указав в назначении платежа: оплата по счету № 133 от 27.07.2017. Аванс за комплекс ПНР и метрологических работ НПС Лобково, подтвердил наличие договорных отношений с истцом.

4) По этому делу суд, на основании совокупности представленных документов, пришел к выводу, что стороны путем обмена документами согласовали условия договора; договор считается заключенным, что влечет за собой взаимные права и обязанности сторон.

Что делать, если «забыли» согласовать условия о неустойке

АСДВО в Постановлении от 22.06.2021 г. № Ф03-1838/2021 сослался на ст. 331 ГК, согласно которой соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Сторона, которая может пострадать от действий своего контрагента, например, не получить плату за товар или сам товар, предварительно оплатив его, должна обеспокоиться наличием у нее соответствующих документов, и самостоятельно организовать документооборот, в случае его отсутствия.

АСПО принял Постановление от 22.02.2019 г. № Ф06-43357/2019, в котором указал, что, оценивая представленные в материалы дела доказательства (товарная накладная с печатью ответчика, двусторонний акт сверки расчетов по договору поставки, подписанный предпринимателем и имеющий оттиск печати ответчика), суды пришли к выводу о совершении ответчиком акцепта договора поставки и, как следствие, о возникновении у сторон обязательств, предусмотренных договором. Между тем, установив, что товар истцом в адрес ответчика был поставлен, но последним не оплачен, суды правомерно удовлетворили заявленные требования о взыскании долга.

Как быть при отсутствии каких-либо документов

Все указанные случаи относились к ситуации, когда стороны согласовывали договорные условия путем обмена документами или, не сделав этого, пострадали, не получив то, на что рассчитывали.

Очень часто возникают ситуации, при которых договаривающиеся стороны, вообще, не составляют какие-либо документы, в т. ч. не производят обмен документами, которые должны исходить от каждой из сторон договора, чтобы считать договор заключенным.

Однако и в этом случае добросовестная сторона вправе рассчитывать на защиту своих прав со стороны закона.

Согласно п. 3 ст. 438 ГК, совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Как следует из закона, совершение лицом, получившим оферту, конклюдентных действий по выполнению указанных в ней условий (например, уплата соответствующей суммы) считается акцептом.

Т.е., по смыслу п. 3 ст. 438 ГК, для определения конклюдентных действий в качестве акцепта достаточно того, что лицо, получившее оферту, приступает к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта срок.

В этом случае документооборот сведен к минимуму, либо и вовсе отсутствует.

Часто споры отсутствию договора возникают между поставщиками и потребителями ресурсов — электроэнергии, тепла, газа и т.д. Покупатели, ссылаясь на отсутствие договоров, отказываются оплачивать поставленные им ресурсы, легкомысленно рассчитывая избежать ответственности за неоплату.

Суды, со ссылкой на закон полагают, что получение ресурсов должно быть приравнено к заключению договора, т.е. является акцептом и удовлетворяют иски поставщиков, несмотря на отсутствие договора, как единого документа.

В Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2019 № 01АП-8725/2018 по делу № А43-24805/2018 говорится, что суд, удовлетворяя требование поставщика к покупателю о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию на общедомовые нужды и пеней, пояснил, что отсутствие письменного договора между сторонами не освобождает ответчика от обязанности оплатить полученную электрическую энергию.

Фактическое потребление ответчиком электрической энергии в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК квалифицируется как акцепт абонентом оферты, предложенной ресурсоснабжающей стороной, поэтому такие отношения суд оценил, как договорные.

По этой категории споров суды рассматривают потребление ресурсов, как совершение конклюдентных действий, что влечет за собой оплату полученных воды или тепла.

Суды вполне обоснованно полагают, что недобросовестная сторона не должна пользоваться тем, что стороны не составили договор в виде единого документа или не обменялись документами, которые бы подтверждали заключение договора.

Принятие выполненных подрядчиком работ даже без договора предусматривает их оплату

Зачастую отношения сторон развиваются столь стремительно, что оформление договора отодвигается на второй план, а заинтересованным лицом в получении результатов является заказчик, который чаще всего, получив нужный ему результата в виде поставленных товаров (работ, услуг), впоследствии пытается «сэкономить» на их оплате.

АСМО в Постановлении от 05.03.2020 г. по делу № А40-294890/2018 рассмотрев подобную ситуацию, установил:

1) Между ООО «Авангард» и ГБУ «Жилищник Гагаринского района» на основании направленной ГБУ «Жилищник Гагаринского района» оферты была достигнута договоренность о проведении капитального ремонта кровельного покрытия жилого дома.

Указанная выше договоренность была достигнута в соответствии с пунктом 5.1 статьи 3 закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поскольку проведение капитального ремонта кровельного покрытия было вызвано прошедшим в Москве ураганом.

2) ГБУ «Жилищник Гагаринского района» работы были приняты без замечаний, что подтверждается фф. КС-2, КС-3.

3) Акцептом полученной оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК явилось выполнение ООО «Авангард» работ в полном объеме в соответствии с условиями оферты. Таким образом, суд пришел к выводу, что между сторонами возникли договорные отношения, и выполненные работы должны быть оплачены.

Не совсем понятно, на что рассчитывают подобные недобросовестные заявители, опровергая наличие договора, как документа, но признавая сам факт поставки товаров (работ, услуг). Встречаются и иные ситуации.

Когда стороны согласовали все условия, предусмотренные законом для договора данного вида, но забыли согласовать какое-то одно.

Например, это характерно для договоров строительного подряда.

Согласно п. 4 Информационного письма Президиума ВАС № 51 от 24.01.2000 г., отсутствие срока выполнения строительных работ свидетельствует о том, что договор подряда не заключен.

Вместе с тем, добросовестный исполнитель, который выполнил строительные работы, а заказчик принял эти работы, не может быть лишен платы за свои труды.

Согласно п. 6 Информационного письма Президиума ВАС от 25.11.2008 № 127, если договор подряда является незаключенным, так как стороны не согласовали условие о сроке выполнения работ, но заказчик принял выполненные подрядчиком работы, требования последнего о взыскании с заказчика стоимости выполненных работ в размере, предусмотренном договором (при условии, что иная стоимость работ не была доказана), и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению на основании п. 1 ст. 1102 и п. 2 ст. 1107 ГК, т.е., исходя из норм о неосновательном обогащении.

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