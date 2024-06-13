Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики

Юнит-экономика — это важнейшая концепция, которую должен понять любой владелец бизнеса, предприниматель или инвестор. Она обеспечивает всестороннее понимание финансового состояния компании и помогает принимать обоснованные решения.

Юнит-экономика — это измерение того, сколько денег бизнес зарабатывает от каждого проданного клиента или единицы продукции после учета всех связанных с этим расходов. Эти расходы включают производственные затраты, маркетинговые расходы, заработную плату и другие.

Разбивая эти затраты на единицу продукции, предприятия могут определить, какие продукты или услуги являются прибыльными, а какие нет.

Помимо помощи предприятиям в принятии более эффективных решений и привлечении инвесторов, понимание юнит-экономики также позволяет финансовым директорам компаний определять области, в которых они могут повысить свою прибыльность.

Например, если стоимость привлечения новых клиентов превышает доход, полученный от этих клиентов с течением времени (известный как стоимость привлечения клиентов или CAC), тогда бизнесу, возможно, придется пересмотреть свою маркетинговую стратегию или модель ценообразования.

1. Как определить области снижения затрат

Одним из основных преимуществ использования модульной экономики является ее способность определять области, где затраты можно снизить без ущерба для качества продукции или качества обслуживания клиентов.

Анализируя различные компоненты затрат, такие как COGS (стоимость проданных товаров) и операционные расходы, с использованием данных удельной экономики, предприятия могут определить области, в которых они перерасходуют, и принять корректирующие меры.

Например, если себестоимость слишком высока по сравнению с отраслевыми показателями или тенденциями исторических данных, предприятия могут рассмотреть возможность пересмотра контрактов с поставщиками или поиска альтернативных поставщиков, которые предлагают более выгодные тарифы.

Аналогичным образом, если операционные расходы слишком высоки по сравнению с доходом, полученным на одного сотрудника или на одно место/единицу, проданную/сданную в аренду и т. д., компании могут изучить способы оптимизации численности персонала или сокращения накладных расходов, таких как аренда, коммунальные услуги, страхование и т. д.

2. Как увеличить доход на единицу

Другой способ, с помощью которого предприятия могут использовать данные об удельной экономике, заключается в выявлении возможностей увеличения дохода на одного клиента/единицу.

Это может включать в себя: перекрестные продажи/дополнительные продажи продуктов, услуг;

внедрение программы лояльности/схемы вознаграждения;

улучшение характеристик продукта/услуги/производительности;

расширение каналов сбыта/маркетинговых кампаний и т. д.

Анализируя различные факторы, такие как коэффициенты конверсии или коэффициенты удержания клиентов, компании могут расставить приоритеты в инициативах, которые имеют более высокую потенциальную рентабельность инвестиций (рентабельность инвестиций) на основе их соответствующей маржи вклада (выручка минус переменные расходы).

3. Как оптимизировать бизнес-модель

Наконец, одним из наиболее значительных преимуществ использования данных единичной экономики является их способность помочь предприятиям оптимизировать свою общую бизнес-модель.

Постоянно отслеживая ключевые показатели, такие как CAC, LTV, валовая прибыль, период окупаемости, точка безубыточности, маржа вклада и т. д., компании могут выявить тенденции, возможности и угрозы, которые требуют внимания.

Например, если CAC продолжает расти с течением времени, несмотря на усилия, направленные на повышение эффективности маркетинга, уровня конверсии, качества продукта и т. д., компаниям, возможно, придется переоценить свою целевую аудиторию, позиционирование и бизнес-стратегию.

Аналогичным образом, если валовая прибыль продолжает снижаться с течением времени, несмотря на усилия, предпринятые в направлении снижения себестоимости продаж, операционных расходов, улучшения стратегии ценообразования, то компаниям, стоит переоценить свою деятельность.

Кому стоит изучать юнит-экономику

Анализ этих показателей дает четкую картину того, насколько прибыльным является бизнес, определить его слабые и сильные стороны.

Специалист, который умеет составлять такие аналитические отчеты, высоко ценится на рынке, так как является правой рукой собственника. Он помогает определить курс для успешного развития компании.

На новом курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом мы научим вас проводить комплексный анализ финансового состояния компании и оформлять на основе отчетов дашборды для заказчика, презентовать ему результаты и рекомендации.

Всего за четыре месяца вы овладеете различными инструментами финансового анализа, чтобы принести максимальную прибыль бизнесу, и научитесь:

оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, видеть перспективы роста;

искать точки увеличения прибыли , учитывать риски и макроэкономические факторы;

давать оценку эффективности инвестиционных портфелей , а также составлять портфель для инвестора;

визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков;

делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать решения на основе данных .

работать с таблицами в Excel для построения финансовых моделей, использовать формулы для расчета юнит-экономики;

отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

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Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.

2. Практическая работа

Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах финансового директора.

3. Онлайн-консультации с преподавателем

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.

4. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

5. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.

6. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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