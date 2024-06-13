Три важных вопроса по онлайн-кассам для бухгалтера в 2024 году

Применение онлайн-кассы застройщиками, переоформление кассы на другую компанию, чеки за оплату аренды от клиента-ИП — собрали популярные вопросы по теме УСН с ответами экспертов сервиса «Клерк.Консультации».

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Мы выбрали интересные вопросы по теме онлайн-кассы, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про применение онлайн-кассы застройщиком

Вопрос № 1. Нужно ли применять ККТ застройщику. ООО покупает землю, возводит дома и реализует физическим лицам.

Ответ эксперта: Финансовое ведомство неоднократно приходило к выводу (письмо ФНС от 16.02.2022 № АБ-3-20/1381@,письма Минфина 10.11.2020 № 03-01-15/97876, от 22.12.2020 № 03-01-15/112517 и ряд других), что получение денег от дольщика при заключении договора об участии в долевом строительстве не требует применения застройщиком ККТ.

В данной ситуации с физическим лицами заключаются договоры купли-продажи на построенные дома.

Исходя из норм Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» производятся расчеты за проданную физическим лицам готовую продукцию. И применение ККТ в данном случае обязательно.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про переоформление кассы на другого ИП

Вопрос № 2. Планирую закрыть ИП или переоформить действующие договоры на вновь созданное ИП/ООО. Возможно ли переоформить кассу на нового владельца или необходимо действующую кассу снять с учета и приобрести новую?

Ответ эксперта: Можно продать кассу другому ИП или даже сдать ее в аренду. В любом случае ее переоформляют по одному и тому же алгоритму: владелец снимает кассу с учета в налоговой и забирает фискальный накопитель, затем «откатывает» кассу к заводским настройкам. Новый хозяин покупает свой фискальный накопитель, заключает собственный договор с ОФД и регистрирует кассу на себя (ст. 1.1, п. 2 ст. 4.2 54-ФЗ). Чтобы снять кассу с учета, необходимо заполнить заявление по форме КНД 1110061. Это можно сделать на бумаге и отнести в инспекцию или заполнить форму в личном кабинете на сайте налоговой и подписать электронной подписью. Заявление состоит из двух листов: укажите основные данные о вас и вашей кассе, внесите сведения об отчете о закрытии фискального накопителя: дату и момент создания, номер, фискальный признак.

У налоговой есть 10 рабочих дней на проверку заявления, после этого вам выдадут карточку о снятии с учета.

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Про аренду и чеки

Вопрос № 3. ООО сдает в аренду помещение ИП на НПД. У ИП нет расчетного счета для ИП, только счет, привязанный к приложению. Как это правильно оформить? Между ними заключен договор аренды. ООО на оплату выдает чеки при поступлении денежных средств от ИП с его личного счета? Или оформляет это актом? Чтобы ООО в этом случае не использовал кассовую технику, ему необходимо поступление денежных средств со счета ИП?

Ответ эксперта: Для заключения договора аренды никакие счета в банках не требуются. Но при получении аренды наличными или со счета физлица вы обязаны применять ККТ. Не применять ККТ можно только при поступлении оплаты со счета ИП (первые цифры счета 40802).

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