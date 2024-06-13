🌞Топ-5 онлайн-курсов для бухгалтеров: что изучить за два месяца лета

Смотрите обзор лучших онлайн-курсов для бухгалтера. Узнаете, как прокачать навыки и получить новые знания всего за два месяца.

В 2025 году планируется самая масштабная налоговая реформа последних 25 лет. Поэтому обучение нужно бухгалтеру, как рыбе вода — в новых правилах запутаются даже гуру бухгалтерии.

Помимо того, чтобы правильно платить налоги и сдавать отчетность, бухгалтеру всегда надо расти вертикально по карьерной лестнице, либо горизонтально, осваивать новые участки и увеличивать свой доход.

Посмотрим, на каких отраслевых курсах лучше всего обучат вести бухгалтерский учет, работать с маркетплейсами и строить финансовые модели.

После обучения вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.

В каждом курсе есть бесплатный урок, поэтому начать учебу можно бесплатно — посмотреть программу и видео лекцию.

Поехали!

Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет:

научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;

разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;

сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Кому подойдет курс:

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Кому подойдет курс:

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

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Цена со скидкой: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Строительная сфера развивается даже в кризис. Но и учет там не простой. Зависит от вида компании: инвестор, застройщик, заказчик или подрядчик. Нужно знать об учете капитальных вложений, долевого строительства и многое другое.

На курсе узнаете: как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях, применять в строительстве новые ФСБУ.

После курса станете бухгалтером-профи в строительной сфере.

Кому подойдет курс:

Цена со скидкой: 4 900 рублей вместо 18 999 рублей.

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Стать на этом участке профессионалом не так-то просто, тем более, что регулярно обновляется законодательство, можно нарушить не только старые нормы, но и нарваться на штрафы по новым.

На курсе вы получите базовые знания по расчету выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года — повысите квалификацию, перестанете совершать глупые ошибки и будете легко решать рутинные задачи.

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