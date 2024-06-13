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Маркетплейсы

Как работать с маркетплейсами в 2025 году: каких изменений ждать бизнесу

Власти анонсировали изменения налоговой системы и собираются принять новые законы. О чем нужно знать селлерам?
Как работать с маркетплейсами в 2025 году: каких изменений ждать бизнесу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Будет отдельный закон для маркетплейсов

Кабмин сформулирует основные положения отдельного закона, который будет регулировать деятельность маркетплейсов. Концепцию документа уже подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она же продолжит разработку норм вместе с Минпромторгом, Роспотребнадзором и другими организациями.

Владельцы онлайн-площадок по продаже товаров будут обязаны контролировать информацию о товарах, заявленную продавцом. Также в новом законе опишут процесс взаимодействия маркетплейсов с покупателями, селлерами и собственниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ожидается, что документ поможет создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».

В марте 2024 года в Госдуму уже вносили законопроект о маркетплейсах, однако кабмин назвал этот документ «сырым» и дал отрицательный отзыв. Государственно-правовое управление президента настояло на концептуальной переработке проекта, чтобы избежать серьезных конфликтов между агрегаторами, партнерами-селлерами и потребителями. 

Контролировать маркетплейсы будет специальная инспекция

Общественная инспекция позволит покупателям и партнерам маркетплейсов объединить претензии к площадкам и направить их в государственные органы.

Сейчас покупатели и партнеры цифровых торговых площадок массово жалуются в государственные органы и в Общественную палату на действия маркетплейсов, которые доминируют на рынке. Чтобы объединить претензии и гарантировать прозрачность рассмотрения жалоб будет создана общественная инспекция.

Инспекция будет выполнять задачи:

  • работать с обращениями, обобщать претензии и перенаправлять их в госорганы с учетом позиции экспертов АУРЭК;

  • проводить экспертизу условий деятельности малого и среднего бизнеса и самозанятых в их работе с цифровыми платформами;

  • выполнять общественный мониторинг действий органов исполнительной власти по таким обращениям;

  • проводить публичные обсуждения и общественные слушания.

Как в 2025 году изменится УСН для селлеров

Большинство компаний, продающих товары на маркетплейсах, применяют УСН. С 2025 года этот спецрежим ждут глобальные изменения.

Повышенных ставок: УСН «доходы» — 8%, УСН «доходы минус расходы» — 20%, — не будет.

Лимиты для применения режима повысят:

  • доходы — до 450 млн руб. (с увеличением на коэффициент-дефлятор);

  • персонал — до 130 человек (будет единый лимит);

  • основные средства — до 200 млн рублей (с увеличением на коэффициент-дефлятор).

Упрощенцы станут плательщиками НДС.

Освободиться от НДС можно только при доходах менее 60 млн рублей.

Далее ставка налога будет 5% без права на вычет. Но эта ставка будет действовать, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.

Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.

О выборе ставки надо подать заявление до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, с которого применяется ставка. От своего решения нельзя отказаться в течение 12 кварталов. Кроме случаев, когда право на выбранную ставку будет утрачено.

Как работать с маркетплейсами по действующему законодательству, рассказываем на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

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  • научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;

  • разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;

  • сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

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