₽ Заказать рекламу
Клерк
Финансовый анализ

Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики

Юнит-экономика — это важнейшая концепция, которую должен понять любой владелец бизнеса, предприниматель или инвестор. Она обеспечивает всестороннее понимание финансового состояния компании и помогает принимать обоснованные решения.
Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Юнит-экономика — это измерение того, сколько денег бизнес зарабатывает от каждого проданного клиента или единицы продукции после учета всех связанных с этим расходов. Эти расходы включают производственные затраты, маркетинговые расходы, заработную плату и другие.

Разбивая эти затраты на единицу продукции, предприятия могут определить, какие продукты или услуги являются прибыльными, а какие нет.

Помимо помощи предприятиям в принятии более эффективных решений и привлечении инвесторов, понимание юнит-экономики также позволяет финансовым директорам компаний определять области, в которых они могут повысить свою прибыльность. 

Например, если стоимость привлечения новых клиентов превышает доход, полученный от этих клиентов с течением времени (известный как стоимость привлечения клиентов или CAC), тогда бизнесу, возможно, придется пересмотреть свою маркетинговую стратегию или модель ценообразования.

1. Как определить области снижения затрат

Одним из основных преимуществ использования модульной экономики является ее способность определять области, где затраты можно снизить без ущерба для качества продукции или качества обслуживания клиентов.

Анализируя различные компоненты затрат, такие как COGS (стоимость проданных товаров) и операционные расходы, с использованием данных удельной экономики, предприятия могут определить области, в которых они перерасходуют, и принять корректирующие меры.

Например, если себестоимость слишком высока по сравнению с отраслевыми показателями или тенденциями исторических данных, предприятия могут рассмотреть возможность пересмотра контрактов с поставщиками или поиска альтернативных поставщиков, которые предлагают более выгодные тарифы.

Аналогичным образом, если операционные расходы слишком высоки по сравнению с доходом, полученным на одного сотрудника или на одно место/единицу, проданную/сданную в аренду и т. д., компании могут изучить способы оптимизации численности персонала или сокращения накладных расходов, таких как аренда, коммунальные услуги, страхование и т. д.

2. Как увеличить доход на единицу

Другой способ, с помощью которого предприятия могут использовать данные об удельной экономике, заключается в выявлении возможностей увеличения дохода на одного клиента/единицу.

Это может включать в себя:

  • перекрестные продажи/дополнительные продажи продуктов, услуг;

  • внедрение программы лояльности/схемы вознаграждения;

  • улучшение характеристик продукта/услуги/производительности;

  • расширение каналов сбыта/маркетинговых кампаний и т. д.

Анализируя различные факторы, такие как коэффициенты конверсии или коэффициенты удержания клиентов, компании могут расставить приоритеты в инициативах, которые имеют более высокую потенциальную рентабельность инвестиций (рентабельность инвестиций) на основе их соответствующей маржи вклада (выручка минус переменные расходы).

3. Как оптимизировать бизнес-модель

Наконец, одним из наиболее значительных преимуществ использования данных единичной экономики является их способность помочь предприятиям оптимизировать свою общую бизнес-модель.

Постоянно отслеживая ключевые показатели, такие как CAC, LTV, валовая прибыль, период окупаемости, точка безубыточности, маржа вклада и т. д., компании могут выявить тенденции, возможности и угрозы, которые требуют внимания.

Например, если CAC продолжает расти с течением времени, несмотря на усилия, направленные на повышение эффективности маркетинга, уровня конверсии, качества продукта и т. д., компаниям, возможно, придется переоценить свою целевую аудиторию, позиционирование и бизнес-стратегию.

Аналогичным образом, если валовая прибыль продолжает снижаться с течением времени, несмотря на усилия, предпринятые в направлении снижения себестоимости продаж, операционных расходов, улучшения стратегии ценообразования, то компаниям, стоит переоценить свою деятельность.

Кому стоит изучать юнит-экономику

Анализ этих показателей дает четкую картину того, насколько прибыльным является бизнес, определить его слабые и сильные стороны.

Специалист, который умеет составлять такие аналитические отчеты, высоко ценится на рынке, так как является правой рукой собственника. Он помогает определить курс для успешного развития компании.

На новом курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом мы научим вас проводить комплексный анализ финансового состояния компании и оформлять на основе отчетов дашборды для заказчика, презентовать ему результаты и рекомендации.

Всего за четыре месяца вы овладеете различными инструментами финансового анализа, чтобы принести максимальную прибыль бизнесу, и научитесь:

  • оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, видеть перспективы роста;

  • искать точки увеличения прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;

  • давать оценку эффективности инвестиционных портфелей, а также составлять портфель для инвестора;

  • визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков;

  • делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать решения на основе данных.

  • работать с таблицами в Excel для построения финансовых моделей, использовать формулы для расчета юнит-экономики;

  • отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Старт первого потока — 15 июня. Записывайтесь!

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.

2. Практическая работа

Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах финансового директора.

3. Онлайн-консультации с преподавателем

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.

4. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

5. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.

6. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Начните карьеру финансиста, записывайтесь на первый поток за 17 900 рублей вместо 44 900 рублей!

Старт обучения уже 15 июня!

Записаться

Воспользуйтесь акцией — начните учиться прямо сейчас! Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидкой в каталоге!

Начать дискуссию

Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Упрощенка плюс НДС равно справедливость

Продолжаем читать проект закона, который вводит для упрощенцев обязанность платить НДС. Ибо одного раза мало. И двух, судя по комментариям, — тоже.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Импорт

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Бесплатно с Персонифицированные сведения

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Уведомление по ЕНП

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года

УФНС напоминают о том, какие отчеты они ждут от бухгалтеров в июне 2024 года.

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года
УК РФ

По двум экономическим преступлениям повысили пороги ущерба

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в УК, направленные на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.

Кадровый учет

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

В данной статье мы расскажем, нужно ли составлять трудовой договор с совместителем и как правильно заполнить контракт. Также вы сможете скачать примеры договоров с совместителями, разработанные сотрудниками сайта «Время Бухгалтера».

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Центробанк: налог на прибыль должен стимулировать инвестиции

Эльвира Набиуллина считает, что государству стоит давать льготы и субсидии не только компаниям, которые берут кредиты, но и тем, кто привлекает средства с помощью инструментов фондового рынка.

Кадровый учет

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники

В июне россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России. Следующий некалендарный выходной для всей страны будет только в ноябре. Рассказываем, сколько в итоге получается рабочих дней, в каких регионах будут дополнительные выходные и какие правила по оплате работы в такие дни.

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники
Ведение бизнеса

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана

Перед отправлением в путь бывалые путешественники тщательно прорабатывают маршрут, думают о том, что может понадобиться в дороге и где удобнее остановиться на ночлег, пытаются предусмотреть и предупредить различного рода сложности. Бизнес — тоже своего рода путешествие, в котором предприниматель ежедневно сталкивается с новыми вызовами, трудностями, а порой и опасностями.

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана
Декретный отпуск

Минтруд пообещал увеличение декретных выплат

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в 2025 году будет еще одно увеличение максимальных размеров декретных выплат.

2
Дробление бизнеса

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес

В законопроекте № 639663-8 с донастройкой налоговой системы определили основные правила проведения амнистии за дробление бизнеса.

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес
Малый и средний бизнес

Прошел Всероссийский правовой предпринимательский диктант: итоги

Участники правового предпринимательского диктанта успешно ответили на практические вопросы тестов. Организаторы специально включили задания, с которыми сталкивается бизнес ежедневно.

3

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоги, взносы, пошлины

Если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу

Взыскание налоговой недоимки с ИП идет по одним нормам НК, с простого физлица – по другим. Но в любом случае ИП – это и есть физлицо, и он отвечает по своим долгам всем своим имуществом.

Банки

Сбер сделал платежные стикеры из натурального дерева

Стикеры выполнены из шпона натурального дуба и пахнут деревом. Их можно приклеить на мобильный телефон и бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах.

2
Управление персоналом

Цифра дня. Про кадровый голод

Более чем вдвое увеличилось число вакансий в категории «Без опыта, студенты» весной 2024 года по всей России по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Цифра дня. Про кадровый голод
Онлайн-кассы

При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ. Но иногда не обязательно

При дистанционных способах продажи товаров — когда момент оплаты товара и его отправка происходят в разное время — нужно формировать два чека ККТ. Это следует из норм закона № 54-ФЗ.

Клерк
УСН

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН на страховые взносы

С прошлого года поменялись правила уменьшения налога по ПСН и УСН «доходы» на фиксированные взносы. По взносам ИП на УСН «доходы минус расходы» и взносам за работников правила прежние, но с поправкой на ЕНС.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
Клерк
Финансовый анализ

Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики

Юнит-экономика — это важнейшая концепция, которую должен понять любой владелец бизнеса, предприниматель или инвестор. Она обеспечивает всестороннее понимание финансового состояния компании и помогает принимать обоснованные решения.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

Интересные материалы

Самозанятые

💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии

Не могут применять НПД лица, которые продают товары, подлежащие маркировке, и те, кто перепродает товары. За исключением используемых ими для личных и домашних нужд.